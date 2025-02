830 ezer ukrán mondhat hálát a magyarok segítségéért, de ez sem elég

A számok szédítőek: az elmúlt három évben a Segélyszervezet

több mint 830 ezer ukrajnai emberen segített valamilyen formába n Ukrajnában és Magyarországon

mintegy 20 milliárd forintnak megfelelő pénz ment át a rendszeren,

amiből mintegy 5,7 milliárd többek között a magyar állami forrás.

Mindebből rendkívül szerteágazó humanitárius segélyezési tevékenységet végeznek az ökumenikusok, csak Magyarországról 2400 tonnányi segélyt juttatva célba Ukrajnában.

Az egyes menekültszállásokat is támogatja a Segélyszervezet, van, amit például téliesítéssel is, máshol az élelmiszersegély dominál

Kijevből értelemszerűen a belső menekülteket igyekeznek elsősorban ellátni. S az is látszik, hogy hiába menekült el valaki például két évvel ezelőtt a frontvonalban lévő falujából, számos igényét a mai napig nem tudja önerőből kielégíteni, így a Segélyszervezet igyekszik nekik biztosítani alapvető dolgokat, úgy mint az élelmiszer, a víz, a higiéniai eszközök, gyermektápszer, szállás, nem élelmiszer-jellegű eszközök. „A belső menekülteknek egy nagy része továbbra is közösségi szállásokon, menedékhelyeken húzza meg magát, ezeket is fenn kell tartani, fűteni, világítani kell” – magyarázza Szenttamási.