ittas vezetés tűz Ausztria

Tragédia: két magyar bennégett az autójában Ausztriában

2025. október 25. 20:58

A rendőrség közlése alapján a balesetet okozó osztrák férfi súlyosan ittas állapotban vezetett.

2025. október 25. 20:58
null

Két magyar állampolgár életét vesztette Ausztriában, miután autójuk kigyulladt egy súlyos balesetben. Egy osztrák sofőr hátulról beléjük rohant szombat hajnalban Stájerországban, az A9-es autópályán – számol be az RTL Híradó.

Az osztrák tűzoltók tíz percen belül a helyszínre érkeztek, ám a két magyar életét már nem tudták megmenteni. 

Az áldozatokat egyelőre még nem azonosították.

A rendőrség közlése alapján a balesetet okozó osztrák férfi súlyosan ittas állapotban vezetett.

Jogosítványát azonnal bevonták, ő maga csak könnyebb sérüléseket szenvedett, és jelenleg kórházban ápolják.

A magyar Külügyminisztérium megerősítette, hogy a konzulok aktívan részt vesznek az ügy intézésében.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

GrumpyGerald
2025. október 25. 21:06
Csak nem EV vót?
renoman
2025. október 25. 21:03
Hát mi folyik abban a tetvedék muszlimszartelepen? Mocsok egy kalifátus lett Labancia!
