Nem esett messze az alma a fájától: Orbán Viktor és édesanyja ugyanazt vallja ebben a témában (VIDEÓ)

Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Győzőné (Orbán Viktor édesanyja) interjút adott egy youtubernek a Békemeneten. Elmondta, hogy megérti az ellenzéki érzelmű embereket is.

Véleménye szerint az emberek többsége alapvetően nem foglalkozik politikával, csupán valami jót szeretne, és ha felbukkan valaki, aki ezt megígéri nekik, hajlamosak hinni neki és támogatni.

„Nem állítom, hogy mindenki csak azért áll az ellenzék oldalán, mert Viktor ellen van, de ha elindul egy ilyen szlogen, sokan hajlamosak valakit szidni anélkül, hogy valójában ismernék” – fogalmazott.

