MNV Nádor utca Budapest Belügyminisztérium József Attila utca

Új gazdára talált a Belügyminisztérium régi épületegyüttese

2025. október 25. 19:37

A Nemzeti Vagyonkezelő szerint az állam 50,8 milliárd forintért értékesítette a Nádor utcai ingatlanokat.

2025. október 25. 19:37
null

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) közleménye szerint sikeresen lezárult a Belügyminisztérium korábbi épületeinek árverése, amelyet az Elektronikus Aukciós Rendszeren (EAR) keresztül bonyolítottak le. Az ingatlanokra egyetlen érvényes ajánlat érkezett, bruttó 50,8 milliárd forint értékben, és a licit pedig szeptember 25-én zárult le. A vevő az Eagle Hills Hungary Zrt. lett, amellyel az MNV már meg is kötötte az adásvételi szerződést.

A három érintett ingatlan a Budapest V. kerületében, a Nádor utca 2–4. és a József Attila utca 2. szám alatt található, és korábban a Belügyminisztérium székhelyéül szolgált. A kormány döntése értelmében az állami szervek korszerű, energiahatékony épületekbe költöznek, míg a régi, irodai célokra kevésbé alkalmas épületek új funkciót kapnak.

Az MNV hangsúlyozta, hogy az eladás minden jogszabályi előírásnak megfelelt, és teljesen átlátható módon zajlott. Az árverés adatai – köztük a licitálás időpontjai és az ajánlatok – nyilvánosan elérhetők az EAR rendszerében, az adásvételi szerződés pedig felkerült az MNV honlapjára.

A közlemény kitér arra is, hogy az értékesítésnek sem jogi, sem gazdálkodási akadálya nem volt, és minden ezzel ellentétes állítás valótlan. A társaság szerint a mostani ügylet is azt bizonyítja, hogy az állami vagyon értékesítése átlátható, felelősségteljes módon történik, és az eladásból befolyt bevétel az állam működését szolgálja.

***

Fotó: Tari Tamás / Mandiner

 

