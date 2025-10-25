Ballisztikus rakéták zúdultak Kijevre, lángokban áll a város

Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron
Franciaország továbbra is elkötelezett támogatója az ukrajnai háborúnak.
Több lakóépület is megsérült.
Október 25-én éjjel Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijev városát – számolt be a Kyiv Independent helyszíni riportereire hivatkozva. Helyi idő szerint hajnali 4 óra előtt hallottak robbanásokat az ukrán fővárosban, majd a becsapódások következtében több helyen is tűz ütött ki.
Tymur Tkachenko, a kijevi városi katonai adminisztráció vezetője arról beszélt, hogy a támadás következtében legalább nyolcan megsérültek, három embert kórházban kezelnek.
A város Desnianskyi és Darnytskyi régióiban több helyen is nagy tűzvészekről számoltak be „nem lakóépületekben”,
a Dniprovskyi kerületben pedig ablakokat és járműveket rongáltak meg a rakéták. A környéken egy óvoda is megrongálódott.
A robbanások előtt néhány perccel az ukrán légierő figyelmeztetett a főváros felé tartó orosz ballisztikus rakétákra.
A becsapódás pontos helyét és a keletkezett károk mértékét illetően egyelőre nem rendelkezik a lap konkrét információkkal. Helyi idő szerint reggel 4:15-kor még nem érkezett hír halálos áldozatokról.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP