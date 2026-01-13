Nincs több kérdés: fapofával levezette az Euractiv a magyar választások kapcsán, hogy fej-fej mellett a két párt

Rejtett jelentése van a választás időpontjának: most fog csak igazán verejtékezni Magyar Péter
Előre ittak a medve bőrére a balosok.
És persze hozzák a szokásos szöveget, hogy Magyar Péterről csak Orbán Viktor igyekszik elhitetni, hogy Brüsszel bábja.
„Sorsdöntő próbatétel” lehet az április 12-ére kiírt magyar parlamenti választás a Fidesz számára az Euractiv szerint. A lap elemzése a megszokott brüsszeli narratívát követi: kritikus hangon beszél a kormányról, miközben kedvező színben tünteti fel Magyar Pétert és a Tisza Pártot.
Az ő beállításukban a Fidesz és Orbán Viktor „fej-fej mellett” áll a szerintük „volt fideszes politikusból lett ellenzéki kihívóval”, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal.
Az Euractiv ugyanakkor maga is elismeri, hogy
a közvélemény-kutatások megbízhatósága kérdéses.
Ugyanakkor azt sugallják, mintha ez elsősorban a kormány médiabefolyásának lenne tulajdonítható, holott a politikai előrejelzések műfajának hitelét épp a közvéleményt állandóan az irreális ellenzéki esélyek túlzó látszatával befolyásolni akaró baloldali kutatócégek inflálták szinte nullára.
Az Euractiv szerint a kampány „két teljesen eltérő jövőképről” szól Magyarország európai helyét illetően. Orbán Viktort a jól ismer toposzokhoz ragaszkodva „Brüsszel fenegyerekeként” mutatják be, aki rendszeresen vitázik az uniós intézményekkel jogállamisági kérdésekben, és Ukrajna ügyében sem hajlandó automatikusan követni a fősodort.
A cikk külön kiemeli, hogy a miniszterelnök többször is lassította vagy blokkolta az Oroszországgal szembeni szankciókat és az Ukrajnának szánt támogatásokat. Mindezt természetesen negatívumként tálalva, miközben nem tesz említést arról, hogy a magyar kormány következetesen a béke és a magyar nemzeti érdekek védelmének álláspontját képviseli.
Az elemzés ezzel szemben kifejezetten barátságos hangon ír Magyar Péterről. A portál hangsúlyozza, hogy a Tisza Párt vezetője
A cikk megemlíti azt is, hogy
állítólagos bűncselekmények miatt Orbán Viktor szövetségesei kezdeményezték Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését”.
A Tisza elnöke azonban politikai támadásnak minősítette ezt, és örömmel fogadta, hogy az Európai Parlament elutasította a kezdeményezést.
A lap szerint a magyar kormányfő „úgy próbálta meg beállítani ezt a döntést, mintha az ellenfele a brüsszeli politikai elit támogatását élvezné”. A feltételes mód ellenére az Euractiv még csak kísérletet sem tesz arra, hogy valamivel alátámassza, miért is nem az uniós bürokrácia bábja Magyar Péter.
Elérkezett a döntő pillanat, most már nem hibázhatunk – szögezte le a miniszterelnök.
