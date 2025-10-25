Ft
gól Liverpool Kerkez Milos

Brentford–Liverpool: Kerkez megszerezte első liverpooli gólját! (VIDEÓ)

2025. október 25. 22:10

A Liverpool a Brentford vendégeként kétgólos hátrányba került az angol bajnokság 9. fordulójában. A Brentford–Liverpool szünete előtt azonban sikerült a szépítés, méghozzá a magyar balbekk, Kerkez Milos góljával, akinek ez volt az első liverpooli találata!

2025. október 25. 22:10
null

Gyorsan egy-, majd kétgólos hátrányba került a Liverpool a Brentford vendégeként a Premier League 9. fordulójában. A szünet előtti hosszabbításban azonban jött a slusszpoén: Bradley jobb oldali beadását mindenki elnézte, Kerkez Milos pedig a hosszú oldalon négy méterről a bal felsőbe lőtte pályafutása első liverpooli gólját. Ezzel 2–1-re módosította a Brentford–Liverpool félidei állását. 

Élő közvetítésünk a mérkőzésről ITT.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

