Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
National Endowment for Democracy Tisza Párt Michał Wawrykiewicz Ukrajna Magyar Péter október 23. Európai Néppárt EPP

Rövid pórázon: Manfred Weber embere is Magyar Péterékkel vonult október 23-án

2025. október 25. 21:17

Michał Wawrykiewicz az a lengyel néppárti képviselő, aki minden uniós forrást elvenne hazánktól, és aki kimondta, hogy a Tisza egy Ukrajna-párti formáció.

2025. október 25. 21:17
null

Látszólag jelentéktelen, kissé furcsa, esetlen figura, első ránézésre nem gondolná senki, hogy bármi különleges van a Hajdu Márton Facebook-oldalán megosztott egyik fénykép központi alakjában. Pedig a Tisza Párt európai parlamenti frakciójának kabinetfőnökénél nem véletlenül került fókuszba pont ő a tömegből.

Michał Wawrykiewicz, Magyarország egyik befeketítője maga is büszkén posztolt arról, hogy részt vett a rendezvényen
Michał Wawrykiewicz, Magyarország egyik befeketítője maga is büszkén posztolt arról, hogy részt vett a rendezvényen
Forrás: Facebook

A párt október 23-ai Nemzeti Menetén ugyanis az a Michał Wawrykiewicz is részt vette, aki az Európai Néppárt (EPP) lengyel képviselőjeként

Ezt is ajánljuk a témában

Kicsoda Michał Wawrykiewicz?

A magyar közéletben nem most kerül először reflektorfénybe az EPP politikusa: ugyan most nem engedték a színpadra, 2024 októberében már felszólalt Magyar Péterék rendezvényén.

Emellett 2025 áprilisának végén nyíltan beismerte:

„A Tisza Párt határozottan Ukrajna-párti és Európa-párti, ugyanazon az úton jár, mint a Néppárt.”

A kijelentés azért váltott ki visszhangot, mert Wawrykiewicz az Európai Parlamentben korábban Magyarország egyik legélesebb bírálója, sőt a hazánkat elmarasztaló jelentések egyik társszerzője – úgynevezett árnyékjelentéstevője – volt Tineke Strik mellett.

Ezt is ajánljuk a témában

Strik neve jól ismert Brüsszelben: ő az, aki a Sargentini-jelentés örököseként vitte tovább a Magyarország elleni jogállamisági eljárásokat, így Wawrykiewicz közvetlenül is részt vett abban a hazánk elleni politikai boszorkányüldözésben, amely végül a magyar kormány uniós forrásainak befagyasztásához vezetett.

Ez a kapcsolat önmagában is kellemetlen Magyar Péter számára, hiszen pártját az a politikus támogatja, aki az elmúlt években Brüsszelben következetesen Magyarország ellen dolgozott.

A lengyel politikus tevékenysége ráadásul túlmutat az Európai Parlamenten: ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Wawrykiewicz a National Endowment for Democracy (NED) nevű szervezet támogatottjai között szerepel.

Ezt is ajánljuk a témában

A NED-et Déri Stefi influenszer a közösségi oldalán

a CIA fiókszervezeteként” jellemezte, amellyel szerinte „rendszeresen avatkoznak be más országok választásaiba”.

Ez a szervezet korábban olyan magyarországi szereplőket finanszírozott, mint

  • a Political Capital, vagy
  • Gulyás Márton Partizánja.

A globalisták nem tűntek el, csak új arcot találtak maguknak – Magyar Pétert”

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Déri Stefi.

Wawrykiewicz tehát nem pusztán egy ártalmatlan járókelő, nem is csak egy mezei szimpatizáns, hanem egy olyan politikai háttérember, aki évek óta a magyar kormány ellen dolgozik Brüsszelben.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Mostanra kétség sem férhet hozzá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án

A két beszéd iránti figyelem eltérése arra utal, hogy a Békemenet nagyobb társadalmi hatást gyakorolt, és Orbán Viktor mondanivalója szélesebb körben talált visszhangra.

***

Fotó: Facebook
 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
•••
2025. október 25. 21:36 Szerkesztve
A puhatestűek törvényszerűen egymásra találnak. Aztán a polák elvtárs kapta most a poloskafigyelő pozíciót a manfrédtól.
Válasz erre
3
0
arany1
2025. október 25. 21:29
Wawrykiewiczet már régen ki kellett volna utasítani Magyarországról , több hasonló EU politikussal együtt.. Ha nem intézkednek ellene, akkor nincs mit csodálkozni azon hogy bátran árt Magyarországnak.
Válasz erre
5
0
Citromsav
2025. október 25. 21:24
Magyar Péter egy utolsó gazember, de az is, aki behódol neki.
Válasz erre
7
0
Takagi
•••
2025. október 25. 21:23 Szerkesztve
Láncos kutyusok egymás között.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!