Összenő, ami összetartozik: Dobrev Kláráék dobtak mentőövet Magyar Péternek

Leleplezte Magyar Péter nagy ferdítését Orbán Viktor: A mentelmi jog függőséget okoz
Magyar Péter korábban azt mondta, nem fog élni az EP-képviselőknek járó mentelmi joggal, a valóság azonban ennek épp az ellenkezője.
A DK elnöke és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza-vezér megtarthatta mentelmi jogát – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán.
Mint ismert, Magyar Pétert megmentették attól, hogy szembenézzen az igazságszolgáltatással:
Dobrev Klára és a baloldal tevékeny részese volt annak, hogy a Tisza vezetője megtarthatta mentelmi jogát.
A szavazás pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak – fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek. A szakértő aláhúzta, hogy ez a védelem biztos, hogy nem ingyen történt.
Kiszelly arra is emlékeztetett, Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke korábban maga mondta el, hogy a Tisza Párt olyan intézkedéseket hajtana végre, mint
– vagyis az Európai Néppárt programját hajtanák végre Magyarországon – sorolta a cseppet sem derűs forgatókönyvet.
A Magyar Nemzet összeállításában emlékeztetett, hogy a keddi ülésen egy szavazaton múlt Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztése, és bár volt olyan képviselő, aki jelezte, hogy nem működött a készüléke a voksoláskor, Roberta Metsola házelnök ennek ellenére nem engedélyezte a szavazás megismétlését.
A plenáris ülés után a szélsőbaloldali képviselőt virággal és tapssal ünnepelték, miközben a Magyarországhoz kötődő ügyek mindegyikét politikai alapon söpörték le az asztalról – írták.
A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált Facebook-oldalán. Mint fogalmazott,
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!”
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli döntés egy újabb figyelmeztetés: „Vajon mit várnak cserébe? Nyilván teljes engedelmességet. A magyar szuverenitás meg mehet a lecsóba” – írta a politikus.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
