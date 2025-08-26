Perceken belül kezdődik: ezért készítettünk dokumentumfilmet a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról

Hamarosan megtekinthető a Mandiner exkluzív dokumentumfilmje a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról: a helyszíni riportokat és megrázó interjúkat tartalmazó alkotás

17 órától lesz látható a Mandiner YouTube-csatornáján és a mandiner.hu-n.

Sebestyén József tragédiája megrázta Kárpátalját és Magyarországot is, a bárki által elérhető fotók, videók és a családtagok nyilatkozatai egyértelműen megmutatják, mi történt az ukrán-magyar kettős állampolgárságú civil férfival a kényszersorozás alatt és után. Ennek ellenére egyesek így vagy úgy, de beálltak az ukrán brutalitás mögé.

Több magyar és nyugati baloldali lap kételkedett a nyilvánvaló bizonyítékokban, de cáfolat helyett csupán az ukránok tagadását tudták ismételgetni.

Rácz András szerint szó sem volt kényszersorozásról – ő az a „szakértő”, aki később a Magyarországról ukrán kémvádak miatt kitiltott, Tseber Roland társaságában flangált Kijevben.

Az ukrán katonai és igazságügyi szervek megállapítása szerint Sebestyén József testén nem találtak külsérelmi nyomokat.

A Soros-hálózat által is támogatott Amnesty International éves országjelentésében semmilyen említést nem tesz az erőszakba torkolló ukrajnai mozgósítási gyakorlatokról.

Hallgat az Európai Bizottság, pedig az áldozat magyar, azaz uniós állampolgár is volt.

Olyan ukrán militarista-nacionalista állításait hirdették címlapokon arról, hogy Sebestyén Józsefet nem is verték meg, aki együttműködhet az Ukrán Biztonsági Szolgálattal.

A férfi boncolását végző igazságügyi orvosszakértőt a hadköteles fiával zsarolhatják.

Közben felsorolni is nehéz a magyarokat ért különböző támadásokat Ukrajnában.

Kárpátalját pedig a csönd uralja, szinte senki nem mer beszélni, pláne nem névvel és arccal, hiszen attól retteg, hogy őt vagy a szeretteit bántódás éri.

Mindezek után csak egyetlen dolgot tehetünk: bemutatjuk a háború borzalmát, a kárpátaljai magyarok szenvedését, az ukránok kegyetlenségét és a kényszersorozás rendszerét azoknak a segítségével, akik átélték mindezt. Bár Sebestyén József tragédiája kapcsán többen is azért kritizálták lapunkat, mert nem fedtük fel forrásainkat, és a dokumentumfilmünkben is lesznek olyanok, akik – érthető okokból – nem vállalták arccal történetüket, ahogyan az ügyet Magyarországon elsőként feltáró rovatvezetőnk, Veczán Zoltán fogalmazott: