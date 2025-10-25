Letartóztattak egy román házaspárt – 11 millió forintnyi ékszert loptak el

„Takarodj Ukrajnába!” – füttykoncert és skandálás fogadta a román elnököt (VIDEÓ)
A jászvásáriak nem díjazták Nicușor Dan „hajlandóságát”. Romániában sem rajonganak a háborúpárti politikusokért.
Kiderült, hogy a házaspár nemcsak Balatonfüreden, hanem Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket.
Egy román házaspárt vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csaknem 11 millió forint értékben loptak el aranyékszereket egy balatonfüredi üzletből – közölte a Police.hu.
A rendőrséghez augusztus 16-án érkezett bejelentés az akkor még ismeretlen elkövetőkről.
A nyomozók hamar beazonosították a tetteseket, és elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves férfi és 46 éves felesége ellen. Kiderült, hogy a házaspár nemcsak Balatonfüreden, hanem Keszthelyen, Pápán és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket.
A budapesti rendőrök csütörtökön igazoltatták a párt, majd őrizetbe vették őket.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
A jászvásáriak nem díjazták Nicușor Dan „hajlandóságát”. Romániában sem rajonganak a háborúpárti politikusokért.