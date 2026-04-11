Nem érti, honnan kerül mindig ön elé liberális propaganda? Bemerészkedtünk az oroszlánbarlangba, hogy bemutassuk, hogyan működik a gépezet!

A közösségi médiában ugyanis felbukkant egy felhívás, miszerint a csatorna LMBTQ-fiatalokat keres Magyarországon egy készülő műsorhoz, olyanokat, akik szívesen megosztanák a tapasztalataikat a „mai Magyarországról”.

Úgy döntöttünk, teszünk egy próbát, és megnézzük, hogyan is dolgozik a gyakorlatban a sokat emlegetett nyugati, „független-objektív” tényfeltárás: egy húszas éveiben járó, budapesti, meleg egyetemista karakterébe bújva tárcsáztuk a hirdetésben megadott számot.

Közép-európai áldozatszafari, helyi idegenvezetőkkel

A vonal túlsó végén először egy magyar hölgy, Hildegárd* – természetesen mindenkinek a nevét megváltoztattuk, nem ez a lényeg – jelentkezett be a Háttér Társaságtól.

Hamar kiderült, hogy ő a stáb helyi „fixere”, azaz a tolmácsi és szervezői feladatokat ellátó láncszem, aki készségesen beavatott minket (pontosabban a karakterünket) a projektbe. Elmondta, hogy a francia-német adó munkatársa épp Szlovákiában forgat, a célpontok pedig – ahogy ő fogalmazott – a „nem túl kedvező” országok (Szlovákia, Magyarország és Románia, bár utóbbiban nem volt teljesen biztos).

A gépezet már javában pörgött: a tolmács büszkén újságolta, hogy Szlovákiában aznap délelőtt már horogra is akadt egy „transzszexuális fiú” (most akkor fiú, vagy sem? – a szerk.), aki vállalta a szereplést a különálló, szlovákiai riportban. Mivel kitalált karakterünk megfelelőnek tűnt, a magyar összekötő megígérte, hogy továbbítja az elérhetőségünket a strasbourgi központú csatorna munkatársának. A nagy halra nem is kellett sokat várni, hamarosan csöngött a telefon.

„Olyat keresünk, aki dühös a kormányra”

A hívó maga a nyugati szerkesztő-riporter volt, Mieke, akivel angolul folyt a beszélgetés. A hölgy felvázolta a kereteket: egy rövidebb, európai kitekintésű anyagot raknak össze a magyarországi LMBTQ-közösség helyzetéről, fókuszban a választásokkal, a félelmekkel és az aggodalmakkal.

Ekkor dobtuk be a csalit. Fiktív delikvensünk elmesélte, hogy ő bizony teljesen normális, békés életet él Budapesten. Egyetemre jár, részmunkaidőben pultozik, nyíltan felvállalja magát, mégsem éri semmilyen atrocitás, senki nem köpi le az utcán, és egyáltalán nem tagja semmilyen aktivista szervezetnek. Bár a vidéki helyzet szerinte nehezebb, ő a fővárosban köszöni szépen, semmiféle elnyomást nem tapasztal.

A független-objektív újságírás bástyájának képviselője ezen a ponton érezhetően leforrázva reagált. Ugyanis valami olyan jött így vele szembe, ami sehogy sem akart passzolni a narratívájába.

Mieke kerek perec kimondta: eszük ágában sincs a békés magyar hétköznapokat bemutatni. Szó szót követett, mire végül bevallotta: ők egy aktivistát keresnek. Olyat

aki „több negatív tapasztalatot és diszkriminációt szenvedett el”,

és „akiben több a düh a kormánnyal szemben”.

Hozzátette: nehéz úgy bemutatni a „problémát”, ha a riportalany nem érzi azt a saját bőrén.

Magyarán: ha véletlenül ellentmondásba keveredsz a narratívával, keresnek egy új delikvenst, addig, amíg meg nem erősíted a sztereotípiákat. A tények egyáltalán nem érdeklik a nyugati szerkesztőségeket, kizárólag a politikai megrendelés teljesítése. Előre megírt forgatókönyvekhez tartanak castingot, ahová a dühös, kormányellenes, frusztrált kirakatember a belépő.

A kör bezárul

Mivel nem fedtük fel magunkat, Mieke boldogan beszámolt arról, hogyan is működik a külföldi magyar valósággyártás. Az ARTE munkatársa elmondta, hogy a megfelelő, kellően dühös karakterek felkutatásában nem bíznak semmit a véletlenre: a magyarországi NGO-khoz fordultak (és terveznek fordulni), hogy azok szállítsanak nekik a narratívába illeszkedő interjúalanyokat, de érdeklődtek a hazai LMBTQ-szórakozóhelyekről is, mint potenciális vadászterületekről.

Mindezek után az Arte munkatársa arról is fellebbentette a fátylat, hogyan jutnak el ezek a megrendezett, ideológiailag túlfűtött propagandavideók a magyar közönséghez.

Megerősítette ugyanis, hogy a Telexszel ápolt partnerségük valós, mi több, európai média-hálózatban dolgoznak együtt a hazai baloldali portállal.

A rendszer tehát tökéletesen zár. A külföldről finanszírozott NGO-k és a helyi „fixerek” felhajtják a betanított, kormányellenes statisztákat. A francia-német állami és uniós százmilliókból kitömött ARTE ebből legyártja az aktuális politikai ízlésnek megfelelő vádiratot, amit aztán a dollármédia hazai zászlóshajója, a magát függetlennek hazudó Telex szállít le, többnyire magyar nyelven a hazai olvasóknak.

Dezinformáció elleni küzdelem címszóval valójában ők építették ki a legprofibb, határokon átívelő dezinformációs gépezetet.



