Brentford–Liverpool: Kerkez megszerezte első liverpooli gólját! (VIDEÓ)

Brentford–Liverpool: hiába Kerkez első gólja és Szoboszlai gólpassza, sorozatban negyedszer kaptak ki Arne Sloték
Teljesen megérdemelten szenvedtek 3–2-es vereséget.
A Liverpool a Brentford vendégeként kétgólos hátrányba került az angol bajnokság 9. fordulójában. A Brentford–Liverpool szünete előtt azonban sikerült a szépítés, méghozzá a magyar balbekk, Kerkez Milos góljával, akinek ez volt az első liverpooli találata!
Gyorsan egy-, majd kétgólos hátrányba került a Liverpool a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában. A szünet előtti hosszabbításban azonban jött a slusszpoén: Bradley jobb oldali beadását mindenki elnézte, Kerkez Milos pedig a hosszú oldalon négy méterről a bal felsőbe lőtte pályafutása első liverpooli gólját. Ezzel 2–1-re módosította a Brentford–Liverpool félidei állását.
Nyitókép: Glyn KIRK / AFP