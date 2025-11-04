Ft
11. 04.
kedd
Maccabi Tel-Aviv rendőrség erőszak Birmingham Izrael

Józan döntés vagy az erősödő európai antiszemitizmus újabb mérföldköve? – Kitiltották az Aston Villa stadionjából a Maccabi Tel Aviv szurkolóit

2025. november 04. 13:12

A kérdés végső soron egyszerű. A futball megmarad-e közösségi térnek, ahol az állam a rendet biztosítja és a szurkolót is védi?

2025. november 04. 13:12
null
Vas Tamás
Faktum

„A 2025. november 6-án rendezendő  Aston Villa–Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-mérkőzésre a birminghami rendőrség döntése értelmében nem engedik be az izraeli vendégszurkolókat. 

A hivatalos indoklás szerint mindez »a közbiztonság megőrzése érdekében« történik, mivel a találkozót »magas kockázatú« eseménynek minősítették.

A biztonsági kockázatok ilyetén kezelése sokakban keltett visszatetszést, hiszen a bűnösök megfékezése helyett az áldozatok jogfosztásával próbálja megoldani a problémát. Bár a döntés ellen sokan felemelték a szavukat az európai zsidók aggódnak, hogy ha a hatóságok nem képesek megvédeni őket, milyen korlátozásokra kell még számítaniuk?

A döntés hátterében egy olyan tavalyi támadássorozat áll, amelynek a most kitiltottak az áldozatai: 2024 novemberében Amszterdamban izraeli drukkereket támadtak meg, vertek meg és aláztak meg az utcán. 

A városvezetés akkor »antiszemitizmus, huliganizmus és közel-keleti indulatok« veszélyes elegyéről beszélt, ez viszont mostanra oda vezetett, hogy a biztonságért felelős hatóságok a zsidó szurkolók kizárását látják a probléma megoldásának. A brit kormány is érzi a döntés abszurditását: maga Keir Starmer, a brit miniszterelnök nevezte »rossz döntésnek« az izraeli szurkolók kitiltását, mégsem történt változás. A felelősség tologatása látványos. A West Midlands Police a »kockázati értékelésre« hivatkozik, a helyi Safety Advisory Group szerint ez szakmai döntés volt, az Aston Villa pedig csak végrehajtotta, amit előírtak neki. A »biztonságtechnikai pingpong« jól ismert forgatókönyv: az állam a helyi hatóságokra, a hatóságok a klubra, a klub a rendőrségre mutogat, és végül senki sem vállal tényleges felelősséget. A végeredmény pedig a legkényelmesebb, de leggyávább megoldás: nincs vendégszektor – amit tehát nem tudnak vagy nem mernek megvédeni, azt inkább betiltják.

Amszterdam valóban súlyos precedenst teremtett. A Guardian beszámolója szerint a mérkőzést megelőző és követő napokban célzott, »hit-and-run« jellegű támadások érték a Maccabi Tel-Aviv szurkolóit: maszkos csoportok vertek meg és aláztak meg embereket a város utcáin, miközben a hatóságok több tucat elkövetőt vettek őrizetbe. A város hivatalos jelentése sem finomkodott: »pogrom-emlékeket idéző«, antiszemita indulatokkal fűtött erőszakhullámról beszélt. Csakhogy ez a tragikus előzmény nem szolgálhat jogalapul arra, hogy kollektív büntetés sújtson minden izraeli szurkolót: a jogállami elvei szerint: a rendbontókat, az erőszak gócpontjait, a konkrét szerveződéseket kell azonosítani és kezelni, nem pedig az áldozatok egész, túlnyomórészt békés közösségét kell kizárni a nyilvános térből. 

A nyugat-európai »safe-ism« szemlélet itt válik igazán problematikussá. 

A közrend fenntartását célzó intézkedés a legkönnyebb ponton avatkozik be: nem az elkövetőket választja le, hanem a jogkövetők jelenlétét szünteti meg. Ez rövid távon csökkenti a kockázatot a szervező szemszögéből, hosszú távon viszont kettős kárt okoz. Egyrészt morális értelemben: az áldozatot bünteti, nem az agresszort, amely közvetve legitimizálja az elkövetők tetteit. Másrészt közösségi szinten: a futballt – amelynek terepe a sokféleség együttélésének iskolája lehetne – fokozatosan depolitizáló karanténná alakítja, amelybe csak a »kockázatmentes« csoportok léphetnek be.

A birminghami ügy másik kulcstényezője az átláthatóság, vagyis inkább annak hiánya. A rendőrség »intelligence-alapú« megfontolásokról beszél, amelyeket – természetüknél fogva – nem bont ki részletesen a nyilvánosság előtt. Ezt a homályt viszont nem lehet a kollektív tiltás igazolásaként elfogadni. Vannak kipróbált, működő eszközök: elkülönített gyülekezési pontok, dedikált szurkolói útvonalak, idősávos be- és kiengedés, fokozott ellenőrzés a beléptetésnél, jegyhozzárendelés személyazonossághoz, következetes, gyors rendőri fellépés a valós jogsértők ellen, vagy akár csökkentett, de nem nullára vett vendégkontingens. Ezek munka- és erőforrásigényesek, de ez a jogállam-kompatibilis közrend ára. 

