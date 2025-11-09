Ft
11. 09.
vasárnap
Tóta W. Árpád, pánikszerűen takarodj el a közéletből!

2025. november 09. 17:53

Undorító, provokatív mondataidat – bár nem volt könnyű – legtöbbször elengedtük a fülünk mellett, kizárólag saját mentális egészségünk megóvása érdekében. De ezúttal nem tehetjük.

2025. november 09. 17:53
Tóta W. Árpád, Stumpf András
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Tóta W. Árpád! Pánikszerűen takarodj el a közéletből!

Persze eddig is tudtuk, hogy a hungarofób, fizetett rettegők klubjának egyik törzsgárdistája vagy, egy modernkori, szellemi Lenin-fiú, olyan kútmérgező, akinek minden levegővételében ott sziszeg a »Mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket!« szélsőliberális ars poeticája. Undorító, provokatív mondataidat – bár nem volt könnyű – legtöbbször elengedtük a fülünk mellett, kizárólag saját mentális egészségünk megóvása érdekében. De ezúttal nem tehetjük.

A hőseinkbe, a mártírjainkba, a felmenőinkbe, az egyházainkba nem rúghatsz bele páros lábbal, te rongy! Nem engedheted meg magadnak, hogy így beszélj kedélyeskedve Magyar Péter kisöccsének Kontroll nevezetű csatornáján:

»Ha elkezdenénk megkapargatni az egyházak pénzügyeit, akkor újra kéne nyitnunk Recsket. (...) Valahol el kell férniük. Érted? Csak Kiss-Rigó László önmagában egy hegyet ki kéne fejtsen...«

Ezek az egyházainkról szóló, kígyóméregbe mártott mondatok már önmagukban is felháborítóak, nem is beszélve Kiss-Rigó László püspök atya végtelenül aljas és méltatlan megtámadásáról, de mindezeknél is sokkal ördögibb az egykori recski munka- és haláltáborban szenvedett, kínhalált halt ártatlan magyar emberek emlékének meggyalázása, a gyilkos kommunisták bűneinek relativizálása.

Tudod, mi volt a recski munkatáborban kegyetlenkedő ÁVH-s, beteg gyilkosok jelmondata, Tóta W. ? »NE CSAK ŐRIZD, GYŰLÖLD IS!« Gondolom, ez aztán simogatja a beteg, mélysötét lelkedet. És ezek a szadista állatok eképpen is bántak a fogvatartottakkal.

Az őrök például rendszeresen alkalmazták a gúzsbakötést, amelynek során a rabok bokáját és csuklóját összekötözték, majd órákon keresztül verték és hagyták szenvedni az áldozatot. Talán ennél is legkegyetlenebb kínzó eszközük volt a vizesgödör. A két méter mélységű gödörben térdig állt a talajvíz, amely télen sem fagyott be soha, mert mindig állt benne valaki, akivel az ÁVH-s gazemberek példát akartak statuálni. A vizesgödörben órákig – az összerogyásig – álló fogvatartottat folyamatosan verték, rugdosták és mindenféle undorító, embertelen dolgokra kényszerítették. A recski tábort túlélt magyarok megrázó visszaemlékezéseit, a válogatott kínzási módszereket olvasva ma is görcsbe rándul minden normális ember gyomra, persze a te torz lelkedet nyilván nem érinti meg az ilyesmi...

Tudod, Tóta W., a recski terror is 1950 és 1953 között zajlott, amikor Rákosiék körülbelül egymillió magyart vontak ügyészi eljárás alá, és minden második ellen vádat is emeltek. Hozzávetőleg háromszázezer embert internáltak korábbi lakhelyéről, csak Budapestről közel tizenháromezer főt – két és fél ezer családot – telepítettek, illetve tiltottak ki, több mint negyvenezren voltak rendőri őrizetben, vagy internálva – őket folyamatos fizikai és lelki bántalmazások érték -, többszáz embert pedig kivégeztek.

És te, Tóta W., ennek az infernális, gyilkos kommunista világnak az egyik legsötétebb szimbólumát, a recski kényszermunkatábort sírod vissza és nyitnád újra 2025-ben, mert szerinted a keresztény egyházaink papjai ma is ezt érdemelnék.

Nem felejtjük el, Tóta W., hogy 1919-ben és 1948-ban is a hozzád hasonlóan gondolkodók vitriolba mártott, aljas, egyházellenes mondataival kezdődött, majd indult útjára a kommunista pokol. Na, ezért kellene eltakarodnod örökre a közéletből, te istentelen, sötét gazember!

(Csöndben jegyzem meg, hogy egyetlen ember nem volt a Szabadsajtó Klub című műsor Tóta W. mellett ülő, roppant felvilágosult és mélyen entellektüel, haladár gyűlölködői közül – Gulyás Balázs, Stump András, Thuróczy Szabolcs –, aki hallva ezeket a vállalhatatlan mondatokat, ott az adásban faképnél hagyta volna ezt a Tóta W. nevezetűt. Egyedül Stumpfnak sikerült egy bátortalan félmondattal elhatárolódnia. És persze Magyar Péter öcsikéje, a csatorna tulajdonosa is mélyen kussol. Milyen érdekes...)”

Nyitókép forrása: képernyőfotó/Kontroll

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. november 09. 18:26
képzeljük már el, hogyha egy fideszközeli jobboldali politikus azt mondaná, hogy kicsit meg kéne karcolgatni ezt meg azt aztán elküldeni az embereket auschwitzba miért úszhatja meg ótvar ezt ennyivel?!
Válasz erre
0
0
ornagyornagy
2025. november 09. 18:20
tótavé már régen a szellemi pöcegödör alján ül, szánalmas lúzer ávósfattyú. Ja és pont ennyit a hvg nevű, valaha szebb napokat látott, lecsúszott libsi szennylapról is.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 09. 18:16
Az egész bagázzsal együtt, aki nem határolódott el tőle
Válasz erre
0
0
jump-ing
2025. november 09. 18:14
„Tóta W. Árpád! Pánikszerűen takarodj el a közéletből! ----csak utánad kedves Phillips Kálmány Ráidió ta. Nem az a baj, hogy kurvára tehetségtelen vagy, hanem az hogy semmi eszeddel mindig szerepelni akarsz. Egy idő után meglewhetősen unalmas az ostrobaságaidat hallgatni, olvasni és követni... (Húzz vissza a Rákba, ha onnan származol)
Válasz erre
0
0
