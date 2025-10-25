Ft
ballisztikus rakéta Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország

Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, lángokban áll a város

2025. október 25. 08:42

Több lakóépület is megsérült.

2025. október 25. 08:42
null

Október 25-én éjjel Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijev városát – számolt be a Kyiv Independent helyszíni riportereire hivatkozva. Helyi idő szerint hajnali 4 óra előtt hallottak robbanásokat az ukrán fővárosban, majd a becsapódások következtében több helyen is tűz ütött ki.

Tymur Tkachenko, a kijevi városi katonai adminisztráció vezetője arról beszélt, hogy a támadás következtében legalább nyolcan megsérültek, három embert kórházban kezelnek.

A város Desnianskyi és Darnytskyi régióiban több helyen is nagy tűzvészekről számoltak be „nem lakóépületekben”

a Dniprovskyi kerületben pedig ablakokat és járműveket rongáltak meg a rakéták. A környéken egy óvoda is megrongálódott.

A robbanások előtt néhány perccel az ukrán légierő figyelmeztetett a főváros felé tartó orosz ballisztikus rakétákra.

A becsapódás pontos helyét és a keletkezett károk mértékét illetően egyelőre nem rendelkezik a lap konkrét információkkal. Helyi idő szerint reggel 4:15-kor még nem érkezett hír halálos áldozatokról.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

yalaelnok
2025. október 25. 10:22
egy újabb drezdai poklot kell átélni a kijevieknek, kb már századszor. Van még óvoda Kijeveben?
Tuners
2025. október 25. 10:16
A BBC szerint a brit miniszterelnök úgy fogalmazott: “Óriási lépéseket tettünk előre ezen a héten Ukrajna támogatásában, de van még mit tennünk a hosszú hatótávolságú képességek terén.” Akkor most a britek + Z. örülnek. Putykó küldte a “hosszú hatótávolságú képességeket”
alenka
2025. október 25. 10:05
Felfoghatatlan, az oroszok kimondottan óvodát rakétáztak újra!...nagyon - nagyon unalmas!...a náciknál az a divat, hogy 25 éves kortól kezdik az ovit?...
Majdmegmondom
2025. október 25. 09:58
Amíg Zselé főnökei háborút akarnak, addig ezen ne lepődjünk meg...
