Pogromig jutott a zsidóellenesség Európában – azon a kontinensen, ahol nyolcvan évvel ezelőtt megtörtént a holokauszt
A bevándorlók saját származási régiójuk indulatait importálták Európába. Maráczi Tamás írása.
Tüdőgyulladásban elhunytak. Végelgyengültek. Életuntak. Ja.
„Időközben elhalálozott izraeli túszok. Elhalázottak. Tüdőgyulladásban elhunytak. Végelgyengültek. Életuntak. Ja”.
Nyitókép: MTI/EPA/Sahzaib Akber
