Budapesti békecsúcs Kocsis Máté béke Donald Trump Tóta W Árpád Vlagyimir Putyin Fidesz-KDNP

„Hú, az söpredék” – Kocsis Máté kőkeményen beolvasott Tóta W. Árpádnak

2025. október 21. 17:11

Mézgáéknál azt éneklik, hogy „van abban valami báj, hogyha kacag a máj”, és bizony a józan olvasó itt sem tud mást tenni. Kínjában csak röhög és röhög.

2025. október 21. 17:11
null
Horváth K. József
Horváth K. József

„A háború olyan elvonókúra, amely nem csillapítja, hanem fokozza a férfiak szomjúságát” – mondja Harold Robbins amerikai író. Nyilvánvaló, hogy Tóta W. Árpád a hvg.hu-n képtelen megmászni ezeket a bölcseleti magaslatokat, ám hogy egyenesen a szakadék mélye felé induljon el, miközben ő úgy képzeli, hogy utat ajánl Magyarországnak, amely nem mellesleg a hazája, és amely évek óta a béke világítótornya Európában,

néhány napon belül pedig talán a Trump–Putyin-csúcstalálkozó révén a béke fővárosa is lesz a világon,

az már sok. Nagyon sok. 

Tóta W. ugyanis egyértelműen a háború mellett teszi le a garast. Úgy gondolja, hogy a „béke a fegyverek csövéből virágzik ki”. Olyanokat mond, hogy Ukrajna készen áll szétkapni az orosz ipart, meg hogy az oroszok kiéheztetése reális és elérhető cél. Azt vízionálja, hogy ha az ukránok szétbombázzák az összes finomítót,

akkor talán megismerkedhetünk egy sokkal szerényebb Oroszországgal, amely „…ráébredt, hogy kerülhet rosszabb helyzetbe.”

Mézgáéknál azt éneklik, hogy „van abban valami báj, hogyha kacag a máj”, és bizony a józan olvasó itt sem tud mást tenni. Kínjában csak röhög és röhög. Kérdezem én: három éve tart a háború, az ukránok komoly veszteségeket szenvedtek, elvesztették területük jelentős részét – biztosan ezek akarják „szétkapni” az orosz ipart, kiéheztetni az oroszokat? Ha csak a lakosságszámokat nézzük – tavalyi adatok szerint –, akkor az oroszoké 145, az ukránoké 37 millió, csaknem ötszörös a különbség. Akkor miért hoz Tóta W. ilyen képtelen állításokat? Miért példálózik azzal, hogy Hitler és Sztálin sem az asztal mellett állapodott meg, meg hogy Japán is csak akkor állt kötélnek, amikor ledobták az atomot?

Mindenki attól retteg a világon, hogy kitör a harmadik világháború, ami az atomfegyverek bevetésének szinte elkerülhetetlen következménye. 

Ma nem építhetünk a fegyveres konfliktus eszkalálására, milliók halálára, mert az – mint tudjuk – fokozza a férfiak szomjúságát.

Orbán Viktor ezt három éve mondja. Mi vagyunk az egyetlenek Európában, akik nem a háború, hanem a béke oldalán állnak. S Orbán nemcsak mondja, hanem a diplomácia erejével tesz is érte.

Elérte, hogy a két nagyhatalom nálunk üljön tárgyalóasztalhoz, s együtt szurkoljunk annak, hogy esetleg Budapesten születhet meg a tűzszüneti megállapodás, ami a béke előfutára lehet.

Már önmagában a találkozó budapesti létrejötte óriási diplomáciai siker lesz – és ezt magyar érzületű emberként képtelenség másként értékelni. A háború ugyanis ránk nézve is súlyos következményekkel jár. Csak eddig közel 10 ezer milliárd forintunkba került, családonként kétmillióba. Németországban a tömeges migráció antiszemitizmust és bűnözést okoz, a német ipar haldoklik, minden hónapban tízezer munkahely vész el. Ezt az az Alice Weidel mondta, aki az Alternatíva Németországért elnöke, s aki tegnap Budapesten előadást tartott, s akié ma a legerősebb párt Németországban. Aláhúzta: az Európai Unió reformjától szabadságot, jólétet és békét várnak. 

Köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért a békéért dolgozik. Nincs jobb hely a világon, mint Budapest – jelentette ki.

És akkor jön Tóta W., és azt meri leírni, hogy 

Budapest egyetlen esetben lehet sikeres béketárgyalás helyszíne: ha innen Vlagyimir Putyin féknyomos gatyával megy haza. Minden más esetben jelentéktelen epizód leszünk.”

Miért akarja ilyen durva szavak kíséretében eljelentékteleníteni Orbán Viktor sikeres békediplomáciai erőfeszítéseit? Miért közöl a HVG ilyen bicskananyitogató szöveget? Csak nem azért, hogy a Tisza szekerét tolva Brüsszel mögé sorakoztassa föl hazánkat? Hogy közösen folytassuk a háborút, hogy beengedjük a migránsokat, hogy az LMBTQ-aktivisták érzékenyíthessék gyerekeinket az óvodában, az iskolában? Hogy pusztítsák, tegyék tönkre a magyar társadalmat, hogy merényletet kövessenek el a nemzet ellen? 

Kocsis Máté a Hotel Lentulaiban a következőképpen jellemezte Tóta W. Árpádot: „Hú, az söpredék. Nagyon rossz véleménnyel vagyok róla. A nyelvezetéről, a hideg futkos a hátamon Tóta W-től és a gyávaságát se bírom. Készített velem egy interjút egyszer és nem merte közzétenni. Egy sunyi alak.”

Kedves olvasó, jól jegyezze meg: egy sunyi, háborúpárti söpredékkel van dolgunk. Így olvassák a szövegét. Vagy inkább ne olvassák. 

Nekünk a béke a fontos. Azért leszünk várhatóan minden eddiginél többen a csütörtöki Békementen.

***

(Fotó: Vasvári Tamás – MTI/MTVA)

***

