Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kirill Dmitriev Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin

Nyilatkoztak az oroszok: nagyon közel állunk a háború végéhez

2025. október 25. 11:21

A budapesti békecsúcs is meg fog valósulni.

2025. október 25. 11:21
null

„Úgy gondolom, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna valójában nagyon közel állnak a diplomáciai megoldáshoz” – nyilatkozta pénteken a CNN-nek Kirill Dmitriev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja, aki azért érkezett az Egyesült Államokba, hogy Steve Witkoff különmegbízottal tárgyaljon. Elmondta, Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója nem lett lemondva, ahogyan azt az amerikai elnök állította, és hogy a két vezető valószínűleg egy későbbi időpontban fog tárgyalni.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nagy előrelépést tett azzal, hogy hajlandó a frontvonalak kérdésével foglalkozni, miután korábban az volt az álláspontja, hogy Oroszországnak teljesen el kell hagynia Ukrajnát. A közelgő békecsúcs elhalasztásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, Oroszország már régóta követeli, hogy Ukrajna a fegyverszünet előtt további területeket adjon át. Az Egyesült Államok által kivetett friss szankciók ellenére Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de „ez természetesen csak akkor lehetséges, ha Oroszország érdekeit figyelembe veszik és tiszteletben tartják” – mondta.

Az amerikai olajszankciókról egyébként úgy vélekedett: 

„Ezek csak azt fogják eredményezni, hogy az amerikai benzinkutaknál drágulni fog a benzin.” 

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. október 25. 12:50
"Nyilatkoztak az oroszok: nagyon közel állunk a háború végéhez" Szerintem még nagyon messze van Záhony, de még Kiev is.
Válasz erre
0
0
Hobby024
2025. október 25. 12:38
„Ezek csak azt fogják eredményezni, hogy az amerikai benzinkutaknál drágulni fog a benzin.” Tegnap én linkeltem be a Hetek közvetítését Putyin beszédéről. Nem csak azt mondta, amit idéznek. Azt mondta ezt mi is nagyon meg fogjuk érezni. A többi stimmel. Mondott még valami nagyon riasztót a nagy hatótávolságú rakéták engedélyezéséről. Nem álomvilágban kell élni! Ha az oroszok és az USA nem kötött valamilyen titkos háttéralkut (pl: Venezuela) az USA lépései még távolabb sodorták a békét.Szarok én mindenféle békecsúcsra, ha nincs eredménye az ellenzék úgy fog ráugrani, mint gyöngytyúk a takonyra. És amíg az oroszok fel nem számolják a fasiszta ukrán rezsimet nincs miről beszélni. Olyan lesz a béke, mint a Közel-Keleten. A zsidók a nagyszerű béke 3. napján civileket lőttek szarrá.
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 25. 12:13
2027
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. október 25. 12:00
Az oroszok mennek, mint kés a puha vajban.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!