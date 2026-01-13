Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyarország közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor választás

Nincs több kérdés: fapofával levezette az Euractiv a magyar választások kapcsán, hogy fej-fej mellett a két párt

2026. január 13. 22:42

És persze hozzák a szokásos szöveget, hogy Magyar Péterről csak Orbán Viktor igyekszik elhitetni, hogy Brüsszel bábja.

2026. január 13. 22:42
null

„Sorsdöntő próbatétel” lehet az április 12-ére kiírt magyar parlamenti választás a Fidesz számára az Euractiv szerint. A lap elemzése a megszokott brüsszeli narratívát követi: kritikus hangon beszél a kormányról, miközben kedvező színben tünteti fel Magyar Pétert és a Tisza Pártot.

Az ő beállításukban a Fidesz és Orbán Viktor „fej-fej mellett” áll a szerintük „volt fideszes politikusból lett ellenzéki kihívóval”, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal.

Az Euractiv ugyanakkor maga is elismeri, hogy

a közvélemény-kutatások megbízhatósága kérdéses.

Ugyanakkor azt sugallják, mintha ez elsősorban a kormány médiabefolyásának lenne tulajdonítható, holott a politikai előrejelzések műfajának hitelét épp a közvéleményt állandóan az irreális ellenzéki esélyek túlzó látszatával befolyásolni akaró baloldali kutatócégek inflálták szinte nullára.

Két Európa-kép, brüsszeli olvasatban

Az Euractiv szerint a kampány „két teljesen eltérő jövőképről” szól Magyarország európai helyét illetően. Orbán Viktort a jól ismer toposzokhoz ragaszkodva „Brüsszel fenegyerekeként” mutatják be, aki rendszeresen vitázik az uniós intézményekkel jogállamisági kérdésekben, és Ukrajna ügyében sem hajlandó automatikusan követni a fősodort.

A cikk külön kiemeli, hogy a miniszterelnök többször is lassította vagy blokkolta az Oroszországgal szembeni szankciókat és az Ukrajnának szánt támogatásokat. Mindezt természetesen negatívumként tálalva, miközben nem tesz említést arról, hogy a magyar kormány következetesen a béke és a magyar nemzeti érdekek védelmének álláspontját képviseli.

A birodalom kedvence

Az elemzés ezzel szemben kifejezetten barátságos hangon ír Magyar Péterről. A portál hangsúlyozza, hogy a Tisza Párt vezetője

  • európai parlamenti képviselő,
  • akit az Európai Néppárt támogat, és
  • aki „helyreállítaná a kapcsolatokat Brüsszellel”, valamint
  • fellépne a korrupció ellen.

A cikk megemlíti azt is, hogy

állítólagos bűncselekmények miatt Orbán Viktor szövetségesei kezdeményezték Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését”.

A Tisza elnöke azonban politikai támadásnak minősítette ezt, és örömmel fogadta, hogy az Európai Parlament elutasította a kezdeményezést.

A lap szerint a magyar kormányfő „úgy próbálta meg beállítani ezt a döntést, mintha az ellenfele a brüsszeli politikai elit támogatását élvezné”. A feltételes mód ellenére az Euractiv még csak kísérletet sem tesz arra, hogy valamivel alátámassza, miért is nem az uniós bürokrácia bábja Magyar Péter.

***

Fotó: FERENC ISZA / AFP 

bagira004
•••
2026. január 13. 23:39 Szerkesztve
Tisza párt bukott kádári kommunisták vörös bárók gyülekezete , tagjai káderlapját ukrán titkosszolgálatnak kiadta , rendszerváltáskor magukat pénzel megtömték népet államot vagyonából kiforgatták , Moszkva után Brüsszelbe szaladtak gazdit cseréltek , most milliós nyugdíjuk mellett kormányt szeretnének buktatni. Pöti mind ezek dollárkommunisták élére állt ismét a népet országot kifosztanák . Az aki a Tisza pártra szavaz az hazaáruló magyar nép ellensége élősködő kommunisták gyülekezete .
bagira004
2026. január 13. 23:26
Mi mindent vitt véghez a jelenlegi kormány az elmúlt 15 évben. cs3.hu/2025/11/03/velemeny-van-problema-rendesen-amit-ez-a-tolvaj-banda-csinalt-15-ev-alatt-az-felhaborito/ Tisza párt semmit se tett az uszításon , hazaáruláson , hazudozáson , üres ígéreteken kívül. . Ígér adóemeléseket , bérek nyugdíjak csökkentést , államitámogatások elvételét , bevándorlást , ukrán lövészárokba küldést, háborús adósság visszafizetés terhet , no meg nem beszélhetnek mert megbuknak , választás után mindent csinálhatnak . Idegen érdekeket kiszolgál , népet gyűlöli .
elfújta az ellenszél
2026. január 13. 23:18
Még milyen szerencse hogy vannak a Politico meg a többi FOS. Ha nem tudná a zember ki az akit utálni kell, hát csak belelapoz és megvan: akit ők dícsérnek.
tapir32
2026. január 13. 23:03
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
