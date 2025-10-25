Orbán Viktor történelmi bejelentése: „Indulunk!”

„Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Hozzátette, „a Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten”.

„Ezért úgy döntöttünk,

útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását”.