Tragédia: két magyar bennégett az autójában Ausztriában

Két magyar állampolgár életét vesztette Ausztriában, miután autójuk kigyulladt egy súlyos balesetben. Egy osztrák sofőr hátulról beléjük rohant szombat hajnalban Stájerországban, az A9-es autópályán – számol be az RTL Híradó.

Az osztrák tűzoltók tíz percen belül a helyszínre érkeztek, ám a két magyar életét már nem tudták megmenteni.

Az áldozatokat egyelőre még nem azonosították.

A rendőrség közlése alapján a balesetet okozó osztrák férfi súlyosan ittas állapotban vezetett.

Jogosítványát azonnal bevonták, ő maga csak könnyebb sérüléseket szenvedett, és jelenleg kórházban ápolják.