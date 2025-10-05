Ft
10. 05.
vasárnap
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Bóka János Magyar Péter Takács Péter Európai Parlament

Újra bizonyította „rátermettségét” Magyar Péter – a saját magára vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal sincs tisztában

2025. október 05. 21:57

Kellemetlen tényre hívta fel a figyelmet Bóka János.

2025. október 05. 21:57
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újra bebizonyította, hogy EP-képviselő létére nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal. Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter legutóbbi kommentjére, amelyben Takács Péter egészségügyi államtitkárt támadta egy szűrőbuszos poszt alatt. 

Bóka felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar elfelejtett egy lényeges részletet, amikor az adófizetőkre hivatkozott: a magyar EP-képviselők nem fizetnek magyar személyi jövedelemadót (SZJA). Ezért Magyar Péter „mi, adófizetők” megjegyzése pontatlan.

Csakhogy van egy apró részlet, amit úgy látszik, elfelejtett. A magyar EP-képviselők nem fizetnek magyar SZJA-t. Tehát Magyar Péter részéről a »mi, adófizetők« csak megszorításokkal érvényes. Szóval tőle helyesen: »ti, adófizetők«”

– írta a miniszter a posztban.

Persze nem túl meglepő, hogy Magyar alig ismeri az EP-képviselőkre vonatkozó szabályokat, hiszen alig jár be a munkahelyére.

Azonban gyakorlatilag semmilyen jogi következménye nincs annak, hogy Magyar Péter EP-képviselőként egyáltalán nem jár be a munkahelyére, és a bizottsági üléseken sem vesz részt, pedig az alkotmányügyi bizottságnak alelnöke is. Nincs ugyanis konkrét szabály arra vonatkozóan, hogy az EP-képviselők hány alkalommal és mennyi ideig hiányozhatnak, továbbá, jogkövetkezmények sincsenek lefektetve – magyarázta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Korábban Magyar is úgy hivatkozott az EP-képviselőségre, mint a világ legnagyobb „kamuállása”. 

Nyitókép forrása: MT/MTVA/ Bodnár Boglárka

***

 

Összesen 6 komment

DE JÓ
2025. október 05. 23:18
Már Varga Judit férjeként is azért fizette az Unió, hogy itt keverje a sz.rt. Nem is várják el tőle, hogy bármiféle munkát végezzen Brüsszelben.
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2025. október 05. 22:38
MP valóban nem fizet jövedelemadót az EU parlamentből származó jövedelme után. Magyarországon lehet még adóköteles jövedelme. Bár ő egy olyan ügyvédi, jogász közösségből jött, ott szocializálódott, ahol mindenki minimálbérre volt bejelentve a 2000-es évek elején. Igen a sztárügyvédek is.
Válasz erre
1
1
regi-nyarakon21
2025. október 05. 22:35
Mivel van ez a képődmény tisztában? Alapvető jogi, munkajogi dolgokban is hülyeségeket beszél. Anyucira és nagypapira tekintettel kapott jogi diplomát?
Válasz erre
2
0
westend
•••
2025. október 05. 22:13 Szerkesztve
(közben azt suttogják brüxel Gelgőkére cserélné a selyemmajmócát, mert buktaszaga van..:) (és közben a lamantin-szekta felmutatott 106 egyéni jelöltet..)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!