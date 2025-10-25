Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Október 23 Tisza Párt Magyar Péter Békemenet Nézőpont Intézet Fidesz Orbán Viktor

Mostanra kétség sem férhet hozzá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án

2025. október 25. 19:07

A két beszéd iránti figyelem eltérése arra utal, hogy a Békemenet nagyobb társadalmi hatást gyakorolt, és Orbán Viktor mondanivalója szélesebb körben talált visszhangra.

2025. október 25. 19:07
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Folyamatosan látnak napvilágot az újabbnál újabb adatok és elemzések: így mostanra kétség sem férhet hozzá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án, és Orbán Viktor beszédének üzenete is jelentősen szélesebb körben vált ismertté. Gyorselemzés. 

 1. Már az ünnep napján elindult a találgatás, hogy melyik rendezvényen voltak a legtöbben. Ezt legpontosabban a mobilos cellaadatok feldolgozásával lehet megállapítani. Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos megszervezéséért felelős operatív törzs a cellaadatok alapján összesítette a központi események résztvevőinek számát, és tegnap közzé is tette az adatokat: a jelenlévők száma az ünnepi beszédek idején a Kossuth téri megemlékezésen meghaladta a 80 ezret, míg a Hősök terén tartott rendezvényen mintegy 45 ezren voltak.

2. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján az is bizonyossá vált, hogy Orbán Viktor beszédének üzenete jelentősen szélesebb körben vált ismertté, mint az ellenzéki kihívója esetében. 

A felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 28 százaléka követte Orbán Viktor október 23-i beszédét – személyesen, televíziós vagy online élő közvetítésen keresztül, részben vagy teljes egészében. Ezzel szemben Magyar Péter megszólalása a magyarok 17 százalékát érdekelte, ugyancsak részben vagy egészében.

A két beszéd iránti figyelem eltérése arra utal, hogy a Békemenet nagyobb társadalmi hatást gyakorolt, és Orbán Viktor mondanivalója szélesebb körben talált visszhangra. 

3. Aki személyesen tudott részt venni a meneten és az azt követő ünnepségen, annak ezek az adatok nem meglepők. A Békemeneten egy erőt sugárzó, jókedvű, önbizalomtól duzzadó közösség jelent meg, amely be tudta bizonyítani, hogy a béke és a nemzeti szuverenitás üzenete komoly támogatottságot hoz.

A tömegben (és a színpadon) megjelentek tudósok, művészek, sportolók, televíziós személyiségek, internetes véleményvezérek, civilek, fiatalok és idősek, budapestiek és vidékiek. 

4. Az ünnepségek színvonala is jelentős eltéréseket mutatott. Az ellenzéki oldalon hiába büszkélkedtek azzal, hogy színházi szaktudással rendelkező emberek tervezték, a műsor sokak véleménye szerint így is közhelyes elemekből rakódott össze – az átütő élmény elmaradt.
Ezzel szemben a nemzeti oldalon a megemlékezés több elemében is kiemelkedő volt:

A politikai közösség egyszerre volt képes méltó módon fejet hajtani az ‘56-os hősök előtt és az ‘56-osok személyes kiállását, támogatását elnyerni.
A zenei téren is újdonságokat felsorakoztató műsor óriási sikert ért el: az ünnepségen debütáló Szabadság vándorai-feldolgozás mostanra több milliós nézettségnél jár a különböző közösségimédia-felületeken.

Magyarországon elsőként a Magyar Légierő három Gripen vadászgépe is részese volt a megemlékezésnek: nemzeti színű füstcsíkkal festették meg az eget a Kossuth tér felett, és ezzel igazán felejthetetlenné tették a napot.

5. Az ünnepi beszédek között is jelentős különbség mutatkozott. Számos sajtóbeszámoló, elemzés és a beszéd közben elszivárgó közönség tanulsága szerint Magyar Péter szónoklata indokolatlanul hosszú, terjengős, unalmas és balos toposzokkal tűzdelt volt. Még az olyan ellenzéki újságok, mint a 24.hu és a 444 is megírták, hogy a hallgatóság elunta magát, és tömegesen indultak haza a beszéd közben.
Ezzel szemben Orbán Viktor beszéde összeszedett és frappáns volt, az ünnepi alkalomra és a Magyarország előtt álló kihívásokra fókuszált – azt üzenetei pedig velünk maradtak az ünnepet követően is.

6. A nemzeti oldalon október 23-a nem pártrendezvény volt, hanem igazi nemzeti kiállás a békéért. A magyar miniszterelnök a Békemenetet és az ünnepet követően egyenesen Brüsszelbe utazott, ahol a háborús csúcson sikeresen védte meg a magyar békepárti álláspontot.
Orbán Viktor sikeresen verte vissza az összes próbálkozást, mely szerint Magyarországnak ki kellene vennie a részét a háborús tervek végrehajtásából. Mi továbbra is a béke előmozdításán dolgozunk, így mind az amerikai, mind az orosz féllel tartjuk a kapcsolatot, és készen állunk segítséget nyújtani egy béketárgyalás megszervezéséhez.

Ez utóbbihoz a legfrissebb információk szerint hamarosan meglesz az égiek támogatása is.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hajrafidemeszpe
2025. október 25. 19:51
orbánbalázs a vezér seggnyalonc.... annyira balfasz ez a számháború, amivel folyton vergődtök. Ezzel csak a legaljább, legostobább rétegre tudtok hatni, ...de gondolom ez is a cél. Ök még hisznek nektek. Nyomik! Rohadjon rátok majd a lakat
Válasz erre
0
0
fortissima
2025. október 25. 19:46
További jó vergődést! :-)
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. október 25. 19:38
ez egyértelmű..ezen kár vitatkozni...polos kambodzsai lájkjai most éppen nem jöttek be...de na..majd bejönnek később...
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. október 25. 19:13
Nem a mozgósítás volt itt erős, hanem Orbánék politikája.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!