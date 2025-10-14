Izrael végre fellélegzett: hazatértek a túszok, a többi meg a holnap gondja

Könnyek és nevetés váltja egymást Izraelben: hazatérhettek az utolsó izraeli túszok. Az izraeli társadalom feje felett ugyan már ott lebeg, hogy ez még mindig nem jelenti, hogy eljött a béke, de egyelőre mindenki ünnepel.