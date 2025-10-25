Ft
10. 25.
szombat
háború hazaáruló Tisza Párt Alföldi Róbert Békemenet hazaárulózás

Alföldi ordítva kikérni magának a hazaárulózást, mégis a Tiszát, s velük a háborút támogatja

2025. október 25. 19:11

Mérhetetlenül visszás kiadni magunkat jó embernek, miközben a rosszat támogatjuk.

2025. október 25. 19:11
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Alföldi Róbert a Békemenet kapcsán nagyon kiakadt. Facebook-bejegyzésének néhány sorát csupa nagy betűvel írta, ami az internet világában önmagában kiabálást jelent. 
Miért kiabál velünk ez az ember? Valami nagyon nem tetszhet neki, pedig éppenséggel semmi különös nem történt. Legfeljebb annyi, hogy 

Alföldivel szembejött a valóság, ami persze addig is valóság volt, addig is ott volt, csak esetleg nem vett róla tudomást. 

Most viszont Orbán Viktor ünnepi beszédében lefordította ezt magyarra, amitől Alföldi netán találva érezte magát. Eddig sem bántotta őt senki, ezután sem akarja. Ő maga mondja: felnőtt, adófizető, aki tisztességesen végzi a munkáját, megpróbál lehetőségeihez mértem felelősséget vállalni honfitársaiért, „aki egész életében felelős értelmiségiként próbálta építeni ezt az országot.” Ami ugye azt jelenti, hogy van munkája, tisztes megélhetése, senki sem bántja függetlenül attól, hogy kire szavaz.

És ezt az egzisztenciát azért gyakorolhatja nyugodtan, jövedelmezően, magas életszínvonalon élve, mert a kormány biztosítja hozzá a feltételeket, ahogy mindenkinek az országban. 

Mégis „azt kell hallgatnom az egyik oldal főszónokától, hogy én hazaáruló vagyok és háborúpárti.” Azon háborog, hogy olyan szégyenteljes bűncselekménnyel vádolják, amiért nagyon sokszor a történelem során halál jár. Senki nem beszélt Alföldi Róbertről. Senki nem mondta, hogy Alföldi Róbert hazaáruló, csak mert nem rájuk szavaz és nem olyan Magyarországot képzel el, ami most van. 

Orbán Viktor azt mondta: „Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Szlava Ukraini! Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak! Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar.” 
Említette a kormányfő a művész úr nevét? Egyáltalán nem. Esetleg a miniszterelnök szavai megérintették a lelkét? Ezt csak ő tudja. Orbán Viktor a valóságról beszélt. És a valóságba esetleg Alföldi beleborzongott? Hogy elképzelhető: támogatja a gyilkosságokat, a nemi erőszakokat, az emberek megcsonkítását, a gyerekek lebombázását. A pusztítást! Tevőlegesen nem, de kijelentette, hogy egyetlen bűne, hogy nem szavaz a Fideszre. 

Önmagában ez sem baj. Csakhogy ha másképp dönt, ha másra szavaz, akkor Ruszin-Szendi Romulusz pártját támogatja, aki a Szlava Ukraini-t rikoltozta. Tehát 

a háborút élteti. Más választása egyszerűen nincs. 

Nem véletlenül mondta Orbán: „Van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja. 

El kell mondanunk nekik: Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra. Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem.”

Lehet ezellen tiltakozni, kiabálni, ettől függetlenül Newton tehetetlenségi törvénye alapján őket támogatja. 

Idézet Alföldi szövegéből: „nincs ilyen vagy olyan magyar, magyar van, hogy nem az a fontos, hogy kire szavazol, hogy mindegy milyen pártot támogatsz, mert az a fontos, hogy most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen tényleg kezdjünk már el építeni egy demokráciát. Hogy egyek vagyunk magyarok, és együtt tudunk csak előre menni.” Ez egyszerű demokráciatagadás. (Aki Alföldi Róbert teljes szövegét akarja elolvasni, aki bejegyzésében kérte ezt a lehetőséget, az kattintson ide.)
Tudom, hogy rossz a valósággal szembesülni, de még rosszabb azt letagadni. És mérhetetlenül visszás kiadni magunkat jó embernek, miközben a rosszat támogatjuk. Ez teljesen félrevezető. 

A csendes többség József Attila soraira bólint. Ő nem így képzelte el a rendet. Nem támogatja azt, ki könnyebben tenghet, mert alattomos, s szemét lesütve fontol sanda választ és vidul, ha torz. Még akkor is így van ez, ha rosszul esik Alföldinek. 

Ha kénytelen látni, hogy a Békemenet elérte célját. Szolgálja milliók békéjét. Az övét is, amiben akár még boldog is lehet, ha akar.   

(Fotó: Kőhalmi Péter / AFP)

 

nagymester-b-2
2025. október 25. 19:50
Hát ugye azt még el lehet viselni ha seggfej valaki, de ha a szemébe mondják az azért fáj. Nincs ez másképp a háborúpártisággal se.
Tarhonya
2025. október 25. 19:45
Fajanszrobi ócska b.zi! És hazaáruló.
KILÓ
2025. október 25. 19:40
2010-ben Alföldi Róbert engedélyezte, hogy a Nemzeti Színházban ünnepelhessék meg a románok Erdély 1918-as Román Királysághoz csatolását. Ezek után kussolnia kellene hazaáruló témában.
hernadvolgyi-2
2025. október 25. 19:39
Rost Andrea és Alföldi Róbert ha megkapta volna a hőn áhított pozíciót, ott tapsoltak volna a miniszterelnök úr mögött. "Egyenes" jellemek.
