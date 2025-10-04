„Neked nem Bandi, hanem Hont úr” – Hont András csúnyán elcsitította Magyar Pétert, de a Jólvanezígy sem úszta meg

Magyar Péter: Én nem érzem, hogy megőrültem volna
„Amikor ott voltál egy NER-es buliban, onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy ilyen csoportosulás van” – mondta a Fókuszcsoport adásában Magyar Péter.
„Írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára” – reagált az újságíró a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent Magyar Péter-interjúra.
Magyar Péter szombaton Facebook-bejegyzésben ajánlotta a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent beszélgetését, amelyet Nagy Ádámmal készített. Posztjában úgy fogalmazott:
Jó, nem egy Hont Bandis interjú, de talán megéri.”
A megszólított újságíró nem hagyta szó nélkül a gúnyos odamondást. Hont ironikus hangvételű bejegyzésben reagált, amelyben leszögezte: „Valószínűleg tényleg nem az, hiszen a jólvanezígy a podcastformátuma annak, amit Zappa fogalmazott meg a rockújságírásról: »írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára«.”
Hont hozzátette, szerinte ahhoz, hogy egyáltalán interjúról lehessen beszélni, olyan kérdezőre volna szükség, akit valóban érdekel a világ, és akinek van gondolat a fejében. Végül szigorúan zárta sorait:
Ő (én) neked nem Bandi, hanem Hont úr.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Amikor ott voltál egy NER-es buliban, onnan tudtad, hogy hol van Magyar Péter, hogy ilyen csoportosulás van” – mondta a Fókuszcsoport adásában Magyar Péter.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala