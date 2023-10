Lélegzetvisszafojtva figyeljük a háborút Izraelben, de van egy másik áldozat is

De olyan is volt, aki az izraeli háború hatását még súlyosabbnak ítélte meg Ukrajna számára.

Az izraeli háború lehet az utolsó döfés Ukrajna számára”

– húzta alá például Deák Dániel politikai elemző, aki szerint „a már így is széteső nyugati »egységfront« most csökkenő médiafigyelemmel is társul”. „Jól látszott már az elmúlt hetekben is a nyugati világ elfordulása: a lengyelek összevesztek az ukránokkal, Amerikában blokkolták a támogatások kifizetését, de ma például a román parlamentben sem szólalhat fel Zelenszkij, mert tartottak a rendzavarástól. Az izraeli események pedig most áthelyezik a fókuszt máshova, ami még kevesebb támogatást eredményezhet Ukrajna számára” – fejtette ki. Erről itt olvashat bővebben.