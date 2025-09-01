Ft
Andrej Babis Csehország Orbán Viktor

„Nem fogják megállítani őt” – Orbán Viktor üzent a megtámadott Andrej Babisnak

2025. szeptember 01. 22:30

Mankóval támadtak a volt cseh kormányfőre.

2025. szeptember 01. 22:30
Jobbulást kívánt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Andrej Babis volt cseh kormányfőnek, akit az észak-morvaországi Dobré településen tartott kampányrendezvényen egy résztvevő megütött néhányszor a mankójával.

„Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!” – írta Orbán Viktor az X-en.

Mihamarabbi jobbulást barátom!

– fűzte hozzá a magyar miniszterelnök angol nyelvű bejegyzésében. Andrej Babis az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választásokon.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