Itt érdemes felidézni a magyar példát, mert a hazai gyakorlat nem szavakban, hanem működésben mond ellent a kollektív tiltás logikájának. 2024 novemberében a Beşiktaş–Maccabi Tel-Aviv Európa-liga csoportmérkőzést – miután a török hatóságok biztonsági okokból nem vállalták a rendezést – Debrecenben tartották meg, a Nagyerdei Stadionban, zárt kapuk mögött, a magyar hatóságok döntése alapján. Ez a megoldás a minimális, de célzott és igazságos kockázatkezelés iskolapéldája volt: a meccset biztonságosan lejátszották, rendbontás nem történt, a közbiztonsági kitettséget pedig ideiglenesen nullára csökkentették. Fontos különbség, hogy az intézkedés nem volt egyoldalúan korlátozó – nem az izraeli szurkolókat bélyegezte meg, hanem minden résztvevőre egyformán vonatkozott. Nem megbélyegzésről, hanem fegyelmezett, arányos és ideiglenes korlátozásról volt szó – egy olyan megoldásról, amelyet a körülmények javulásával vissza lehetett vonni.

A következő évben, 2025-ben, amikor a kockázati besorolás már ezt lehetővé tette, Izrael válogatottja ismét Debrecenben játszott, immár nézők előtt. A világbajnoki selejtezők – például a március 22-i mérkőzés Észtország ellen – zavartalanul, incidens nélkül zajlottak le. Ez a gyakorlat világosan mutatja a magyar modell lényegét: nem a tiltás állandósítását, hanem a fokozatos nyitást építi be a biztonsági protokollba. Ha kell, lezár, ha lehet, megnyit – mindig az aktuális kockázathoz igazodva, és mindig egyenlő mércével. Ez a különbség a »biztos, ami biztos« nyugati reflex és a magyar, rendpárti, mégis vendégbarát megközelítés között.

Mindez nem kommunikációs fogás, hanem valódi rendészeti és szervezési teljesítmény. A pálya Magyarországon játéktér, nem politikai ütközőzóna, a szurkolók pedig állampolgárok, akiket meg kell védeni, nem kizárni. Ez a hozzáállás a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem alkalmazunk szelektív büntetést: az izraeli drukkert ugyanaz a szabályrendszer és ugyanaz a védelem illeti meg, mint bármely más nemzet szurkolóját. A »célzott, arányos, igazságos« hármas itt nem jelszó, hanem működési alapelv. Aki jogsértő, azt szankcionáljuk – de mindig a tette, és soha nem a hovatartozása alapján. Nyugat-Európában ugyanakkor egyre több példa mutatja a fordított utat. A központi üzenet rendre az, hogy »a helyi hatóságok felelősek«, az UEFA pedig megerősíti: a biztonsági döntések a területileg illetékes szereplőknél vannak. Formailag korrekt ez az elhatárolás, tartalmilag viszont azt eredményezi, hogy a politikai feszültség növekedésével a legigazságtalanabb megoldás kerekedik felül: a tiltás. Az állam ahelyett, hogy érvényesítené a saját rendfenntartó kapacitását, inkább kivonja a közönséget a térből – és ezzel együtt kivonul saját normáinak érvényesítéséből is.

Az amszterdami erőszakra hivatkozó, birminghami tiltás tehát nem a rendpártiság diadala, hanem a rendpártiság feladása. Nem azt üzeni, hogy megvédjük a törvénytisztelő embereket, hanem azt, hogy a kockázathoz kötött szabadságukat elvesszük. Az áldozatot – mert Amszterdamban tényleges áldozatok voltak – kollektív kockázatként kezelni morális és logikai bukfenc. Ha egyszer el is fogadjuk, hogy rendkívüli helyzetben átmeneti korlátozások szükségesek, akkor is tartanunk kell az arányosságot és az igazságtalanság útvonalát. 

A kérdés végső soron egyszerű. A futball megmarad-e közösségi térnek, ahol az állam a rendet biztosítja és az egyént – köztük az idegenbe utazó vendégszurkolót is – védi? 

Vagy adminisztratív kockázatkezelési projekt lesz, ahol a legelnyomhatóbb csoportokat a kapun kívül tartják, hogy ne legyen baj? Az első út munkaigényes és felelősségteljes; a második gyors és bürokratikus. Az első a jogállami arányosságot és az egyenlő bánásmódot komolyan veszi; a második a biztonság nyelvét használja az igazságtalanság leplezésére. Amszterdam után természetes az óvatosság – de nem természetes az, hogy az áldozatot büntetjük. Ha Európa a második utat választja, akkor a saját elveit üresíti ki.”

Nyitókép: Faktum

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

