Fókuszcsoport Hont András Magyar Péter interjú Orbán Viktor

Nem úgy volt, hogy te Orbán Viktor kihívója vagy és nem az enyém? – tette fel a kérdést Hont András Magyar Péternek

2025. október 05. 19:44

Úgy tűnik, nem tud leszállni a Tisza Párt elnöke a publicistáról.

2025. október 05. 19:44
null

Ahogy arról beszámoltunk az elmúlt napokban Magyar Péternek, a Tisza-elnök online tevékenységének a nagy része Hont András publicista sértegetésében merül ki, miután a Tisza Párt elnöke elment a Fókuszcsoportba interjút adni, majd egyből bele is szállt Hontba. Ezzel kapcsolatban már napok óta zajlik az üzengetés a felek között. Legutóbbi Facebook-bejegyzésében megosztotta, hogy Magyar két nap alatt négy bejegyzésben és több sztoriban is vele foglalkozott. „T. magyar_majom_peter_official_selyem_the_man! Köszöntöm a két nap alatti negyedik posztod és többedik sztorid rólam” – fogalmazott. 

Majd ezzel kapcsolatban a következő kérdést tette fel a politikusnak: 

Nem úgy volt, hogy te Orbán Viktor kihívója vagy és nem az enyém?

Egyi korábbi posztjában Hont azt is felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mellett Magyarral is szívesen készítene interjút, azonban a Tisza Párt elnöke nem válaszol az ÖT megkeresésére, megfutamodik.

„Erre sem ártana némi magyarázat. Nálunk lehetne, ugyanis a hamisítatlan rogáni, végletekig primitivizált világképpel szemben – amelyben elég ráolvasni egy orgánumra, hogy az a másikkal van, pfuj – a világ árnyalt és bonyolult. Mi meg különösen. Egyértelmű, hogy semmit nem láttál/olvastál tőlünk, ami nem csoda, hiszen nem folyamatosan Rólad, Becses Személyedről, Tenmagadról van szó. (A propagandastúdiót amúgy egybeírják). Továbbá sértődékenyek sem vagyunk, változatlanul várunk nálunk” – írta hozzá Hont András.

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel 

Összesen 12 komment

Unknown
2025. október 05. 21:28
Touché!
Válasz erre
0
0
Jacques Foche
2025. október 05. 21:26
Bandi, vigyázz, te is ki leszel nyomtatva színpadi beszélgetőtársnak.
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2025. október 05. 21:24
Magyar összeszedhetné magát és megmutathatná végre, hogy nem egy elhagyott, sértődött, "majd én megmutatom akkor is" gyerek. Tiszteletben tartva a kérdés/válasz idejét. De ez nem megy neki. Alternatív oldalakon kritizálja azt, amiből gazdag lett. Nyílvánosság előtt írja Minden 2005 után szerzett saját és családi vagyonát valamelyik általa választott kórház nevére!!! Akkor lesz hiteles bíró.
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2025. október 05. 21:22
Megvagyunk majmolva, ez tuti. A többi a nagyérdeműre van bízva.
Válasz erre
0
0
