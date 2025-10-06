Ft
Bevált a kormány terve: elkezdtek vásárolni a magyarok

2025. október 06. 09:23

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem – a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszerutalványa tovább erősítik a forgalmat.

null

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét, míg az előző hónaphoz képest 0,8 százalékos növekedést regisztráltak – számolt be sajtóközleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítése 2,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a kiskereskedelem 76 százalékát kitevő élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,9 százalékos bővülés történt. A nem élelmiszer-kiskereskedelem volumene 4,9 százalékkal nőtt az előző év augusztusához képest. 

Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1.735 milliárd forintot.

 A 2025. január–augusztusi időszakban a forgalom volumene 2,8 százalékkal volt magasabb, mint 2024 azonos időszakában.

2025 júliusától adómentessé vált a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj. Október 1-től teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes édesanyák.

A program 2026-ban is folytatódik: 

januártól az SZJA-mentesség kiterjed a 30 év alatti édesanyákra, valamint a 40 év alatti, kétgyermekes anyákra is. Emellett két lépcsőben megduplázódik a családi adókedvezmény, ami tovább növeli a családoknál maradó jövedelmet.

A nyugdíjasok is kiemelt figyelmet kapnak: több mint 2 millió szépkorú számára postázta ki a Kormány a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat. Ez a támogatás nemcsak a nyugdíjasok megélhetését könnyíti meg, hanem hozzájárul a kiskereskedelmi forgalom élénküléséhez is.

A Kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, amely jelentős árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20 százalékkal mérséklődtek az árak. Ezen kívül önkéntes árkorlátozási megállapodásokat sikerült elérni a bankokkal, biztosítótársaságokkal, telekommunikációs szolgáltatókkal és gyógyszeripari vállalatokkal is.

A Kormány határozottan elutasítja a Tisza Párt által kiszivárgott tervezetet, amely szerintük a magyar családoktól és a hazai kis- és középvállalkozásoktól venne el forrásokat, hogy külföldi érdekeket – köztük Ukrajnát és a multinacionális vállalatokat – szolgáljanak. A javaslat adóemeléseket, bércsökkenést és elbocsátásokat idézne elő, amely a fogyasztás jelentős visszaesését vonná maga után.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

