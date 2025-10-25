Amerika és Oroszország továbbra is szervezi a béketárgyalást: szombaton találkozik a két elnöki különmegbízott

Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, valamint Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbízottja október 25-én, szombaton Miamiban találkozik egymással – tudta meg az TASZSZ amerikai forrásokból.

Dmitriev pénteken érkezett az Egyesült Államokba, a CNN korábbi beszámolója szerint azért, hogy a két ország közötti békemegállapodásról tárgyaljon a Trump-adminisztráció tisztviselőivel. Arról viszont egyik lap sem értesült, hogy Witkoffon kívül fog-e mással is találkozni.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP