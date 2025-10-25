Ft
10. 25.
szombat
Amerika és Oroszország továbbra is szervezi a béketárgyalást: szombaton találkozik a két elnöki különmegbízott

2025. október 25. 07:28

Vlagyimir Putyin megbízottja pénteken érkezett meg az Egyesült Államokban.

2025. október 25. 07:28
Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, valamint Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbízottja október 25-én, szombaton Miamiban találkozik egymással – tudta meg az TASZSZ amerikai forrásokból.

Dmitriev pénteken érkezett az Egyesült Államokba, a CNN korábbi beszámolója szerint azért, hogy a két ország közötti békemegállapodásról tárgyaljon a Trump-adminisztráció tisztviselőivel. Arról viszont egyik lap sem értesült, hogy Witkoffon kívül fog-e mással is találkozni.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

 

chief Bromden
2025. október 25. 09:23
Majd akkor szóljatok, ha a külügyérek ülnek le tárgyalni. Addig esély sincs semmilyen csúcsra.
hexahelicene
2025. október 25. 08:23
A lényeg kimaradt a Mandiner átvett cikkéből: "Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különleges megbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatójaként, különösen érdeklődik az amerikai–orosz üzleti kapcsolatok további fejlesztése iránt." (Magyar Nemzet alapján)
balbako_
2025. október 25. 07:55
Az amerikai embargó és az orosz felerősített támadás nem más mint az, hogy mindkét fél emeli a tétet. De tárgyalni fognak sőt meg is egyeznek. Méghozzá Budapesten!
