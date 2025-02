Gyors reakciók és soha nem látott mértékű összefogás – így segíti az ukrán társadalmat és a háború elől menekülőket Magyarország

Ezt a Faktum tényellenőrző portál azonban alaposan megcáfolta. Elemzésükben rámutattak, hogy ezzel szemben az igazság az, hogy a magyarok szolidaritása az ukránok megsegítésével kapcsolatban, nagyon is jelen volt, hiszen a különféle társadalmi, vallási civil szervezeteket ők alkották és támogatták. Arra is emlékeztettek,

az ukrán menekültek megsegítésére létrejövő társadalmi konszenzus már a háború kitörése utáni napokban látszódott Magyarországon,

ennek első emlékezetes helyszíne a Nyugati pályaudvar volt.

A Faktum azt is felidézte, hogy számos emberi történetről lehetett olvasni a sajtóban. A később szervezeti úton is intézményesülő segítségnyújtás civil adományok formájában is megjelent, jelentős támogatást nyújtva a Magyarországra érkező ukrán háborús menekülteknek. Társadalmi szinten rég nem látott összefogás mutatkozott az ukrán menekültek megsegítésére 2022 óta – húzták alá.

Terjedelmes írásukban arra is emlékeztettek, több olyan segélyszervezet is működik idehaza, amelyek már a háború kitörése napján mozgósították erőforrásaikat. Így az Ökomenikus Segélyszervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A tényellenőrző lap megemlítette azt is, hogy a különböző egyéni támogatások mellett, hogy az egyházakhoz kötődő segélyszervezetek is aktív hátteret biztosítottak az ukrán menekültek ellátásában, köztük a Katolikus Karitász, a Református Szeretetszolgálat vagy a Baptista Szeretetszolgálat is.