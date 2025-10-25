Letartóztattak egy román házaspárt – 11 millió forintnyi ékszert loptak el

Egy román házaspárt vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csaknem 11 millió forint értékben loptak el aranyékszereket egy balatonfüredi üzletből – közölte a Police.hu.

A rendőrséghez augusztus 16-án érkezett bejelentés az akkor még ismeretlen elkövetőkről.

A nyomozók hamar beazonosították a tetteseket, és elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves férfi és 46 éves felesége ellen. Kiderült, hogy a házaspár nemcsak Balatonfüreden, hanem Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket.

A budapesti rendőrök csütörtökön igazoltatták a párt, majd őrizetbe vették őket.

