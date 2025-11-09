„Tóta W. Árpád! Pánikszerűen takarodj el a közéletből!

Persze eddig is tudtuk, hogy a hungarofób, fizetett rettegők klubjának egyik törzsgárdistája vagy, egy modernkori, szellemi Lenin-fiú, olyan kútmérgező, akinek minden levegővételében ott sziszeg a »Mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket!« szélsőliberális ars poeticája. Undorító, provokatív mondataidat – bár nem volt könnyű – legtöbbször elengedtük a fülünk mellett, kizárólag saját mentális egészségünk megóvása érdekében. De ezúttal nem tehetjük.

A hőseinkbe, a mártírjainkba, a felmenőinkbe, az egyházainkba nem rúghatsz bele páros lábbal, te rongy! Nem engedheted meg magadnak, hogy így beszélj kedélyeskedve Magyar Péter kisöccsének Kontroll nevezetű csatornáján:

»Ha elkezdenénk megkapargatni az egyházak pénzügyeit, akkor újra kéne nyitnunk Recsket. (...) Valahol el kell férniük. Érted? Csak Kiss-Rigó László önmagában egy hegyet ki kéne fejtsen...«

Ezek az egyházainkról szóló, kígyóméregbe mártott mondatok már önmagukban is felháborítóak, nem is beszélve Kiss-Rigó László püspök atya végtelenül aljas és méltatlan megtámadásáról, de mindezeknél is sokkal ördögibb az egykori recski munka- és haláltáborban szenvedett, kínhalált halt ártatlan magyar emberek emlékének meggyalázása, a gyilkos kommunisták bűneinek relativizálása.