„Hú, az söpredék” – Kocsis Máté kőkeményen beolvasott Tóta W. Árpádnak

„A háború olyan elvonókúra, amely nem csillapítja, hanem fokozza a férfiak szomjúságát” – mondja Harold Robbins amerikai író. Nyilvánvaló, hogy Tóta W. Árpád a hvg.hu-n képtelen megmászni ezeket a bölcseleti magaslatokat, ám hogy egyenesen a szakadék mélye felé induljon el, miközben ő úgy képzeli, hogy utat ajánl Magyarországnak, amely nem mellesleg a hazája, és amely évek óta a béke világítótornya Európában,

néhány napon belül pedig talán a Trump–Putyin-csúcstalálkozó révén a béke fővárosa is lesz a világon,

az már sok. Nagyon sok.

Tóta W. ugyanis egyértelműen a háború mellett teszi le a garast. Úgy gondolja, hogy a „béke a fegyverek csövéből virágzik ki”. Olyanokat mond, hogy Ukrajna készen áll szétkapni az orosz ipart, meg hogy az oroszok kiéheztetése reális és elérhető cél. Azt vízionálja, hogy ha az ukránok szétbombázzák az összes finomítót,