Bevált a kormány terve: elkezdtek vásárolni a magyarok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét, míg az előző hónaphoz képest 0,8 százalékos növekedést regisztráltak – számolt be sajtóközleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítése 2,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a kiskereskedelem 76 százalékát kitevő élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,9 százalékos bővülés történt. A nem élelmiszer-kiskereskedelem volumene 4,9 százalékkal nőtt az előző év augusztusához képest.

Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1.735 milliárd forintot.

A 2025. január–augusztusi időszakban a forgalom volumene 2,8 százalékkal volt magasabb, mint 2024 azonos időszakában.

2025 júliusától adómentessé vált a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj. Október 1-től teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes édesanyák.