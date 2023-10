Így torzít a média az izraeli konfliktusban

Mert, még egyszer: egy ütős kép többet ér száz meg ezer meg tízezer szónál.

Most épp a csütörtökön megjelenő hetilapunkba szerkesztettem be az izraeli konfliktusról szóló cikkünket, amihez képeket, illusztrációkat kerestem. Az AFP-t használom a legtöbbször a nemzetközi cikkekhez, most is ott kezdtem a keresgélést.

Az eredmény: sok száz fotó a sanyarú gázai helyzetről, összedőlt, lebombázott házakról, gyászoló, síró nőkről, szomorú szemű gyermekekről, az utcán összeverődött szomorú, avagy dühös emberekről. És ugyanígy több száz fotó a világ körüli palesztinpárti tüntetésekről,

az akár örömködő palesztinokról és támogatóikról – a történelem egyik legdurvább, háború súlyosságú terrorhulláma után.

Fotók tömege az ártalmatlan fesztiválozó fiatal vagy épp otthon üldögélő idős civilek százait lemészároló terroristák mellett kiálló, vidám és eltökélt protestálókról, a nyugati világ nagyvárosaiban.

És a másik oldal, a terrortámadást, az agressziót elszenvedett oldal bemutatása? Szinte azt mondhatni, olyan, mint az üres pusztában végigguruló ördögszekér. Néhány fotó üres izraeli házakról, helyszínelésekről, további néhány kép az izraeli hadsereg felvonulásáról. Alig valami emberi jelenlét, emberközeliség, cselekmény, érzelmek vagy gondolatok ébresztése. Szó szerint töredékét látjuk annak a képmennyiségnek, ami a palesztin oldal helyzetét ábrázolja. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs izraeles kép; azt pedig pláne nem mondom felelős szerkesztőként, hogy legyen a másik irányba egyoldalú a képválogatás – függetlenül attól, hogy mit gondolunk a történtekről.

De az, hogy

a világsajtó jelentős része egyoldalú – sőt, az évek előrehaladtával egyre egyoldalúbb – képet mutat az izraeli-palesztin konfliktusról,

az egyértelmű. És ennek egyik jele az efféle képválogatás és annak aránytalansága. „Pallywood” – már rég szó is született a jelenségre.

És persze nem egyedi jelenségről van szó: beszéltünk már eleget például a hamis orosz narratívaépítésekről is, csak az sokszor olyan szovjetesen bugyutára sikeredik, hogy hamar átlátni rajta. Bár elég sokan pontosan azt akarják elhinni, szóval megvan a betevő hírfalatjuk nekik is. Az ukrajnai háborúban pedig lassan-lassan megtanultunk a beérkező hírek sorai között olvasni, és mindkét oldal torzításain átlátni.

Mi, magyarok az elmúlt hosszú években magunk is megtapasztalhattuk, milyen képet tudnak kialakítani az egyoldalú, torzító híradások. Pláne „kurva erős” képekkel, hogy a hazai ellenzék jeles alakját idézzük.

Érdemes hát minden érme mindkét oldalát megvizsgálni, a dolgok színét és fonákját is látni és láttatni – ez az újságírók feladata és felelőssége, és ez ajánlatos gyakorlat minden korok újságolvasóinak is.