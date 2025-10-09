Itt a várva várt fordulat, amely minden magyar család pénztárcájára hatással lesz

Az élelmiszerek áremelkedése tehát – kevés kivételtől eltekintve – megtorpant az idei év második felében. Az alapvető élelmiszerek közül ezzel a kedvező tendenciával ellentétesen mozgott a baromfihús ára, mind a csirkehúsért, mind a pulykáért többet kell fizetnünk, mint egy évvel ezelőtt. A tojás is drágább.

A csirkehús és a tojás áremelkedése az év első hónapjaiban óriási károkat okozó – immár megszokottnak számító – madárinfluenza-járványra vezethető vissza.

Magyarország elkerülte ugyan a nagyobb járványt, ám az exportpiacokon tapasztalható kínálatcsökkenés a hazai árakba is begyűrűzött.

A baromfihús ára az elmúlt hónapokban azért nőtt idehaza, mert a folyamatosan növekvő európai kereslet mellett jelentős kínálatcsökkenést okozott a madárinfluenza, ezért a hazai baromfihúsra is jelentős a nemzetközi kereslet, ami a termelőknek magasabb eladási árat jelent, ez pedig befolyással van a hazai átvételi árakra is, így a fogyasztói árakat is érinti. Az árrésstop ugyan a csirkemellre is érvényben van, de az alapanyagárak emelkedése miatt az üzletek is drágábban jutnak hozzá a csirkehúshoz, ezért az árkülönbözetet is ráterhelhetik a vásárlókra.

A tojás ára is a madárinfluenza miatt kialakult alacsony kínálat szerint változott, ám míg a csirkehús ára a következő hónapokban már várhatóan nem változik érdemben, a tojás ára meghaladhatja az év végéig a 90 forintos darabárat. A tojás további drágulását szezonális hatások okozzák: a hűvösebb hónapokban kevesebbet tojnak a tyúkok.