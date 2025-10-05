Újra bizonyította „rátermettségét” Magyar Péter – a saját magára vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal sincs tisztában

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újra bebizonyította, hogy EP-képviselő létére nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal. Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter legutóbbi kommentjére, amelyben Takács Péter egészségügyi államtitkárt támadta egy szűrőbuszos poszt alatt.

Bóka felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar elfelejtett egy lényeges részletet, amikor az adófizetőkre hivatkozott: a magyar EP-képviselők nem fizetnek magyar személyi jövedelemadót (SZJA). Ezért Magyar Péter „mi, adófizetők” megjegyzése pontatlan.

Csakhogy van egy apró részlet, amit úgy látszik, elfelejtett. A magyar EP-képviselők nem fizetnek magyar SZJA-t. Tehát Magyar Péter részéről a »mi, adófizetők« csak megszorításokkal érvényes. Szóval tőle helyesen: »ti, adófizetők«”

– írta a miniszter a posztban.

Persze nem túl meglepő, hogy Magyar alig ismeri az EP-képviselőkre vonatkozó szabályokat, hiszen alig jár be a munkahelyére.