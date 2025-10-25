Ft
Ilyen a virtigli Tisza-propaganda: az '56-os hősünk nevén „poénkodott” Tóta W. és Thuróczy (VIDEÓ)

2025. október 25. 16:24

A HVG újságírója még azt is kimondta: ha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.

2025. október 25. 16:24
null

Tóta W. Árpád publicista és Thuróczy Szabolcs színész a Tisza oldalán, a Kontrollon elemezték az október 23-ai Kossuth téri ünnepi műsort.

„A mellettem álló urak egyformán jelképezik az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanú áldozatait, túlélőit, a Magyarországról elüldözött százezreket és magyarok millióit is, akik – ahogy azt mondani szoktuk – kalandvágyból itthon maradtakés végigélték a megtorlás korszakát, majd  kádári szocializmus évtizedeit” – mondta a megemlékezés házigazdája, Rákay Philip azokról az '56-os hősökről és hazafiakról, akik személyesen is átélték a szabadságharc eseményeit és most a színpadról üdvözölték a megemlékezőket Orbán Viktor beszéde előtt.

A színpadon álló hősök egyike Vitéz Szilágyi Árpád volt, aki Csíkszeredából érkezett a megemlékezésre. „A magyar forradalom idején a Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként levelet írt az Irodalmi Újságnak, amelyben elkötelezte magát a forradalom mellett. November elsején pedig néma felállást kezdeményezett a forradalom áldozatainak emlékére.

1957 május huszadikán letartóztatták és hazaárulás vádjával húsz év börtönre ítélték, majd 1961-ben büntetését huszonkét évre súlyosbították”

– mondta Vitéz Szilágyi Árpád Rákay.

A Tisza médiájában Thuróczy elkezdett „poénkodni” a vitézi rangon és hozzátette, hogy ő is vitéz.

Erre Tóta W. azt mondta, hogyha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.

A jelenetet itt nézhetik vissza:

Nyitókép: Kontroll/YouTube

A cikkben szereplő részeket 4:55:40-től nézheti meg

 

robertdenyiro
2025. október 25. 17:38
Qurwagyenge picsogás, nem is meglepő hisz a bolsilibkány gecik ennyit tudnak. Szánalmas balfaszok, örök vesztesek.
kiazazsoltibacsi
2025. október 25. 17:33 Szerkesztve
regi-nyarakon21 2025. október 25. 17:30 Azt nem értem, hogy még milyen nemzeti érzelmű embert téveszthet meg a tisza. Az olyan barmokat, akiket a Fidesz is megtévesztett azzal, hogy magyar érdekeket képvisel és "nem hagy senkit az út szélén pityeregni". De nem a fajtád hibája, ez már többszáz éve így megy, már Szapolyai János és Ferdinánd óta sikeresen (legalább) ketté vagytok osztva, és amíg ti prolik köpköditek egymást, addig ezek szépen kiürítik a zsebeiteket. Aki még mindig azt hiszi, hogy Orbán vagy Magyar a magadfajta kisemberek, a ti érdekeiteket képviseli, az vagy vak, vagy elveszett, vagy egyszerűen szellemi fogyatékos. Én jót röhögök a barom állat naiv magyar fajtádon. :)
CirmoS
2025. október 25. 17:31
Ugyan kérem! Ennek a két fanatikus magyargyűlölő reteknek az volt a problémája a Kossuth- téri rendezvénnyel, hogy nagyon sokan voltak, ( szotyispöti sehol nincs! ) ebből pedig mégiscsak sejtik, hogy már megint nem lesz kormányváltás! Azt persze továbbra sem tudják ezek a frusztrált idióták, hogy ŐK maguk is sokat tesznek...a Fidesz 2/3-okért! Ne is mondjuk el nekik......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
cutcopy
2025. október 25. 17:31 Szerkesztve
"a Kontrollon elemezték az október 23-ai Kossuth téri ünnepi műsor" a Kontrollon ellenezték az október 23-ai Kossuth téri ünnepi műsort, tótawé eleve bolond, Thuróczy meg mostanság csinál magából hülyét.
