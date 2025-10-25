Nem esett messze az alma a fájától: Orbán Viktor és édesanyja ugyanazt vallja ebben a témában (VIDEÓ)

Elkapták a Békemeneten Orbán Viktor édesanyját egy interjúra: minden kérdésre válaszolt, Hatvanpusztára, a zebrákra, még a cigányozásra is (VIDEÓ)
Orbán Győzőné nyíltan és őszintén válaszolt a kérdésekre és azt sem titkolta, mit gondol a zebrákról.
„Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért” – fogalmazott a miniszterelnök.
Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Győzőné (Orbán Viktor édesanyja) interjút adott egy youtubernek a Békemeneten. Elmondta, hogy megérti az ellenzéki érzelmű embereket is.
Véleménye szerint az emberek többsége alapvetően nem foglalkozik politikával, csupán valami jót szeretne, és ha felbukkan valaki, aki ezt megígéri nekik, hajlamosak hinni neki és támogatni.
„Nem állítom, hogy mindenki csak azért áll az ellenzék oldalán, mert Viktor ellen van, de ha elindul egy ilyen szlogen, sokan hajlamosak valakit szidni anélkül, hogy valójában ismernék” – fogalmazott.
Orbán Viktor: Minden magyar felelős minden magyarért
Orbán Viktor hasonlóan vélekedett október 23-ai a beszédében: „a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is.
Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért”.
Majd azt is hozzáfűzte, hogy „nem a vezetőikről beszélek nekik megvannak a gazdáik. Ők pontosan tudják mit tesznek és miért. De van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja”.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
