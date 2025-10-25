Ilyen a virtigli Tisza-propaganda: az '56-os hősünk nevén „poénkodott” Tóta W. és Thuróczy (VIDEÓ)

'56-os hazafiak álltak ki a Kossuth téri színpadra Orbán Viktor beszéde előtt
Több olyan '56-os hazafi is a színpadról üdvözölte a megemlékezőket, aki aktív résztvevője volt a forradalom és szabadságharc eseményeinek.
A HVG újságírója még azt is kimondta: ha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.
Tóta W. Árpád publicista és Thuróczy Szabolcs színész a Tisza oldalán, a Kontrollon elemezték az október 23-ai Kossuth téri ünnepi műsort.
„A mellettem álló urak egyformán jelképezik az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanú áldozatait, túlélőit, a Magyarországról elüldözött százezreket és magyarok millióit is, akik – ahogy azt mondani szoktuk – kalandvágyból itthon maradtakés végigélték a megtorlás korszakát, majd kádári szocializmus évtizedeit” – mondta a megemlékezés házigazdája, Rákay Philip azokról az '56-os hősökről és hazafiakról, akik személyesen is átélték a szabadságharc eseményeit és most a színpadról üdvözölték a megemlékezőket Orbán Viktor beszéde előtt.
A színpadon álló hősök egyike Vitéz Szilágyi Árpád volt, aki Csíkszeredából érkezett a megemlékezésre. „A magyar forradalom idején a Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként levelet írt az Irodalmi Újságnak, amelyben elkötelezte magát a forradalom mellett. November elsején pedig néma felállást kezdeményezett a forradalom áldozatainak emlékére.
1957 május huszadikán letartóztatták és hazaárulás vádjával húsz év börtönre ítélték, majd 1961-ben büntetését huszonkét évre súlyosbították”
– mondta Vitéz Szilágyi Árpád Rákay.
A Tisza médiájában Thuróczy elkezdett „poénkodni” a vitézi rangon és hozzátette, hogy ő is vitéz.
Erre Tóta W. azt mondta, hogyha vitéz lenne, akkor sokra vinné a Fideszben.
A jelenetet itt nézhetik vissza:
Mézgáéknál azt éneklik, hogy „van abban valami báj, hogyha kacag a máj”, és bizony a józan olvasó itt sem tud mást tenni. Kínjában csak röhög és röhög. Horváth K. József írása.
A cikkben szereplő részeket 4:55:40-től nézheti meg