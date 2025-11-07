Trump–Orbán-csúcstalálkozó előtt: mi jön most? – Szijjártó Péter a Stratégában

2025. november 07. 05:42

Donald Trump és Orbán Viktor találkozója új fejezetet nyithat a nemzetközi diplomáciában. A két vezető egyeztetése ismét a békét, a tárgyalásos megoldásokat és a stratégiai együttműködés fontosságát helyezi a figyelem középpontjába. A Stratéga e heti vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Házigazda: Pócza István.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Mi a magyar nemzeti érdek alapján hozzuk meg a döntéseinket, és nem érdekel minket, ki mit gondol róla.

Nemzetbiztonsági kockázat, hogy egy magyar párt ukránok kezére játszotta magyar állampolgárok adatait.

Magyarország nemzeti érdeke, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja. A teljes műsor itt tekinthető meg:

