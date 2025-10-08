Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Ukrajna Magyarország mentelmi jog program Magyar Péter baloldal Európai Néppárt Dobrev Klára

Összenő, ami összetartozik: Dobrev Kláráék dobtak mentőövet Magyar Péternek

2025. október 08. 20:43

A DK elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza-vezér megtarthatta mentelmi jogát – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán.

2025. október 08. 20:43
null

Mint ismert, Magyar Pétert megmentették attól, hogy szembenézzen az igazságszolgáltatással:

Dobrev Klára és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát

A szavazás pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak – fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek. A szakértő aláhúzta, hogy ez a védelem biztos, hogy nem ingyen történt.

Kiszelly arra is emlékeztetett, Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke korábban maga mondta el, hogy a Tisza Párt olyan intézkedéseket hajtana végre, mint 

  • Ukrajna feltétel nélküli támogatása, 
  • a migránstáborok megnyitása, 
  • a rezsicsökkentés kivezetése és a progresszív adózás bevezetése 

– vagyis az Európai Néppárt programját hajtanák végre Magyarországon – sorolta a cseppet sem derűs forgatókönyvet.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Péter esélyeit

Nem semmi!

Hajszálon múlt az olasz antifa mentelmi joga

A Magyar Nemzet összeállításában emlékeztetett, hogy a keddi ülésen egy szavazaton múlt Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztése, és bár volt olyan képviselő, aki jelezte, hogy nem működött a készüléke a voksoláskor, Roberta Metsola házelnök ennek ellenére nem engedélyezte a szavazás megismétlését. 

A plenáris ülés után a szélsőbaloldali képviselőt virággal és tapssal ünnepelték, miközben a Magyarországhoz kötődő ügyek mindegyikét politikai alapon söpörték le az asztalról – írták.

A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált Facebook-oldalán. Mint fogalmazott,

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli döntés egy újabb figyelmeztetés: „Vajon mit várnak cserébe? Nyilván teljes engedelmességet. A magyar szuverenitás meg mehet a lecsóba” – írta a politikus.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
freely
2025. október 08. 21:34
A magyar szuverenitás meg mehet a lecsóba” – írta a politikus. Az nem megy, de ti igen. Igazgatóstól, mindenestől. Túl sok a felesleges igazgató.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. október 08. 21:09
Mert szeretnének felmászni a választhatók táborába!!!:) PÖTI SZERETLEK , én akarok a domina lenni!!!!!?????:)))
Válasz erre
1
0
hazafi-974
2025. október 08. 20:56
Fidesz, Matolcsy kb 500 milliárd... 😵‍💫 🤣 😵‍💫
Válasz erre
0
4
h040183
•••
2025. október 08. 20:48 Szerkesztve
Most újfent leírom, hogy nyoma maradjon: a MP a DK sidekick-je! A választás előtt látványosan összevesznek, majd megfelelő százalék után jöhet az összeborulás!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!