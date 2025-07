Mások mellett erre hívta fel a figyelmet az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa, Michael O’Flaherty, aki egyben aggodalmát fejezte ki azon beszámolók után, amelyek kínzásokról és halálesetekről szólnak a sorozás során. O’Flaherty fel is szólította az ukrán hatóságokat, hogy haladéktalanul vizsgálják ki a visszaéléseket, és tegyenek lépéseket az ehhez hasonló jogsértések megelőzése érdekében, beleértve a sorozótisztek viselkedésének kivizsgálását is.

Az ET-biztos jelentésében a következő szerepel: a jogsértések többek között „veréseket, kegyetlen letartóztatásokat, ügyvédhez való hozzáférés megtagadását, elszigetelt fogvatartást, fogyatékossággal élők mozgósítását és egyéb elfogadhatatlan cselekedeteket” foglalnak magukban.

Bár a kijevi rezsim túlkapásait nem igazán firtató ukrán sajtó igyekszik elkenni, pár eset azért napvilágra került.

Ezeket IDE és IDE kattintva tekinthetik meg. Illetve ITT van még az Al Jazeera 2024-es riportja arról is, hogy mobilizációs egységek rendőrökből és sorozókból álló járőröket indítanak különböző közterületekre, ahol – jogellenesen – bármelyik férfit igazoltatják, „összepakolják őket”, és elszállítják katonai toborzóparancsnokságokra.