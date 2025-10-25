Alföldi ordítva kikérni magának a hazaárulózást, mégis a Tiszát, s velük a háborút támogatja

Lehet ezellen tiltakozni, kiabálni, ettől függetlenül Newton tehetetlenségi törvénye alapján őket támogatja.
Idézet Alföldi szövegéből: „nincs ilyen vagy olyan magyar, magyar van, hogy nem az a fontos, hogy kire szavazol, hogy mindegy milyen pártot támogatsz, mert az a fontos, hogy most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen tényleg kezdjünk már el építeni egy demokráciát. Hogy egyek vagyunk magyarok, és együtt tudunk csak előre menni.” Ez egyszerű demokráciatagadás. (Aki Alföldi Róbert teljes szövegét akarja elolvasni, aki bejegyzésében kérte ezt a lehetőséget, az kattintson ide.)
Tudom, hogy rossz a valósággal szembesülni, de még rosszabb azt letagadni. És mérhetetlenül visszás kiadni magunkat jó embernek, miközben a rosszat támogatjuk. Ez teljesen félrevezető.
A csendes többség József Attila soraira bólint. Ő nem így képzelte el a rendet. Nem támogatja azt, ki könnyebben tenghet, mert alattomos, s szemét lesütve fontol sanda választ és vidul, ha torz. Még akkor is így van ez, ha rosszul esik Alföldinek.
Ha kénytelen látni, hogy a Békemenet elérte célját. Szolgálja milliók békéjét. Az övét is, amiben akár még boldog is lehet, ha akar.
(Fotó: Kőhalmi Péter / AFP)