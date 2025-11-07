Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Trump Orbán Viktor találkozó

Trump–Orbán-csúcstalálkozó előtt: mi jön most? – Szijjártó Péter a Stratégában

2025. november 07. 05:42

Donald Trump és Orbán Viktor találkozója új fejezetet nyithat a nemzetközi diplomáciában. A két vezető egyeztetése ismét a békét, a tárgyalásos megoldásokat és a stratégiai együttműködés fontosságát helyezi a figyelem középpontjába. A Stratéga e heti vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Házigazda: Pócza István.

2025. november 07. 05:42
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Mi a magyar nemzeti érdek alapján hozzuk meg a döntéseinket, és nem érdekel minket, ki mit gondol róla.
  • Nemzetbiztonsági kockázat, hogy egy magyar párt ukránok kezére játszotta magyar állampolgárok adatait.
  • Magyarország nemzeti érdeke, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja.

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

2025. november 07. 07:12
A kommunista csürhét, élén a pszichopatával az agyvérzés kerülgeti Orbán külpolitikai sikerei miatt. Azt már abból is előre lehetett tudni, hogy elővették az ilyenkor szokásos a kommunista intellektus csúcstermékét: mivel utazik Orbán. De még ez sem volt elég, felturbózták egy méretes hazugsággal, luxizik a zorbánnal. Tehát van miért örülni a nemzeti tábornak, minden idők legostobább, legszánalmasabb ellenzéke vár ránk a választásokon.
Chekke-Faint
•••
2025. november 07. 06:48 Szerkesztve
gyozoporgorugasa 2025. november 07. 06:33 Büdös vagy mint mindig és húgy szagú. De, ha ma is itt oládsz egész nanp a büdös pofáddal akkor talán elismerhetnéd hogy mégis egy Orbán megemelt nyugdíjából eltartott panel patkánnyal van dolgunk. Régen megdöglöttél volna, ha Orbán Viktor nem ad enned inkontinenciás vén marha. Most én elmegyek dolgozni, hogy okádhass, de dél fele megint vissznézek, és fogadjunk még itt okádsz akkor is....DDD
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 07. 06:33 Szerkesztve
Donald Sutherland és orbán viktor csúcstalálkozó" ✌✌✌🐱‍🏍🐱‍🏍A Kelly hősei 2 ben viktor játsza a csodabogarat.és ő mondja:én vagyok a csúcs.😁✌✌ Hajrá mihály nyomjad amíg teheted,közelít ami már nincs túl távol.✌✌✌
