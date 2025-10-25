Nyilatkoztak az oroszok: nagyon közel állunk a háború végéhez

Amerika és Oroszország továbbra is szervezi a béketárgyalást: szombaton találkozik a két elnöki különmegbízott
Vlagyimir Putyin megbízottja pénteken érkezett meg az Egyesült Államokban.
A budapesti békecsúcs is meg fog valósulni.
„Úgy gondolom, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna valójában nagyon közel állnak a diplomáciai megoldáshoz” – nyilatkozta pénteken a CNN-nek Kirill Dmitriev, Vlagyimir Putyin különmegbízottja, aki azért érkezett az Egyesült Államokba, hogy Steve Witkoff különmegbízottal tárgyaljon. Elmondta, Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója nem lett lemondva, ahogyan azt az amerikai elnök állította, és hogy a két vezető valószínűleg egy későbbi időpontban fog tárgyalni.
Hozzátette, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nagy előrelépést tett azzal, hogy hajlandó a frontvonalak kérdésével foglalkozni, miután korábban az volt az álláspontja, hogy Oroszországnak teljesen el kell hagynia Ukrajnát. A közelgő békecsúcs elhalasztásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, Oroszország már régóta követeli, hogy Ukrajna a fegyverszünet előtt további területeket adjon át. Az Egyesült Államok által kivetett friss szankciók ellenére Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de „ez természetesen csak akkor lehetséges, ha Oroszország érdekeit figyelembe veszik és tiszteletben tartják” – mondta.
Az amerikai olajszankciókról egyébként úgy vélekedett:
„Ezek csak azt fogják eredményezni, hogy az amerikai benzinkutaknál drágulni fog a benzin.”
