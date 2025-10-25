Alföldi ordítva kikérni magának a hazaárulózást, mégis a Tiszát, s velük a háborút támogatja

Alföldi Róbert a Békemenet kapcsán nagyon kiakadt. Facebook-bejegyzésének néhány sorát csupa nagy betűvel írta, ami az internet világában önmagában kiabálást jelent.

Miért kiabál velünk ez az ember? Valami nagyon nem tetszhet neki, pedig éppenséggel semmi különös nem történt. Legfeljebb annyi, hogy

Alföldivel szembejött a valóság, ami persze addig is valóság volt, addig is ott volt, csak esetleg nem vett róla tudomást.

Most viszont Orbán Viktor ünnepi beszédében lefordította ezt magyarra, amitől Alföldi netán találva érezte magát. Eddig sem bántotta őt senki, ezután sem akarja. Ő maga mondja: felnőtt, adófizető, aki tisztességesen végzi a munkáját, megpróbál lehetőségeihez mértem felelősséget vállalni honfitársaiért, „aki egész életében felelős értelmiségiként próbálta építeni ezt az országot.” Ami ugye azt jelenti, hogy van munkája, tisztes megélhetése, senki sem bántja függetlenül attól, hogy kire szavaz.

És ezt az egzisztenciát azért gyakorolhatja nyugodtan, jövedelmezően, magas életszínvonalon élve, mert a kormány biztosítja hozzá a feltételeket, ahogy mindenkinek az országban.

Mégis „azt kell hallgatnom az egyik oldal főszónokától, hogy én hazaáruló vagyok és háborúpárti.” Azon háborog, hogy olyan szégyenteljes bűncselekménnyel vádolják, amiért nagyon sokszor a történelem során halál jár. Senki nem beszélt Alföldi Róbertről. Senki nem mondta, hogy Alföldi Róbert hazaáruló, csak mert nem rájuk szavaz és nem olyan Magyarországot képzel el, ami most van.