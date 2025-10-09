Siránkozik a Politico: Orbán helyzetbe kerülésével valóság lehet Brüsszel rémálmából

Európa jövője veszélyben, ha a „szélsőjobb” kerül hatalomra Franciaországban – kongatta meg sokadjára a vészharangot a brüsszeli Politico, annak kapcsán, hogy a Franciaországban egyre inkább elmélyülő újabb francia kormányválság Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének újabb erősödését hozhatja.

Sebastien Lecornu, bukott miniszterelnök – Emmanuel Macron tőle várja a francia kormányválság megoldását

Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A lap kiemeli, hogy az uniós bürokrata elit régi félelme éledt újra Emmanuel Macron pozíciójának megingásával, és újra napirendre került a kérdés: