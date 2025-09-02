Ft
09. 02.
kedd
Európa Robert Fico Geert Wilders merénylet védelem

Újabb merényletkísérlet! Miért támadják a jobboldali politikusokat Európában?

2025. szeptember 02. 09:28

Megdöbbentő támadás Andrej Babiš ellen, egy közelmúltbeli merénylet Robert Fico ellen és egy több mint két évtizede tartó, 24 órás védelem Geert Wilders számára – elemzésünk.

2025. szeptember 02. 09:28
Michal Cizek / AFP

Az Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök elleni támadás Prágában sokkolta a közvéleményt, de nem volt egyedülálló esemény Európában. A merénylet-kísérlet ismét rávilágított arra a riasztó trendre, hogy a politikai nézetkülönbségek egyre gyakrabban torkollanak fizikai erőszakba, 

különösen a jobboldali, patrióta politikusok ellen. 

A Babis-ügy, Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet, és Geert Wilders, a holland politikus folyamatos, 24 órás védelme mind a politikai erőszak fokozódó hullámára utalnak.

A Csehországban, egy kampányrendezvényen történt támadás során egy férfi a mankójával ütötte meg Andrej Babišt. A volt miniszterelnök és jelenlegi ellenzéki vezető, 

aki a közelgő választások egyik legesélyesebb jelöltje,

megsérült, de az incidens súlyossága túllépett a fizikai bántalmazáson. A támadás a cseh politikai klíma polarizáltságát tükrözi, ahol a jobboldali, nemzeti érdekeket hangsúlyozó politikusok ellen egyre erőteljesebb a gyűlöletkampány. Babiš esete szinte egyenes folytatása a szlovák Robert Fico elleni, mindössze néhány hónappal ez előtt elkövetett merényletnek, amely a politikai erőszak legsúlyosabb megnyilvánulása volt a régióban.

Robert Fico: a merénylet, amely megrázta Szlovákiát és Európát

Robert Fico elleni fegyveres támadás az egész kontinenst megrázta. A szlovák miniszterelnököt többször kísérelték meg fegyverrel megtámadni, súlyos, életveszélyes sérüléseket okozva. 

A merénylet rávilágított a politikai gyűlölet mélységére, amely odáig fajulhat, hogy valaki fegyvert ragad és megpróbálja megölni politikai ellenfelét. 

Fico esete a szélsőséges indulatok és a verbális agresszió eszkalációjának elrettentő példája, amelynek messzemenő következményei lehetnek a demokratikus vitára és a politikai kultúrára nézve.

Geert Wilders: a holland politikus, akinek élete folyamatos fenyegetés

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, már több mint két évtizede él folyamatos, 24 órás rendőri védelem alatt. A holland állam hatalmas összegeket költ a biztonságára, mert 

a politikus iszlám- és migrációellenes nézetei miatt állandó fenyegetések célpontja. 

Wilders nem csupán verbális támadásoknak van kitéve, hanem konkrét merénylet-kísérletekre is fény derült, és többször is letartóztattak olyan személyeket, akik a megölésére készültek. 

A politikusok elleni támadások mögött nem csupán egy-egy magányos elkövető áll, hanem egy tágabb társadalmi-politikai kontextus. A politikai diskurzus durvulása, 

valamint a jobboldali politikusok gyakori démonizálása hozzájárulnak egy olyan légkör kialakulásához,

ahol az erőszak már nem tűnik elfogadhatatlannak a szélsőséges gondolkodású emberek számára.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

Összesen 27 komment

ekeke1
2025. szeptember 02. 11:27
Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója nyilakozott, hogy az autokrata vezetőket korrupciós ügyekkel lehet a legkönnyebben levadászni. Kövesi amikor Romániában volt korrupciós főügyész, akkor az USA nagykövetségének aktív támogatását élvezte. Az Egyesült Államok olyan adatbázissal rendelkezik korrupciós ügyekben, amelyet politikai célokra kiválóan fel lehet használni. A cseh választások hajrájában az amerikai nagykövetség szivárogtatott ki információkat Babis miniszterelnök ügyeiről. Az amerikai nagykövetség rábeszélte a cseh pártokat: ne vállaljanak koaliciót Babis miniszterelnökkel! .
ekeke1
2025. szeptember 02. 11:27
Vagy ott van a román már lezajlott, kihirdetett román elnökválasztás megsemmisítése. Amit Brüsszelben ünnepeltek. Kövesi-akit a tiszások a magyarok nyakába is akarnak varrni- ellátogatott Szófiába éppen a választásokkor. Bojko Boriszov egykori miniszterelnököt őrizetbe vették korrupciós ügyben. Laura Codruta Kövesi, az európai ügyészség vezetője közölte, hogy vizsgálják azokat a pénzügyi visszaéléseket, melyeket az ex kormányfő követett el az uniós pénzek elosztásakor. Aztán a választások után szabadon engedték, mert bizonyíték persze nem volt.
egyszeri
2025. szeptember 02. 11:08
Miért is? Talán mert nagyon jól tudják, hogy az igazság nem náluk van és erre már a választók nagy része is rájött! Hátha így még meghosszabíthatják hatalmuk időtartamát!?
Ízisz
2025. szeptember 02. 11:07
Z. Ízisz gyozobakancsa 2025. szeptember 02. 11:05 Mit hazudsz???, bagatelizálsz kutya!!! A mankójával ütötte töbször meg a felhergelt libsi szar!!! Milyen érdekes, csak a libsi csűrhe akar mindig gyilkolni!!! "A politikust a fején érték a találatok, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta." "A merénylet rávilágított a politikai gyűlölet mélységére, amely odáig fajulhat, hogy valaki fegyvert ragad és megpróbálja megölni politikai ellenfelét. " Ezt👆 csinálják nálunk a fizetett gyűlölködő Majka félék is!!!💯🤮❗
