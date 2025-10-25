Rövid pórázon: Manfred Weber embere is Magyar Péterékkel vonult október 23-án

Bezárult a kör: Magyar Péter lengyel előszónoka egy Magyarországot lejárató politikus
Michał Wawrykiewicz a hazánkról készült lejárató jelentések egyik szerzője, brüsszeli szaknyelven: árnyékjelentéstevője. És ez csak a jéghegy csúcsa.
Michał Wawrykiewicz az a lengyel néppárti képviselő, aki minden uniós forrást elvenne hazánktól, és aki kimondta, hogy a Tisza egy Ukrajna-párti formáció.
Látszólag jelentéktelen, kissé furcsa, esetlen figura, első ránézésre nem gondolná senki, hogy bármi különleges van a Hajdu Márton Facebook-oldalán megosztott egyik fénykép központi alakjában. Pedig a Tisza Párt európai parlamenti frakciójának kabinetfőnökénél nem véletlenül került fókuszba pont ő a tömegből.
A párt október 23-ai Nemzeti Menetén ugyanis az a Michał Wawrykiewicz is részt vette, aki az Európai Néppárt (EPP) lengyel képviselőjeként
A magyar közéletben nem most kerül először reflektorfénybe az EPP politikusa: ugyan most nem engedték a színpadra, 2024 októberében már felszólalt Magyar Péterék rendezvényén.
Emellett 2025 áprilisának végén nyíltan beismerte:
„A Tisza Párt határozottan Ukrajna-párti és Európa-párti, ugyanazon az úton jár, mint a Néppárt.”
A kijelentés azért váltott ki visszhangot, mert Wawrykiewicz az Európai Parlamentben korábban Magyarország egyik legélesebb bírálója, sőt a hazánkat elmarasztaló jelentések egyik társszerzője – úgynevezett árnyékjelentéstevője – volt Tineke Strik mellett.
Strik neve jól ismert Brüsszelben: ő az, aki a Sargentini-jelentés örököseként vitte tovább a Magyarország elleni jogállamisági eljárásokat, így Wawrykiewicz közvetlenül is részt vett abban a hazánk elleni politikai boszorkányüldözésben, amely végül a magyar kormány uniós forrásainak befagyasztásához vezetett.
Ez a kapcsolat önmagában is kellemetlen Magyar Péter számára, hiszen pártját az a politikus támogatja, aki az elmúlt években Brüsszelben következetesen Magyarország ellen dolgozott.
A lengyel politikus tevékenysége ráadásul túlmutat az Európai Parlamenten: ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Wawrykiewicz a National Endowment for Democracy (NED) nevű szervezet támogatottjai között szerepel.
A NED-et Déri Stefi influenszer a közösségi oldalán
a CIA fiókszervezeteként” jellemezte, amellyel szerinte „rendszeresen avatkoznak be más országok választásaiba”.
Ez a szervezet korábban olyan magyarországi szereplőket finanszírozott, mint
A globalisták nem tűntek el, csak új arcot találtak maguknak – Magyar Pétert”
– fogalmazott ezzel kapcsolatban Déri Stefi.
Wawrykiewicz tehát nem pusztán egy ártalmatlan járókelő, nem is csak egy mezei szimpatizáns, hanem egy olyan politikai háttérember, aki évek óta a magyar kormány ellen dolgozik Brüsszelben.
Fotó: Facebook