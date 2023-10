„Az izraeli háború lehet az utolsó döfés Ukrajna számára, ugyanis a már így is széteső nyugati »egységfront« most csökkenő médiafigyelemmel is társul.

A hétvége óta már nem az orosz-ukrán háború van a címlapokon, a CNN és a többi nemzetközi sajtótermék sem velük, hanem a közel-keleti eseményekkel foglalkozik. Amerikának is rengeteg fegyvert kell küldenie Izraelnek, ami értelemszerűen az amerikai törvényhozás által már amúgy is blokkolt ukrán támogatást csökkentheti tovább.

Jól látszott már az elmúlt hetekben is a nyugati világ elfordulása: a lengyelek összevesztek az ukránokkal, Amerikában blokkolták a támogatások kifizetését, de ma például a román parlamentben sem szólalhat fel Zelenszkij, mert tartottak a rendzavarástól. Az izraeli események pedig most áthelyezik a fókuszt máshova, ami még kevesebb támogatást eredményezhet Ukrajna számára...”

