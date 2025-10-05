Újra bizonyította „rátermettségét” Magyar Péter – a saját magára vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal sincs tisztában

Nem úgy volt, hogy te Orbán Viktor kihívója vagy és nem az enyém? – tette fel a kérdést Hont András Magyar Péternek
Úgy tűnik, nem tud leszállni a Tisza Párt elnöke a publicistáról.
Kellemetlen tényre hívta fel a figyelmet Bóka János.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újra bebizonyította, hogy EP-képviselő létére nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal. Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter legutóbbi kommentjére, amelyben Takács Péter egészségügyi államtitkárt támadta egy szűrőbuszos poszt alatt.
Bóka felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar elfelejtett egy lényeges részletet, amikor az adófizetőkre hivatkozott: a magyar EP-képviselők nem fizetnek magyar személyi jövedelemadót (SZJA). Ezért Magyar Péter „mi, adófizetők” megjegyzése pontatlan.
Csakhogy van egy apró részlet, amit úgy látszik, elfelejtett. A magyar EP-képviselők nem fizetnek magyar SZJA-t. Tehát Magyar Péter részéről a »mi, adófizetők« csak megszorításokkal érvényes. Szóval tőle helyesen: »ti, adófizetők«”
– írta a miniszter a posztban.
Persze nem túl meglepő, hogy Magyar alig ismeri az EP-képviselőkre vonatkozó szabályokat, hiszen alig jár be a munkahelyére.
Azonban gyakorlatilag semmilyen jogi következménye nincs annak, hogy Magyar Péter EP-képviselőként egyáltalán nem jár be a munkahelyére, és a bizottsági üléseken sem vesz részt, pedig az alkotmányügyi bizottságnak alelnöke is. Nincs ugyanis konkrét szabály arra vonatkozóan, hogy az EP-képviselők hány alkalommal és mennyi ideig hiányozhatnak, továbbá, jogkövetkezmények sincsenek lefektetve – magyarázta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Korábban Magyar is úgy hivatkozott az EP-képviselőségre, mint a világ legnagyobb „kamuállása”.
Nyitókép forrása: MT/MTVA/ Bodnár Boglárka
