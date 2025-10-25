Ft
brentford Liverpool játékvezető

Brentford–Liverpool: több mint 20 perces volt a szünet – itt a nem mindennapi magyarázat

2025. október 25. 22:51

Ritka eset, hogy 22 perces legyen a szünet egy futballmérkőzésen két félidő között. Pedig a Brentford–Liverpoolon éppen ez történt a játékvezető sérülése miatt.

2025. október 25. 22:51
null

Több mint 20 percig tartott a szünet a Brentford–Liverpool első játékrésze után. Sokáig nem volt egyértelmű, miért nem folytatódik már a mérkőzés, aztán kiderült: a találkozó játékvezetője, Simon Hooper megsérült, ezért a negyedik játékvezető, Tim Robinson folytatta helyette. Hooper lett a negyedik bíró, aki aztán a kispadok mellett magyarázkodhatott az edzőknek az első 45 percben hozott ítéletei miatt.

A szünet előtt egyébként a mérkőzésen Kerkez Milos megszerezte első gólját a Liverpool színeiben.

Tudósításunk a mérkőzésről ITT.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

