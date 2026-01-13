Nincs több kérdés: fapofával levezette az Euractiv a magyar választások kapcsán, hogy fej-fej mellett a két párt

a közvélemény-kutatások megbízhatósága kérdéses.

Ugyanakkor azt sugallják, mintha ez elsősorban a kormány médiabefolyásának lenne tulajdonítható, holott a politikai előrejelzések műfajának hitelét épp a közvéleményt állandóan az irreális ellenzéki esélyek túlzó látszatával befolyásolni akaró baloldali kutatócégek inflálták szinte nullára.

Két Európa-kép, brüsszeli olvasatban

Az Euractiv szerint a kampány „két teljesen eltérő jövőképről” szól Magyarország európai helyét illetően. Orbán Viktort a jól ismer toposzokhoz ragaszkodva „Brüsszel fenegyerekeként” mutatják be, aki rendszeresen vitázik az uniós intézményekkel jogállamisági kérdésekben, és Ukrajna ügyében sem hajlandó automatikusan követni a fősodort.

A cikk külön kiemeli, hogy a miniszterelnök többször is lassította vagy blokkolta az Oroszországgal szembeni szankciókat és az Ukrajnának szánt támogatásokat. Mindezt természetesen negatívumként tálalva, miközben nem tesz említést arról, hogy a magyar kormány következetesen a béke és a magyar nemzeti érdekek védelmének álláspontját képviseli.