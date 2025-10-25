Orbán Viktor történelmi bejelentése: „Indulunk!”
A két beszéd iránti figyelem eltérése arra utal, hogy a Békemenet nagyobb társadalmi hatást gyakorolt, és Orbán Viktor mondanivalója szélesebb körben talált visszhangra.
„Folyamatosan látnak napvilágot az újabbnál újabb adatok és elemzések: így mostanra kétség sem férhet hozzá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án, és Orbán Viktor beszédének üzenete is jelentősen szélesebb körben vált ismertté. Gyorselemzés.
1. Már az ünnep napján elindult a találgatás, hogy melyik rendezvényen voltak a legtöbben. Ezt legpontosabban a mobilos cellaadatok feldolgozásával lehet megállapítani. Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos megszervezéséért felelős operatív törzs a cellaadatok alapján összesítette a központi események résztvevőinek számát, és tegnap közzé is tette az adatokat: a jelenlévők száma az ünnepi beszédek idején a Kossuth téri megemlékezésen meghaladta a 80 ezret, míg a Hősök terén tartott rendezvényen mintegy 45 ezren voltak.
2. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján az is bizonyossá vált, hogy Orbán Viktor beszédének üzenete jelentősen szélesebb körben vált ismertté, mint az ellenzéki kihívója esetében.
A felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 28 százaléka követte Orbán Viktor október 23-i beszédét – személyesen, televíziós vagy online élő közvetítésen keresztül, részben vagy teljes egészében. Ezzel szemben Magyar Péter megszólalása a magyarok 17 százalékát érdekelte, ugyancsak részben vagy egészében.
3. Aki személyesen tudott részt venni a meneten és az azt követő ünnepségen, annak ezek az adatok nem meglepők. A Békemeneten egy erőt sugárzó, jókedvű, önbizalomtól duzzadó közösség jelent meg, amely be tudta bizonyítani, hogy a béke és a nemzeti szuverenitás üzenete komoly támogatottságot hoz.
A tömegben (és a színpadon) megjelentek tudósok, művészek, sportolók, televíziós személyiségek, internetes véleményvezérek, civilek, fiatalok és idősek, budapestiek és vidékiek.
4. Az ünnepségek színvonala is jelentős eltéréseket mutatott. Az ellenzéki oldalon hiába büszkélkedtek azzal, hogy színházi szaktudással rendelkező emberek tervezték, a műsor sokak véleménye szerint így is közhelyes elemekből rakódott össze – az átütő élmény elmaradt.
Ezzel szemben a nemzeti oldalon a megemlékezés több elemében is kiemelkedő volt:
A politikai közösség egyszerre volt képes méltó módon fejet hajtani az ‘56-os hősök előtt és az ‘56-osok személyes kiállását, támogatását elnyerni.
A zenei téren is újdonságokat felsorakoztató műsor óriási sikert ért el: az ünnepségen debütáló Szabadság vándorai-feldolgozás mostanra több milliós nézettségnél jár a különböző közösségimédia-felületeken.
Magyarországon elsőként a Magyar Légierő három Gripen vadászgépe is részese volt a megemlékezésnek: nemzeti színű füstcsíkkal festették meg az eget a Kossuth tér felett, és ezzel igazán felejthetetlenné tették a napot.
5. Az ünnepi beszédek között is jelentős különbség mutatkozott. Számos sajtóbeszámoló, elemzés és a beszéd közben elszivárgó közönség tanulsága szerint Magyar Péter szónoklata indokolatlanul hosszú, terjengős, unalmas és balos toposzokkal tűzdelt volt. Még az olyan ellenzéki újságok, mint a 24.hu és a 444 is megírták, hogy a hallgatóság elunta magát, és tömegesen indultak haza a beszéd közben.
Ezzel szemben Orbán Viktor beszéde összeszedett és frappáns volt, az ünnepi alkalomra és a Magyarország előtt álló kihívásokra fókuszált – azt üzenetei pedig velünk maradtak az ünnepet követően is.
6. A nemzeti oldalon október 23-a nem pártrendezvény volt, hanem igazi nemzeti kiállás a békéért. A magyar miniszterelnök a Békemenetet és az ünnepet követően egyenesen Brüsszelbe utazott, ahol a háborús csúcson sikeresen védte meg a magyar békepárti álláspontot.
Orbán Viktor sikeresen verte vissza az összes próbálkozást, mely szerint Magyarországnak ki kellene vennie a részét a háborús tervek végrehajtásából. Mi továbbra is a béke előmozdításán dolgozunk, így mind az amerikai, mind az orosz féllel tartjuk a kapcsolatot, és készen állunk segítséget nyújtani egy béketárgyalás megszervezéséhez.
Ez utóbbihoz a legfrissebb információk szerint hamarosan meglesz az égiek támogatása is.”
