„Neked nem Bandi, hanem Hont úr” – Hont András csúnyán elcsitította Magyar Pétert, de a Jólvanezígy sem úszta meg

Magyar Péter szombaton Facebook-bejegyzésben ajánlotta a Fókuszcsoport YouTube-csatornáján megjelent beszélgetését, amelyet Nagy Ádámmal készített. Posztjában úgy fogalmazott:

Jó, nem egy Hont Bandis interjú, de talán megéri.”

A megszólított újságíró nem hagyta szó nélkül a gúnyos odamondást. Hont ironikus hangvételű bejegyzésben reagált, amelyben leszögezte: „Valószínűleg tényleg nem az, hiszen a jólvanezígy a podcastformátuma annak, amit Zappa fogalmazott meg a rockújságírásról: »írástudatlanok interjúvolnak meg beszédképteleneket olvasni nem tudók számára«.”

Hont hozzátette, szerinte ahhoz, hogy egyáltalán interjúról lehessen beszélni, olyan kérdezőre volna szükség, akit valóban érdekel a világ, és akinek van gondolat a fejében. Végül szigorúan zárta sorait: