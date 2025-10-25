Hozzátette, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nagy előrelépést tett azzal, hogy hajlandó a frontvonalak kérdésével foglalkozni, miután korábban az volt az álláspontja, hogy Oroszországnak teljesen el kell hagynia Ukrajnát. A közelgő békecsúcs elhalasztásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, Oroszország már régóta követeli, hogy Ukrajna a fegyverszünet előtt további területeket adjon át. Az Egyesült Államok által kivetett friss szankciók ellenére Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de „ez természetesen csak akkor lehetséges, ha Oroszország érdekeit figyelembe veszik és tiszteletben tartják” – mondta.

Az amerikai olajszankciókról egyébként úgy vélekedett: