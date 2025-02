Orosz–ukrán háború: brutális évforduló, s a hatalmas pusztítás számokban

A háború harmadik évének vége egy nadrágszíját meghúzó Oroszországot és egy totálisan szétlőtt Ukrajnát talált Kelet-Európa szívében. A veszteségek szinte felmérhetetlenek emberéletben, menekültekben, gazdasági visszaesésben, a szétlőtt gyárakban, iskolákban, kórházakban mérve, de még a környezet is megsínylette a háborút.

Kié a föld?

Kezdve az elején: Ukrajna mindenképpen veszteségként könyvelheti el területének – pillanatnyilag – 18-20 százalékát, amin orosz katonák állomásoznak. Az orosz hadseregnek nem sikerült visszaszereznie Oroszország Kurszk régiójának egy részét, amelyet az ukrán hadsereg augusztusban foglalt el, de ez méretében kicsi, és feltehetőleg csak idő kérdése a visszaszerzése, míg Ukrajnának nincs katonai ereje visszafoglalni a megszállt területeit. Hogy ebből egy esetleges rendezés mennyit ad Oroszországnak és mennyit hagy Ukrajnának, tejesen nyitott kérdés, és a legnagyobb különbség a két háborúzó fél álláspontjában a NATO-csatlakozás lehetősége mellett éppen ez.

A katonai veszteségek mértékében hatalmas szórással mennek a becslések és zajlik a számháború. Egyes amerikai források

172 ezerre teszik az orosz halottak számát, és 611 ezerre a sebesültekét,

miközben eszerint 14 ezer harckocsi és páncélozott jármű szintén odalett. A szórásra csak egy példa: az ukrán hadsereg állítása szerint körülbelül 814 ezer orosz katona vesztette életét vagy sebesült meg, egy Moszkvától független orosz weboldal, a Mediazona mintegy 84 ezer orosz katona haláláról számol be, az amerikaiak 700 ezer köré teszik a számot. Az viszont beszédes, hogy a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az első évben több orosz katona halt meg Ukrajnában, mint a második világháború óta bármely más konfliktusban.

2025 februárjáig mindenesetre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása szerint 45 ezer ukrán katona halt meg, a sebesültek száma pedig szerinte csaknem 400 ezer.

Az igazolt polgári áldozatok száma a becslések szerint 12 ezer halott és 28 ezer sérült, de természetesen ezek is olyan számok, amelyekről nincsenek igazán megbízható források.

Ami a sebesülteket illeti – akár katonák, akár civilek – megdöbbentő a közülük kikerülő hadirokkantak száma, még a becslések alapján is. Még 2023-ban a The Wall Street Journal megrázó riportot közölt arról, hogy a háború kitörése óta

az ukránok körében több tízezernyi amputációt végeztek el, ami közelíti az első világháborús brit vagy német számokat.

A legkisebbek szenvednek a leginkább

Mindeközben az ENSZ Gyermekalapja, a UNICEF jelentése szerint a legsérülékenyebbek, vagyis a gyerekek közül minden ötödik elvesztette legalább egy rokonát vagy barátját a háború alatt, ráadásul

az áldozatul esett gyermekek száma is meredeken nő, 2024-ben már 50 százalékkal magasabb volt a számuk az egy évvel korábbihoz képest,

2022 februárja óta több mint 2520 gyermek halt meg vagy sérült meg, és ez csak az ENSZ által hitelesített adatok.

A menekültek között sok százezerszámra vannak iskoláskorú gyerekek is, az ő oktatásuk is jelentősen megnehezült. A UNICEF jelentése alapján az elmúlt három évben több mint 1600 oktatási intézmény; ezek számát a Kyiv School of Economics 4 ezerre teszi.

Az állandó fenyegetés miatt sok intézmény kénytelen volt bezárni vagy online oktatásra váltani. A háború következtében egy egész generáció oktatási lehetőségei kerültek veszélybe, hosszú távú következményekkel a munkaerőpiacra és az ország jövőjére nézve.

S ehhez hozzájön a hatalmas menekültáradat, amely elsősorban Európát árasztotta el, és ahogy telik az idő – és ahogy pusztul az ország – egyre kevesebb a remény arra, hogy a zömük visszatérjen a kényszerből és lassan, de végtére is kialakított európai életükből. Vannak olyan becslések, amelyek a teljes népesség megfeleződését prognosztizálják, ami példátlan veszteség lenne az ország történetében.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint 2025 februárjában csaknem hétmillió ukrán menekült élt az ország határain kívül, és mintegy négymillió maradt az országban, de eredeti lakhelyétől távol. Számos szakértő szerint a számok ennél egészen biztosan magasabbak; s természetesen a elsősorban a képzett, munkaképes korú emberek hiánya borzasztóan nehézzé teszi majd az ország újjáépítését.

Annál is inkább, mert az ország gazdasága romokban hever.

Szétlőtt ország, szétvert gazdaság

Az IMF szerint

Ukrajna GDP-je 2022-ben 29,1 százalékkal zsugorodott, s még 2024-ben is 22 százalékkal volt kisebb teljesítményre képes, mint az utolsó, 2021-es relatív békeévben.

Az oroszoké egyébként jóval kevésbé zuhant be, és 2024-ben még 6 százalékos növekedést is képes volt felmutatni, ám ez főként a katonai kiadásoknak köszönhető, nem pedig a valódi gazdasági fejlődésnek. Az infláció, a magas – 21 százalékos! – kamatlábak és a csökkenő reálbérek az átlagoroszt is sújtják, bár nem ekkora mértékben. A szankciók egyáltalán nem bizonyultak olyan csodafegyvernek Európa részéről, mint amit vártak, de az olajeladások mérséklődésével együtt már érzékelhető hatást gyakorolt, a hadigazdaság dübörög, de ennek értelemszerűen az életszínvonal látja kárát. Míg az ukránoknak a szétlőtt ország okozta veszteségekkel kell számolniuk, az oroszok értelemszerűen nagyrészt elkerülték ezt, azonban főhet a fejük amiatt a 300 milliárd dollárnyi befagyasztott pénz miatt, amit most lehet, hogy Ukrajna (elsősorban általuk ellenőrzött részének) újjáépítésére kell majd költeniük.

Negyedmillió szétlőtt épület

Az ukrán infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások – volt, hogy egyetlen éjszaka másfél száz drónt eresztettek rá az ukrán fővárosra – elképesztő mértékű pusztítást hoztak. A Kyiv School of Economics becslései szerint a károk értéke 2024 novemberére elérte a 170 milliárd dollárt (ez nem sokkal kevesebb az egyéves magyar GDP-nél, mintegy 70 ezer milliárd forint)