Itt érdemes felidézni a magyar példát, mert a hazai gyakorlat nem szavakban, hanem működésben mond ellent a kollektív tiltás logikájának. 2024 novemberében a Beşiktaş–Maccabi Tel-Aviv Európa-liga csoportmérkőzést – miután a török hatóságok biztonsági okokból nem vállalták a rendezést – Debrecenben tartották meg, a Nagyerdei Stadionban, zárt kapuk mögött, a magyar hatóságok döntése alapján. Ez a megoldás a minimális, de célzott és igazságos kockázatkezelés iskolapéldája volt: a meccset biztonságosan lejátszották, rendbontás nem történt, a közbiztonsági kitettséget pedig ideiglenesen nullára csökkentették. Fontos különbség, hogy az intézkedés nem volt egyoldalúan korlátozó – nem az izraeli szurkolókat bélyegezte meg, hanem minden résztvevőre egyformán vonatkozott. Nem megbélyegzésről, hanem fegyelmezett, arányos és ideiglenes korlátozásról volt szó – egy olyan megoldásról, amelyet a körülmények javulásával vissza lehetett vonni.

A következő évben, 2025-ben, amikor a kockázati besorolás már ezt lehetővé tette, Izrael válogatottja ismét Debrecenben játszott, immár nézők előtt. A világbajnoki selejtezők – például a március 22-i mérkőzés Észtország ellen – zavartalanul, incidens nélkül zajlottak le. Ez a gyakorlat világosan mutatja a magyar modell lényegét: nem a tiltás állandósítását, hanem a fokozatos nyitást építi be a biztonsági protokollba. Ha kell, lezár, ha lehet, megnyit – mindig az aktuális kockázathoz igazodva, és mindig egyenlő mércével. Ez a különbség a »biztos, ami biztos« nyugati reflex és a magyar, rendpárti, mégis vendégbarát megközelítés között.

Mindez nem kommunikációs fogás, hanem valódi rendészeti és szervezési teljesítmény. A pálya Magyarországon játéktér, nem politikai ütközőzóna, a szurkolók pedig állampolgárok, akiket meg kell védeni, nem kizárni. Ez a hozzáállás a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem alkalmazunk szelektív büntetést: az izraeli drukkert ugyanaz a szabályrendszer és ugyanaz a védelem illeti meg, mint bármely más nemzet szurkolóját. A »célzott, arányos, igazságos« hármas itt nem jelszó, hanem működési alapelv. Aki jogsértő, azt szankcionáljuk – de mindig a tette, és soha nem a hovatartozása alapján. Nyugat-Európában ugyanakkor egyre több példa mutatja a fordított utat. A központi üzenet rendre az, hogy »a helyi hatóságok felelősek«, az UEFA pedig megerősíti: a biztonsági döntések a területileg illetékes szereplőknél vannak. Formailag korrekt ez az elhatárolás, tartalmilag viszont azt eredményezi, hogy a politikai feszültség növekedésével a legigazságtalanabb megoldás kerekedik felül: a tiltás. Az állam ahelyett, hogy érvényesítené a saját rendfenntartó kapacitását, inkább kivonja a közönséget a térből – és ezzel együtt kivonul saját normáinak érvényesítéséből is.

Az amszterdami erőszakra hivatkozó, birminghami tiltás tehát nem a rendpártiság diadala, hanem a rendpártiság feladása. Nem azt üzeni, hogy megvédjük a törvénytisztelő embereket, hanem azt, hogy a kockázathoz kötött szabadságukat elvesszük. Az áldozatot – mert Amszterdamban tényleges áldozatok voltak – kollektív kockázatként kezelni morális és logikai bukfenc. Ha egyszer el is fogadjuk, hogy rendkívüli helyzetben átmeneti korlátozások szükségesek, akkor is tartanunk kell az arányosságot és az igazságtalanság útvonalát.