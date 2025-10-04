Ft
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fókuszcsoport jólvanezígy Hont András Magyar Péter interjú

„Neked nem Bandi, hanem Hont úr” – Hont András csúnyán elcsitította Magyar Pétert, de a Jólvanezígy sem úszta meg

2025. október 04. 17:17

„Írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára” – reagált az újságíró a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent Magyar Péter-interjúra.

2025. október 04. 17:17
null

Magyar Péter szombaton Facebook-bejegyzésben ajánlotta a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent beszélgetését, amelyet Nagy Ádámmal készített. Posztjában úgy fogalmazott: 

Jó, nem egy Hont Bandis interjú, de talán megéri.”

A megszólított újságíró nem hagyta szó nélkül a gúnyos odamondást. Hont ironikus hangvételű bejegyzésben reagált, amelyben leszögezte: „Valószínűleg tényleg nem az, hiszen a jólvanezígy a podcastformátuma annak, amit Zappa fogalmazott meg a rockújságírásról: »írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára«.”

Hont hozzátette, szerinte ahhoz, hogy egyáltalán interjúról lehessen beszélni, olyan kérdezőre volna szükség, akit valóban érdekel a világ, és akinek van gondolat a fejében. Végül szigorúan zárta sorait: 

Ő (én) neked nem Bandi, hanem Hont úr.”

Forrás: Hont András Facebook-oldala

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

malterwathau
2025. október 04. 18:59
" Neked nem Ilike, hanem Szabó Ilona " Ugyehogy ugye?
extheorba
2025. október 04. 18:45
"Mi sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk, aki nem ért velünk egyet." Orbán Viktor Tisztelt Mandíner! Úgy gondolják, hogy a jelenleg kialakított gyakorlatuk, — miszerint az Önöknek nem tetsző kommenterekből ún. "árnyékkommentelőt" csinálnak, megfelel az ország Miniszterelnökének álláspontjának? Árnyékkomenter az, akinek szoftveresen úgy állítják be a profilját, hogy kizárólag csak ő maga láthassa a saját hozzászólásait, míg a többiek nem. Ergo: az illető előbb utóbb belefárad a visszhangtalanságba, s maga hagyja abba a kommentelést. Amennyiben ez a céljuk, egyszerűen töröljék a regisztrációmat. Üdvözlettel Theorba
alex44
2025. október 04. 18:45
jaj a fokicsopi árpi,szóval még mindig létezik ez a fókusz csoport.
states-2
2025. október 04. 18:31
„Írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára” Ilyen az, amikor komcsi mikrofonállványok készítenek interjút egy pszichopatával.
