„Figyelj, Selyemmajmóca” – folytatódik a csörte, Hont András ezúttal sem kímélte Magyar Pétert

Az államférfi továbbra is fészbukfixációban szenved, mondjuk, addig se szed elő a naftalinból egy újabb leselejtezett nerest – olvasható Hont András újságíró legújabb posztjában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter szombaton Facebook-bejegyzésben ajánlotta a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent beszélgetését, amelyet Nagy Ádámmal készített. A Tisza Párt elnöke közösségi-oldalán az alábbi szöveggel javasolta az interjút: „Jó, nem egy Hont Bandis interjú, de talán megéri.”