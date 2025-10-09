Siránkozik a Politico: Orbán helyzetbe kerülésével valóság lehet Brüsszel rémálmából

Végveszélyben Macron rendszere: előrehozott választás jöhet – Franciaország-szakértő a Mandinernek!
Soós Eszter Petronella szerint semmi garancia nincs arra, hogy képesek feloldani a patthelyzetet. Franciaország visszafojtott lélegzettel figyel.
A Politico attól retteg, hogy Marine Le Pen pártja kerül nyeregbe. Nagy meglepetés jöhet, ha tovább mélyül a francia kormányválság.
Európa jövője veszélyben, ha a „szélsőjobb” kerül hatalomra Franciaországban – kongatta meg sokadjára a vészharangot a brüsszeli Politico, annak kapcsán, hogy a Franciaországban egyre inkább elmélyülő újabb francia kormányválság Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének újabb erősödését hozhatja.
A lap kiemeli, hogy az uniós bürokrata elit régi félelme éledt újra Emmanuel Macron pozíciójának megingásával, és újra napirendre került a kérdés:
mi történik, ha az Európai Unió második legnagyobb tagállamában a patrióta, nemzeti erők veszik át az irányítást?
Nem meglepő következtetés, hogy a Politico szerint ez
Európa legrosszabb rémálma” lenne.
A lap drámai hangvételű elemzése szerint Macron elnök politikai válsága odáig fajult, hogy Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés akár kormányra is kerülhet, ha új választásokat írnak ki.
A Politico cikke elismeri:
Macron legutóbb kinevezett kormányfője alig fél nap alatt bukott meg legutóbb, és a brüsszeli orgánum szerint egyre valószínűbb, hogy előrehozott választások jönnek.
A nevüket nem vállaló uniós tisztviselők pánikszerűen nyilatkoztak a lapnak:
Le Pen más. Egy ilyen vezető alapjaiban változtatná meg az Európai Uniót.”
Alig alakult meg, máris távozott a francia kormány – Emmanuel Macron elnök ismét válságba került.
A Politico szerint, ha a Nemzeti Tömörülés kormányra kerül, Franciaország csatlakozhat azokhoz a „fejfájást okozó” országokhoz, mint Magyarország és Szlovákia, ahol Orbán Viktor és Robert Fico nem engedik, hogy Brüsszel háborús politikát diktáljon. A lap külön megemlíti, hogy a cseh választásokon győztes Andrej Babiš is ehhez a táborhoz tartozik.
A miniszterelnök szerint ez nagy lépés Csehországnak, és jó hír Európának.
A Politico szerint az „új jobboldali hullám” az egész EU-t fenyegeti, főként
A nyilatkozatokból az látszik, hogy az unió jelenlegi vezetése attól tart, hogy egyre több ország kérdőjelezi meg az egyre nyíltabban zajló, a tagországok jogait sorra csorbító brüsszeli központosítást, illetve az indokolatlan háborús kockázatvállalást és kardcsörtetést.
A Le Figaro szerint elkezdtek komolyan aggódni az EU-ban.
A lap idézi Marine Le Pent is, aki az LCI televízióban kijelentette:
Ha egyszer a francia atomfegyvereket Németországba vagy Lengyelországba telepítjük, akkor mi jön ezután?”
A Nemzeti Tömörülés a NATO katonai parancsnokságából való kilépést is kilátásba helyezte, amellett, hogy fenntartaná a szövetségi együttműködést. Tehát a párt nem elszigetelődésről, hanem nagyobb fokú önállósodásról beszél.
A Politico szerint a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha Le Pen pártja abszolút többséget szerezne, és a fiatal politikus, Jordan Bardella lehetne Franciaország miniszterelnöke.
A lap figyelmeztet:
így Franciaország lehetne a nemzeti vonal legerősebb képviselője az Európai Tanácsában, ami a Politico szerint megbéníthatná a brüsszeli döntéshozatalt.
Az uniós tisztviselők attól tartanak, hogy
a nemzeti kormányok összefognak, és megállítják a közösségi gépezetet”, vagyis azt, hogy Brüsszel a tagállamok fölé helyezze magát.
A Politico ugyanakkor emlékeztet, hogy a francia választási rendszer továbbra is nehéz terep a Nemzeti Tömörülés számára:
a kétfordulós rendszerben a hagyományos pártok továbbra is összefoghatnak ellene, ahogy eddig is tették.
Ám a lap szerint is „a köztársasági összefogás gyengül” és megosztott, vagyis az eddigi szövetségek már nem biztos, hogy olyan könnyen fel tudják tartóztatni a patriótákat, mint eddig.
Emellett azt is fontos kiemelni, hogy Emmanuel Macron köztársasági elnök láthatóan mindent elkövet, hogy lehetőleg ne kelljen előrehozott választásokat kiírnia.
A frissen lemondott miniszterelnök szerint még van kiút a válságból, és azt kérte Macrontól, hogy ne írjon ki előrehozott választást.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP