Rejtett jelentése van a választás időpontjának: most fog csak igazán verejtékezni Magyar Péter

a Fidesz előnyből fut neki a kampánynak,

hiszen „2022-ben a legpontosabbnak minősülő Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, de a Nézőpont Intézet januári felmérése alapján is befagytak az erőviszonyok, a Fidesz stabilan tartja az előnyét.”

Deák Dániel a mozgósítás fontosságára is rámutatott. Úgy vélekedett, hogy a

kormányoldal lényegében már berúgta a politikai szezont és elkezdte a mozgósítást,

erről szólt a szombati Fidesz kongresszus is. A kongresszuson a kormánypártok bemutatták a 106 egyéni jelöltjüket, emellett a fő üzeneteiket és a kampányszlogenjüket, ami így szól: »Fidesz, a biztos választás!«, amivel az egyik fő üzenetük, hogy kizárólag a Fidesz garantálja Magyarország kimaradását a háborúból!”