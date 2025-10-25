Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, lángokban áll a város

Október 25-én éjjel Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijev városát – számolt be a Kyiv Independent helyszíni riportereire hivatkozva. Helyi idő szerint hajnali 4 óra előtt hallottak robbanásokat az ukrán fővárosban, majd a becsapódások következtében több helyen is tűz ütött ki.

Tymur Tkachenko, a kijevi városi katonai adminisztráció vezetője arról beszélt, hogy a támadás következtében legalább nyolcan megsérültek, három embert kórházban kezelnek.

A város Desnianskyi és Darnytskyi régióiban több helyen is nagy tűzvészekről számoltak be „nem lakóépületekben”,

a Dniprovskyi kerületben pedig ablakokat és járműveket rongáltak meg a rakéták. A környéken egy óvoda is megrongálódott.

A robbanások előtt néhány perccel az ukrán légierő figyelmeztetett a főváros felé tartó orosz ballisztikus rakétákra.