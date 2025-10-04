„Figyelj, Selyemmajmóca” – folytatódik a csörte, Hont András ezúttal sem kímélte Magyar Pétert

Hont hozzátette, szerinte ahhoz, hogy egyáltalán interjúról lehessen beszélni, olyan kérdezőre volna szükség, akit valóban érdekel a világ, és akinek van gondolat a fejében. Végül szigorúan zárta sorait:
Ő (én) neked nem Bandi, hanem Hont úr.”
Erre menetrendszerűen érkezett Magyar Péter válasza, egy poszt formájában, amihez csatolt egy képet amiben bukósisakban pózol egy gokart pályán és röviden így fogalmazott:
Látom Hont Bandi úr ideges lett, mert a Fókuszcsoport interjúm 2 óra alatt több embernek tetszett, mint az ő agyonhirdetett, silány propaganda esti meséje a török császárral 5 hónap alatt.”
Hont András ezt sem hagyta szó nélkül és legújabb posztjában az alábbiakat írta a legfelül idézett mondat után: