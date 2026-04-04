Így segített Ukrajnának Magyarország a háború kitörése óta

A háború 2022 februári kirobbanása óta egyre erősebb az egymásnak feszülés Kijev és Budapest között, amiért Orbán Viktor nem támogatja Ukrajna háborús finanszírozását, fegyverek Ukrajnának adását, és kizárólag a mielőbbi békekötést szorgalmazza. Az ukránok úgy könyvelték el Magyarországot és a kormányfőt, mint aki ellenük van.

Orbán Viktor a 2022 karácsonyi interjújában leszögezte: „Magyarország úgy döntött, hogy miután ez a háború nem a mi háborúnk, [...] Ukrajnának humanitárius segítséget nyújtunk”. A kormányfő szerint érdekünk a szuverén Ukrajna fenntartása, és érdekünk, hogy Oroszország ne jelentsen biztonsági fenyegetést Európára.