Itt a várva várt fordulat, amely minden magyar család pénztárcájára hatással lesz

A kakaópiachoz képest a kávépiacon egy fokkal kedvezőbb a helyzet, mivel a kávéültetvényeken nem az évek óta elmaradt fejlesztések, hanem az időjárás vezetett mintegy 50 százalékkal magasabb árakhoz egy év alatt. Szintén problémát okoz, hogy a kínálatnál jobban nő a kereslet, ez pedig tartósan magasabb árszinthez vezet. A világpiaci előrejelzések szerint a kávé fogyasztói ára tovább emelkedik, ám annak mértéke még kérdéses, de érdemi fordulat 2026-ban, vagy 2027-ben várható.
A kávé és a kakaó ára is kitett a geopolitikai feszültségeknek és az Egyesült Államok által indított globális vámháborúnak. Noha Washington vámpolitikája a helyben nem előállítható termékeket elvben nem érinti, közvetett, fogyasztói árakra gyakorolt hatása lehet. Szintén kockázat, hogy az Egyenlítő vidékein fekvő kakaó- és kávétermesztő országokra politikai instabilitás is jellemző, valamint a korszerűtlen mezőgazdasági termelés érdemi modernizálására sincs reális esély.
Miért nem kell újabb árrobbanástól tartaniuk a magyar családoknak?
Noha az orosz-ukrán háború kitörését követően mindenki megtapasztalhatta, hogy a globális piaci pánik milyen súlyos következményekkel jár, összességében nem jellemző a terménypiacokon a hirtelen és kiszámíthatatlan árrobbanás. A hazai élelmiszerárakra elsősorban a gabonaárak hatnak, ám Magyarország e téren nagyrészt önellátó. A gabonafélék ára elsősorban nem a péktermékek árát befolyásolja, hanem az állati termékekét. Jelenleg a takarmányárak kiszámíthatóak és egyelőre az energiaárak miatt sem kell árat emelniük a termelőknek.
A globális bizonytalanság ugyanakkor velünk marad, emellett jelentős kockázat középtávon Brüsszel energia- és klímapolitikája is, valamint az Oroszországgal szembeni szankciók és Ukrajna uniós csatlakozására tett erőfeszítések is.
A világpiaci árak ingadozása tehát összességében nem fenyeget jelentős drágulással, ráadásul bőven ellensúlyozza a magyar lakosság gyorsan javuló jövedelmi helyzete. A reálkeresetek emelkedése mellett októbertől, majd januártól adómentességet élvezhetnek a többgyermekesek, valamint 2026-tól tovább növeli a családok elkölthető pénzét a családi adókedvezmény bővítése is. A családtámogatásokban nem részesülők bevételét pedig a minimálbérek várhatóan jelentős emelése és a bruttó fizetések növelése, amely jelenleg is bőven meghaladja a gazdaság teljesítményét.