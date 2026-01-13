Ft
tisza magyar péter fidesz dk választás orbán viktor

Rejtett jelentése van a választás időpontjának: most fog csak igazán verejtékezni Magyar Péter

2026. január 13. 21:26

Előre ittak a medve bőrére a balosok.

2026. január 13. 21:26
null

„Előzetesen a baloldali sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, miszerint a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy májusban legyen a választás, ha pedig a lehető legkorábbi időpontra tűzik ki a voksolás időpontját, akkor az azt üzeni, hogy a Fidesz magabiztos és a belső felméréseik is az előnyüket mutatják. 

Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor az április 12-i dátum azt jelzi, hogy a kormányoldal valóban magabiztos és győzelemre készül” 

– írta Facebook-oldalán gyorselemzésében Deák Dániel.

A politológus arra is rámutatott, hogy 

a Fidesz előnyből fut neki a kampánynak, 

hiszen „2022-ben a legpontosabbnak minősülő Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, de a Nézőpont Intézet januári felmérése alapján is befagytak az erőviszonyok, a Fidesz stabilan tartja az előnyét.”

Deák Dániel a mozgósítás fontosságára is rámutatott. Úgy vélekedett, hogy a 

kormányoldal lényegében már berúgta a politikai szezont és elkezdte a mozgósítást, 

erről szólt a szombati Fidesz kongresszus is. A kongresszuson a kormánypártok bemutatták a 106 egyéni jelöltjüket, emellett a fő üzeneteiket és a kampányszlogenjüket, ami így szól: »Fidesz, a biztos választás!«, amivel az egyik fő üzenetük, hogy kizárólag a Fidesz garantálja Magyarország kimaradását a háborúból!”

Megjegyezte, hogy 

Magyar Péter csak reagálni tud, 

„már napok óta a Fidesz kongresszusával és kampányszlogenjével van elfoglalva, ami stratégiai hiba, az ellenzék vezetője lényegében ingyen reklámozza a Fidesz fő üzenetét.”

A szakértő szerint Magyar Péter már a vereségre készül.

 „Erről szól, hogy alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletről beszél, ezzel próbálja meg előkészíteni azt a narratívát, hogy csak csalással nyeri meg a választást a Fidesz” – fejtette ki.

Két út áll Magyarország előtt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden bejelentette, hogy az országgyűlési választást április 12-ére tűzi ki.

Orbán Viktor a Fidesz hétvégi kongresszusán közölte, két út áll Magyarország előtt: a háború vagy a béke útja. A Tisza és a DK át akarja állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra – tette hozzá. Ha arra az útra lépünk, akkor mindent fel kell áldozni. A brüsszeli vezetők döntöttek: háborúba akarnak menni – tette hozzá a miniszterelnök.

Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze. Az ukránok sohasem fogják visszafizetni azt a 270 milliárd eurót, amit az EU-tól kaptak. 

Csak akkor kaphatjuk ezt vissza, ha legyőzzük Oroszországot. Ha nem tudják orosz jóvátételből ezt előteremteni, akkor azt a saját gazdaságuktól kell elvenni. A Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli verdiktet.

 Az a fiatal, aki a Tiszára és a DK-ra szavaz, az a saját jövőjét teszi tönkre 

– mondta Orbán Viktor. Ezt nem lehet kijavítani. Sokan azt hiszik, hogy a mainál csak jobb jöhet, de 2002 megmutatta, hogy ez nincs így. Figyelmeztette a fiatalokat, hogy az akkori hibát nem szabad megismételni. 

Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok újabb 800 milliárd számlát nyújtottak be. Ukrajna egy feneketlen zsák. Ukrajna nem erősebbé tett minket, hanem gyengévé és tönkre fogja tenni az Uniót. Ezzel az európai vezetéssel nem lehet visszatérni a zsákutcából – tette hozzá. 

Nekünk a hazánkkal kell, de az ellenfeleinkkel is foglalkozni kell. Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt – mondta Orbán Viktor. 

Az egész Tisza nevezetű társaság egy baloldali ráncfelvarrás, most egy régi műsor, új férfival, az ilyen színdarab mindig megbukik. Jól látszik már megbukott: amikor önmerényletről, meg berepülő drónokról, meg választási csalásról beszélnek, akkor jól látszik, hogy nagy a baj. 

Amikor már Bajnai „Megszorító” Gordont is ide kell vezényelni Londonból, akkor nagy a baj odaát. Minden mesedélután véget ér egyszer. Itt a vége, fuss el véle, már csak a futás van hátra – tette hozzá.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

