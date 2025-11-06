Nagy vihart kavart Izraelben New York muszlim polgármesterének megválasztása: „New York a csendes dzsihád poszterfiúját választotta meg”

Trump felvette a kesztyűt: éles szavakkal kritizálta New York új demokrata polgármesterét (VIDEÓ)
Az elnök a transznemű sportolók kérdésköre kapcsán hozta szóba New York új progresszív vezetőjét.
Izrael minisztere képtelenségnek tartja, hogy New York-ot a 9/11 eseményei után egy muszlim irányítsa.
Zohran Mamdani, a baloldali Demokrata Párt politikusa nyerte meg a New York-i polgármester-választást, ezzel a város történetének első muszlim vezetője lett.
A győzelem azonban nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Izraelben is éles politikai reakciókat váltott ki – írta a Times of Israel.
Izraelben a kormánypárti és az ellenzéki politikusok is egyaránt élesen bírálták a polgármestert, akit több vezető egyenesen Hamasz-támogatónak és antiszemitának nevezett.
A nemzetbiztonsági miniszter, Itamar Ben Gvir szerint Mamdani megválasztása „a pillanat, amikor az antiszemitizmus győzött a józan ész felett”. A miniszter „Izrael-gyűlölőként” és „Hamasz-szimpatizánsként” jellemezte a demokratát, aki korábban azzal vádolta Izraelt, hogy „népirtást követ el Gázában”. Ben Gvir szerint ez a kijelentés önmagában is elég arra, hogy Mamdani alkalmatlan legyen a város vezetésére.
Hasonló hangot ütött meg Avigdor Liberman, a jobboldali Jiszrael Bejtenu elnöke is, aki úgy fogalmazott: „New York a csendes dzsihád poszterfiúját választotta meg”.
A diaszpóraügyi miniszter, Amichai Chikli még tovább ment: szerinte
a szabadság városát most egy olyan ember vezeti, akinek nézetei nem sokban különböznek a dzsihadistákétól, akik 25 évvel ezelőtt 3000 embert öltek meg 9/11 során”.
A kritikák között akadtak, akik a New York-i zsidó szavazókat is felelőssé tették az eredményért. Amichay Eliyahu örökségvédelmi miniszter például úgy fogalmazott, hogy „a zsidók, akik zsidókat gyűlölnek, mindig is köztünk éltek”, és a választás eredményét a „héberül beszélő antiszemitizmus” megnyilvánulásának nevezte.
A viták középpontjában Mamdani korábbi kijelentései állnak: a politikus Palesztina aktív támogatója, és kijelentette, hogy polgármesterként végrehajtaná a Nemzetközi Büntetőbíróság Netanjahu ellen kiadott elfogatóparancsát. Bár beiktatási beszédében hangsúlyozta, hogy kiáll az antiszemitizmus elleni harc mellett, az izraeli vezetők szerint ez a gesztus kevés volt ahhoz, hogy eloszlassa a kételyeket.
