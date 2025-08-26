Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország dokumentumfilm Ukrajna kényszersorozás Kárpátalja Mandiner

Perceken belül kezdődik: ezért készítettünk dokumentumfilmet a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról

2025. augusztus 26. 16:23

Miközben Kijevben tagadnak, a nyugati sajtó menteget, a magyar „szakértő” pedig relativizál, addig dokumentumfilmünkben azok mutatják be az ukránok kegyetlenségét, akiknek nap mint nap át kell élniük.

2025. augusztus 26. 16:23
null

Hamarosan megtekinthető a Mandiner exkluzív dokumentumfilmje a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról: a helyszíni riportokat és megrázó interjúkat tartalmazó alkotás

17 órától lesz látható a Mandiner YouTube-csatornáján és a mandiner.hu-n.

Sebestyén József tragédiája megrázta Kárpátalját és Magyarországot is, a bárki által elérhető fotók, videók és a családtagok nyilatkozatai egyértelműen megmutatják, mi történt az ukrán-magyar kettős állampolgárságú civil férfival a kényszersorozás alatt és után. Ennek ellenére egyesek így vagy úgy, de beálltak az ukrán brutalitás mögé.

  • Több magyar és nyugati baloldali lap kételkedett a nyilvánvaló bizonyítékokban, de cáfolat helyett csupán az ukránok tagadását tudták ismételgetni.
  • Rácz András szerint szó sem volt kényszersorozásról – ő az a „szakértő”, aki később a Magyarországról ukrán kémvádak miatt kitiltott, Tseber Roland társaságában flangált Kijevben.
  • Az ukrán katonai és igazságügyi szervek megállapítása szerint Sebestyén József testén nem találtak külsérelmi nyomokat.
  • A Soros-hálózat által is támogatott Amnesty International éves országjelentésében semmilyen említést nem tesz az erőszakba torkolló ukrajnai mozgósítási gyakorlatokról.
  • Hallgat az Európai Bizottság, pedig az áldozat magyar, azaz uniós állampolgár is volt.
  • Olyan ukrán militarista-nacionalista állításait hirdették címlapokon arról, hogy Sebestyén Józsefet nem is verték meg, aki együttműködhet az Ukrán Biztonsági Szolgálattal.
  • A férfi boncolását végző igazságügyi orvosszakértőt a hadköteles fiával zsarolhatják.
  • Közben felsorolni is nehéz a magyarokat ért különböző támadásokat Ukrajnában.
  • Kárpátalját pedig a csönd uralja, szinte senki nem mer beszélni, pláne nem névvel és arccal, hiszen attól retteg, hogy őt vagy a szeretteit bántódás éri.

Mindezek után csak egyetlen dolgot tehetünk: bemutatjuk a háború borzalmát, a kárpátaljai magyarok szenvedését, az ukránok kegyetlenségét és a kényszersorozás rendszerét azoknak a segítségével, akik átélték mindezt. Bár Sebestyén József tragédiája kapcsán többen is azért kritizálták lapunkat, mert nem fedtük fel forrásainkat, és a dokumentumfilmünkben is lesznek olyanok, akik – érthető okokból – nem vállalták arccal történetüket, ahogyan az ügyet Magyarországon elsőként feltáró rovatvezetőnk, Veczán Zoltán fogalmazott:

Nem engedjük elbagatellizálni az elhunyt kárpátaljai magyar sorsát.

 

