Amerika és Oroszország továbbra is szervezi a béketárgyalást: szombaton találkozik a két elnöki különmegbízott

Franciaország újabb légvédelmi rakétákat és vadászgépeket küld Ukrajnának – jelentette be Emmanuel Macron
Franciaország továbbra is elkötelezett támogatója az ukrajnai háborúnak.
Vlagyimir Putyin megbízottja pénteken érkezett meg az Egyesült Államokban.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, valamint Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbízottja október 25-én, szombaton Miamiban találkozik egymással – tudta meg az TASZSZ amerikai forrásokból.
Dmitriev pénteken érkezett az Egyesült Államokba, a CNN korábbi beszámolója szerint azért, hogy a két ország közötti békemegállapodásról tárgyaljon a Trump-adminisztráció tisztviselőivel. Arról viszont egyik lap sem értesült, hogy Witkoffon kívül fog-e mással is találkozni.
Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP