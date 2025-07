Beindult a relativizálás: Rácz András szerint az Ukrajnában megölt magyar férfit „nem verték agyon”, és amúgy is csak „keveset tudunk”

Rácz ahelyett, hogy egyértelműen elítélte volna az ukrán toborzók által elkövetett visszaéléseket, hosszasan fejtegette, hogy szerinte nem is létezik olyan, hogy „kényszersorozás”. Sőt, megpróbálta nyelvészeti fejtegetésekbe fojtani a lényeget: a sorozás szerinte eleve kényszer, tehát tautológia erről így beszélni. Emellett többször is kétségbe vonta a magyar sajtó, különösen a Mandiner hitelességét, noha több videó és fotó is alátámasztja a bántalmazás tényét.

Annak ellenére, hogy az elemző is elismerte: Sebestyén a kiképzés alatt „nagyon rosszul volt”, és „nem kapott rendes orvosi ellátást”, mégis inkább a felelősség szétkenésére törekedett. Miközben a hivatalos ukrán álláspont szerint tüdőembóliában halt meg, Rácz is kénytelen volt elismerni, hogy a videókon látható állapot és a késlekedő orvosi ellátás önmagukban is súlyos mulasztásokra utalnak.

A poszt legnagyobb problémája, hogy miközben Rácz a „higgadt, szakmai hozzáállást” hirdeti, valójában következetesen mentegeti a felelősöket – legyen szó az ukrán hadsereg parancsnoki láncolatáról, az orvosi személyzetről, vagy azokról, akik elhurcolták és halálra kínozták a magyar férfit. A higgadtságra való hivatkozás így inkább válik önfelmentéssé, mintsem tényleges igazságkereséssé.

