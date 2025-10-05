Nem úgy volt, hogy te Orbán Viktor kihívója vagy és nem az enyém? – tette fel a kérdést Hont András Magyar Péternek

Ahogy arról beszámoltunk az elmúlt napokban Magyar Péternek, a Tisza-elnök online tevékenységének a nagy része Hont András publicista sértegetésében merül ki, miután a Tisza Párt elnöke elment a Fókuszcsoportba interjút adni, majd egyből bele is szállt Hontba. Ezzel kapcsolatban már napok óta zajlik az üzengetés a felek között. Legutóbbi Facebook-bejegyzésében megosztotta, hogy Magyar két nap alatt négy bejegyzésben és több sztoriban is vele foglalkozott. „T. magyar_majom_peter_official_selyem_the_man! Köszöntöm a két nap alatti negyedik posztod és többedik sztorid rólam” – fogalmazott.

Majd ezzel kapcsolatban a következő kérdést tette fel a politikusnak:

Nem úgy volt, hogy te Orbán Viktor kihívója vagy és nem az enyém?

Egyi korábbi posztjában Hont azt is felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mellett Magyarral is szívesen készítene interjút, azonban a Tisza Párt elnöke nem válaszol az ÖT megkeresésére, megfutamodik.

„Erre sem ártana némi magyarázat. Nálunk lehetne, ugyanis a hamisítatlan rogáni, végletekig primitivizált világképpel szemben – amelyben elég ráolvasni egy orgánumra, hogy az a másikkal van, pfuj – a világ árnyalt és bonyolult. Mi meg különösen. Egyértelmű, hogy semmit nem láttál/olvastál tőlünk, ami nem csoda, hiszen nem folyamatosan Rólad, Becses Személyedről, Tenmagadról van szó. (A propagandastúdiót amúgy egybeírják). Továbbá sértődékenyek sem vagyunk, változatlanul várunk nálunk” – írta hozzá Hont András.