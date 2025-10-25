Brentford–Liverpool: Kerkez megszerezte első liverpooli gólját! (VIDEÓ)

Gyorsan egy-, majd kétgólos hátrányba került a Liverpool a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában. A szünet előtti hosszabbításban azonban jött a slusszpoén: Bradley jobb oldali beadását mindenki elnézte, Kerkez Milos pedig a hosszú oldalon négy méterről a bal felsőbe lőtte pályafutása első liverpooli gólját. Ezzel 2–1-re módosította a Brentford–Liverpool félidei állását.

