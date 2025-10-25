Tragédia: két magyar bennégett az autójában Ausztriában

Horrorbaleset történt Ausztriában, három magyar ember életét vesztette
Salzburg közelében összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi.
A rendőrség közlése alapján a balesetet okozó osztrák férfi súlyosan ittas állapotban vezetett.
Két magyar állampolgár életét vesztette Ausztriában, miután autójuk kigyulladt egy súlyos balesetben. Egy osztrák sofőr hátulról beléjük rohant szombat hajnalban Stájerországban, az A9-es autópályán – számol be az RTL Híradó.
Az osztrák tűzoltók tíz percen belül a helyszínre érkeztek, ám a két magyar életét már nem tudták megmenteni.
Az áldozatokat egyelőre még nem azonosították.
Jogosítványát azonnal bevonták, ő maga csak könnyebb sérüléseket szenvedett, és jelenleg kórházban ápolják.
A magyar Külügyminisztérium megerősítette, hogy a konzulok aktívan részt vesznek az ügy intézésében.
