Perceken belül kezdődik: ezért készítettünk dokumentumfilmet a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról

Nem engedjük elbagatellizálni az elhunyt kárpátaljai magyar sorsát
Az ukránok azt próbálták kétségbe vonni, hogy Sebestyén Józsefet megverték; a németek, hogy Sebestyén Márta biztosan a nővére-e. Válaszoltunk.
Miközben Kijevben tagadnak, a nyugati sajtó menteget, a magyar „szakértő” pedig relativizál, addig dokumentumfilmünkben azok mutatják be az ukránok kegyetlenségét, akiknek nap mint nap át kell élniük.
Hamarosan megtekinthető a Mandiner exkluzív dokumentumfilmje a kárpátaljai kényszersorozásról és erőszakról: a helyszíni riportokat és megrázó interjúkat tartalmazó alkotás
17 órától lesz látható a Mandiner YouTube-csatornáján és a mandiner.hu-n.
Sebestyén József tragédiája megrázta Kárpátalját és Magyarországot is, a bárki által elérhető fotók, videók és a családtagok nyilatkozatai egyértelműen megmutatják, mi történt az ukrán-magyar kettős állampolgárságú civil férfival a kényszersorozás alatt és után. Ennek ellenére egyesek így vagy úgy, de beálltak az ukrán brutalitás mögé.
Mindezek után csak egyetlen dolgot tehetünk: bemutatjuk a háború borzalmát, a kárpátaljai magyarok szenvedését, az ukránok kegyetlenségét és a kényszersorozás rendszerét azoknak a segítségével, akik átélték mindezt. Bár Sebestyén József tragédiája kapcsán többen is azért kritizálták lapunkat, mert nem fedtük fel forrásainkat, és a dokumentumfilmünkben is lesznek olyanok, akik – érthető okokból – nem vállalták arccal történetüket, ahogyan az ügyet Magyarországon elsőként feltáró rovatvezetőnk, Veczán Zoltán fogalmazott:
