10. 25.
szombat
Nem esett messze az alma a fájától: Orbán Viktor és édesanyja ugyanazt vallja ebben a témában (VIDEÓ)

2025. október 25. 20:46

„Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. október 25. 20:46
Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Győzőné (Orbán Viktor édesanyja) interjút adott egy youtubernek a Békemeneten. Elmondta, hogy megérti az ellenzéki érzelmű embereket is.

Véleménye szerint az emberek többsége alapvetően nem foglalkozik politikával, csupán valami jót szeretne, és ha felbukkan valaki, aki ezt megígéri nekik, hajlamosak hinni neki és támogatni.

„Nem állítom, hogy mindenki csak azért áll az ellenzék oldalán, mert Viktor ellen van, de ha elindul egy ilyen szlogen, sokan hajlamosak valakit szidni anélkül, hogy valójában ismernék” – fogalmazott.

Orbán Viktor: Minden magyar felelős minden magyarért

Orbán Viktor hasonlóan vélekedett október 23-ai a beszédében: „a következő öt hónapban beszélnünk kell a megtévesztett magyarokkal is.

Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért”

Majd azt is hozzáfűzte, hogy „nem a vezetőikről beszélek nekik megvannak a gazdáik. Ők pontosan tudják mit tesznek és miért. De van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja”.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kaldvi
•••
2025. október 25. 21:28 Szerkesztve
A 2022-es választások előtt is legalább fél évvel inkább kiléptem az olyan csoportokból ahol volt beszélgetés, viszont a legaktívabb felhasználók élvezték a megosztó témákat, akkor még nem feltétlenül politikát de szerették a konfrontációt. Tuti hogy a választások közeledtével elszabadult ott is a pokol, hiába volt ott is aktív felhasználó/admin(?) a Magyar Hírlap egyik szerkesztője.
kiazazsoltibacsi
2025. október 25. 21:27
A rohadt alma nem esett messze a fájától.
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 25. 21:25 Szerkesztve
„Egyetlen lélekről sem mondhatunk le, mert minden magyar felelős minden magyarért. Kivéve ha mocskos ellenzéki” – fogalmazott a miniszterelnök. Meg ahogy a mandineres kommentelők szokták. Fura, hogy csak úgy "véletlenül" megtalálta egy névtelen youtuber a mamát. Hiába, jópofizni kell az emberek felé. Emberarcúnak kell feltüntetni ezt a rendszert.
Kaldvi
•••
2025. október 25. 21:23 Szerkesztve
Aki választások környékén bekattan és fb profilját átállítja profilról "oldalra" mint pl a cégeknek van ilyen(én nem kísérletezgetek ilyesmivel mert nem érdekel és azt se tudom hogy csinálnak ilyet), aztán ismerősökből ott van neki még néhány, de kb 2000 követője lesz meg 2000 követettje, azzal mi a francot kéne kezdeni? Pláne hogy régebben mikor még nem volt ennyire bekattanva számonkért hogy mi van a fidelitasszal, amiről kb semmit nem tudok mivel nem vagyok tag.
