Nagy vihart kavart Izraelben New York muszlim polgármesterének megválasztása: „New York a csendes dzsihád poszterfiúját választotta meg”

Zohran Mamdani, a baloldali Demokrata Párt politikusa nyerte meg a New York-i polgármester-választást, ezzel a város történetének első muszlim vezetője lett.

A győzelem azonban nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Izraelben is éles politikai reakciókat váltott ki – írta a Times of Israel.

Izraelben a kormánypárti és az ellenzéki politikusok is egyaránt élesen bírálták a polgármestert, akit több vezető egyenesen Hamasz-támogatónak és antiszemitának nevezett.

A nemzetbiztonsági miniszter, Itamar Ben Gvir szerint Mamdani megválasztása „a pillanat, amikor az antiszemitizmus győzött a józan ész felett”. A miniszter „Izrael-gyűlölőként” és „Hamasz-szimpatizánsként” jellemezte a demokratát, aki korábban azzal vádolta Izraelt, hogy „népirtást követ el Gázában”. Ben Gvir szerint ez a kijelentés önmagában is elég arra, hogy Mamdani alkalmatlan legyen a város vezetésére.