Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fókuszcsoport Hont András Magyar Péter interjú

„Figyelj, Selyemmajmóca” – folytatódik a csörte, Hont András ezúttal sem kímélte Magyar Pétert

2025. október 04. 20:31

Az újságíró nem kegyelmezett a Tisza Párt elnökének.

2025. október 04. 20:31
null

Az államférfi továbbra is fészbukfixációban szenved, mondjuk, addig se szed elő a naftalinból egy újabb leselejtezett nerest – olvasható Hont András újságíró legújabb posztjában.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter szombaton Facebook-bejegyzésben ajánlotta a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent beszélgetését, amelyet Nagy Ádámmal készített. A Tisza Párt elnöke közösségi-oldalán az alábbi szöveggel javasolta az interjút: „Jó, nem egy Hont Bandis interjú, de talán megéri.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hont András reagált Magyar kijelentésére: 

Valószínűleg tényleg nem az, hiszen a jólvanezígy a podcastformátuma annak, amit Zappa fogalmazott meg a rockújságírásról: »írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára«.”

Hont hozzátette, szerinte ahhoz, hogy egyáltalán interjúról lehessen beszélni, olyan kérdezőre volna szükség, akit valóban érdekel a világ, és akinek van gondolat a fejében. Végül szigorúan zárta sorait:

Ő (én) neked nem Bandi, hanem Hont úr.”

Erre menetrendszerűen érkezett Magyar Péter válasza, egy poszt formájában, amihez csatolt egy képet amiben bukósisakban pózol egy gokart pályán és röviden így fogalmazott: 

Látom Hont Bandi úr ideges lett, mert a Fókuszcsoport interjúm 2 óra alatt több embernek tetszett, mint az ő agyonhirdetett, silány propaganda esti meséje a török császárral 5 hónap alatt.”

Hont András ezt sem hagyta szó nélkül és legújabb posztjában az alábbiakat írta a legfelül idézett mondat után: 

Figyelj, Selyemmajmóca, nem mintha ez bármit számítana, főleg, ha az ember techóriások lokális lobbistáit szerepelteti a listáján, csupán a tények kedvéért. Hirdetni júniusban tudtunk először, az interjú meg április 17-i, és az első 24 órában 323.187 megtekintést produkált. Mondom, nem ez számít, de csak a jegyzőkönyvnek.”

Az újságíró még hozzáfűzte: „Viszont a lényeg. Segítséget szeretnék kérni: ez a szerkó itt mit jelent? Addig nyomom a gázt, amíg kurvára beverem a fejem? Lerúgtam az összes kishülyét gyereknapon, és elvettem a játékukat, örüljenek, hogy nem telefon? Megpróbálom átverni a magyar űrprogramot, hátha így újra közpénzhez jutok? Vagy mi?”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 21:55
Kibújt a ZAKÓjából és felvette a BUKÓsisakot.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 21:52
» FeketeFehér 2025. október 04. 21:39 "bodosoldier-2FeketeFehér 2025. október 04. 21:34 Ezek a pótcselekvések ugyanis egy centit sem visznek előre.« Na ebben most kivételesen megint egyetértünk. Az impulzuspolitizálás a közügyek megvitatását lehetetleniti el. Az érvelő eszmecserék eltűnnek. A ‘követök’ - kinek vannak követői, vallásoknak, főpapoknak, zarándoklatoknak, karavánoknak, lassú járműveknek, példáknak stb. - úgy gondolják, az az igaz, ami több embernek szimpatikus. A MI pedig képes igény szerint legyártani a vágyott igazságot. A kritikai gondolkodás pedig lassan bűncselekmény lesz, mert sérti a lájkoló privát ‘valóságérzetét’, így hamarosan majd talán a személyiségi jogait is.
Válasz erre
0
0
Frenk
2025. október 04. 21:52
A bukósisak azért kell hogy a mérhetetlenül nagy agyát kordában tudja tartani...elvégre Őkelme a SelyemmajomMessiás a TisztaSzar vezére, mindennek tudója...oszt jó napot :
Válasz erre
2
0
FeketeFehér
2025. október 04. 21:43
A fidesz közel 1 milliárdot költött facebook hirdetésekre az elmúl hónapban. Csak úgy mellékesen.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!