román rendőrség lopás

Letartóztattak egy román házaspárt – 11 millió forintnyi ékszert loptak el

2025. október 25. 21:51

Kiderült, hogy a házaspár nemcsak Balatonfüreden, hanem Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket.

2025. október 25. 21:51
null

Egy román házaspárt vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csaknem 11 millió forint értékben loptak el aranyékszereket egy balatonfüredi üzletből – közölte a Police.hu.

A rendőrséghez augusztus 16-án érkezett bejelentés az akkor még ismeretlen elkövetőkről.

A nyomozók hamar beazonosították a tetteseket, és elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves férfi és 46 éves felesége ellen. Kiderült, hogy a házaspár nemcsak Balatonfüreden, hanem Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket.

A budapesti rendőrök csütörtökön igazoltatták a párt, majd őrizetbe vették őket.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

mindenOK
2025. október 25. 22:02
oláh népszokás.................
Syndicalist-Cat
2025. október 25. 22:02
Hagyományörzők!
