Magyar Péter teljesen kiakadt, de túllőtt a célon – közben Brüsszelben is leírták: az egész Unió megy a süllyesztőbe

Óriási, 1000 milliárd forintos összegből fejlődhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn bejelentették, már 2028-ra megépülhet a repülőtérre vezető új, kétszer három sávos gyorsforgalmi út, 2035-re pedig elkészül az új, 27 kilométer hosszú gyorsvasút, de a tervek szerint tíz év múlva már a tervezett új, 3-as terminált is birtokba vehetik az utasok.

Budapest belvárosából a fejlesztéseknek köszönhetően 20-30 percre rövidül a repülőtérre az eljutási idő.

A miniszterek kiemelték, az állam igenis jó gazda, mivel a reptér állami visszavásárlása óta 80 százalékkal visszaesett a járatkésések száma és véget ért a korábbi káosz.