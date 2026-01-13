Rejtett jelentése van a választás időpontjának: most fog csak igazán verejtékezni Magyar Péter

Csak akkor kaphatjuk ezt vissza, ha legyőzzük Oroszországot. Ha nem tudják orosz jóvátételből ezt előteremteni, akkor azt a saját gazdaságuktól kell elvenni. A Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli verdiktet.
Az a fiatal, aki a Tiszára és a DK-ra szavaz, az a saját jövőjét teszi tönkre
– mondta Orbán Viktor. Ezt nem lehet kijavítani. Sokan azt hiszik, hogy a mainál csak jobb jöhet, de 2002 megmutatta, hogy ez nincs így. Figyelmeztette a fiatalokat, hogy az akkori hibát nem szabad megismételni.
Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok újabb 800 milliárd számlát nyújtottak be. Ukrajna egy feneketlen zsák. Ukrajna nem erősebbé tett minket, hanem gyengévé és tönkre fogja tenni az Uniót. Ezzel az európai vezetéssel nem lehet visszatérni a zsákutcából – tette hozzá.
Nekünk a hazánkkal kell, de az ellenfeleinkkel is foglalkozni kell. Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt – mondta Orbán Viktor.