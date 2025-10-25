Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
írország választás baloldal

A baloldali ellenzék jelöltje győzött az ír elnökválasztáson

2025. október 25. 22:03

Az ügyvédből lett politikus 2016 óta képviselőként dolgozik, nyíltan bírálta Izraelt a Gázai övezeti háború miatt.

2025. október 25. 22:03
null

Catherine Connolly független képviselő győzött a szombaton tartott ír elnökválasztáson a voksok 63,4 százalékával – derült ki a szavazás eredményeinek ismertetéséből.

A 68 éves Connollyt baloldali pártok, köztük a Sinn Féin, a szociáldemokraták és a Munkáspárt támogatta,

 míg kihívóját, Heather Humphreys-t a jobbközép Fine Gael. A harmadik jelölt, Jim Gavin, a konzervatív Fianna Fáil jelöltje három hete kilépett a versenyből.

Connolly a dublini várban tartott beszédében kijelentette, hogy támogatni fogja a sokszínűséget, a béke szószólója lesz, és hogy Írország semlegességi politikájára kíván építeni.

Humphreys, aki a voksok 29,5 százalékát szerezte meg, még a szavazatok összesítése előtt elismerte vereségét.

„Catherine lesz mindannyiunk elnöke, így az én elnököm is, és szeretném számára a legjobbakat kívánni” – mondta Humphreys újságíróknak nyilatkozva.

Az ügyvédből lett politikus Connolly 2016 óta képviselőként dolgozik, nyíltan bírálta Izraelt a Gázai övezeti háború miatt. 

Figyelmeztetett az Európai Unió növekvő „militarizálódására” is Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja nyomán.

Connolly a 2011 óta hivatalban lévő Michael D. Higgins leköszönő elnököt váltja a jórészt ceremoniális tisztségben.

Micheál Martin miniszterelnök már gratulált Connolly győzelméhez.

Az ország választási bizottsága ugyanakkor jelezte, hogy „a rendesnél jelentősen több” érvénytelen szavazat volt, s ezzel kapcsolatban a testület megjegyezte, hogy „egyértelműen szükség lesz mélyebb és további elmélkedésre” a választók elégedetlenségével kapcsolatban.

(MTI)

Nyitókép: Paul Faith / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. október 25. 23:27
Melyik baloldali?
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2025. október 25. 23:09
"sokszínűséget, a béke szószólója lesz, és hogy Írország semlegességi politikáját" röhögnöm kell... kínomban
Válasz erre
0
0
scorpicores
2025. október 25. 23:05
ránézésre, ez is még több migráns...ők tudják...
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 25. 22:21
Necoure Yamakee 2025. október 25. 22:20 Hű de szimpi pofácskája van, mondhatni lelke az arcán. Nem beszélve Orbán gazdád zsidókra emlékeztető nagy orra a cigány képén, a sunyi vigyorával és a disznó szemeivel. :)
Válasz erre
0
13
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!