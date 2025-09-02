Újabb merényletkísérlet! Miért támadják a jobboldali politikusokat Európában?

Megtámadták Orbán Viktor legközelebbi szövetségesét, kórházba kellett szállítani
Megdöbbentő támadás Andrej Babiš ellen, egy közelmúltbeli merénylet Robert Fico ellen és egy több mint két évtizede tartó, 24 órás védelem Geert Wilders számára – elemzésünk.
Az Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök elleni támadás Prágában sokkolta a közvéleményt, de nem volt egyedülálló esemény Európában. A merénylet-kísérlet ismét rávilágított arra a riasztó trendre, hogy a politikai nézetkülönbségek egyre gyakrabban torkollanak fizikai erőszakba,
különösen a jobboldali, patrióta politikusok ellen.
A Babis-ügy, Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet, és Geert Wilders, a holland politikus folyamatos, 24 órás védelme mind a politikai erőszak fokozódó hullámára utalnak.
A Csehországban, egy kampányrendezvényen történt támadás során egy férfi a mankójával ütötte meg Andrej Babišt. A volt miniszterelnök és jelenlegi ellenzéki vezető,
aki a közelgő választások egyik legesélyesebb jelöltje,
megsérült, de az incidens súlyossága túllépett a fizikai bántalmazáson. A támadás a cseh politikai klíma polarizáltságát tükrözi, ahol a jobboldali, nemzeti érdekeket hangsúlyozó politikusok ellen egyre erőteljesebb a gyűlöletkampány. Babiš esete szinte egyenes folytatása a szlovák Robert Fico elleni, mindössze néhány hónappal ez előtt elkövetett merényletnek, amely a politikai erőszak legsúlyosabb megnyilvánulása volt a régióban.
Robert Fico elleni fegyveres támadás az egész kontinenst megrázta. A szlovák miniszterelnököt többször kísérelték meg fegyverrel megtámadni, súlyos, életveszélyes sérüléseket okozva.
A merénylet rávilágított a politikai gyűlölet mélységére, amely odáig fajulhat, hogy valaki fegyvert ragad és megpróbálja megölni politikai ellenfelét.
Fico esete a szélsőséges indulatok és a verbális agresszió eszkalációjának elrettentő példája, amelynek messzemenő következményei lehetnek a demokratikus vitára és a politikai kultúrára nézve.
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, már több mint két évtizede él folyamatos, 24 órás rendőri védelem alatt. A holland állam hatalmas összegeket költ a biztonságára, mert
a politikus iszlám- és migrációellenes nézetei miatt állandó fenyegetések célpontja.
Wilders nem csupán verbális támadásoknak van kitéve, hanem konkrét merénylet-kísérletekre is fény derült, és többször is letartóztattak olyan személyeket, akik a megölésére készültek.
A politikusok elleni támadások mögött nem csupán egy-egy magányos elkövető áll, hanem egy tágabb társadalmi-politikai kontextus. A politikai diskurzus durvulása,
valamint a jobboldali politikusok gyakori démonizálása hozzájárulnak egy olyan légkör kialakulásához,
ahol az erőszak már nem tűnik elfogadhatatlannak a szélsőséges gondolkodású emberek számára.
