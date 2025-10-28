Ft
összefoglaló Magyarország Ukrajna gyorsvasút EU

Magyar Péter teljesen kiakadt, de túllőtt a célon – közben Brüsszelben is leírták: az egész Unió megy a süllyesztőbe

2025. október 28. 05:16

Ursula von der Leyennek is sok volt már a legújabb, Magyarországot ért támadás. Közben bejelentették, óriási fejlesztés indul a Liszt Ferenc repülőtéren. A Mandiner összefoglalója a hétfő legolvasottabb híreiről.

2025. október 28. 05:16
null

Óriási, 1000 milliárd forintos összegből fejlődhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn bejelentették, már 2028-ra megépülhet a repülőtérre vezető új, kétszer három sávos gyorsforgalmi út, 2035-re pedig elkészül az új, 27 kilométer hosszú gyorsvasút, de a tervek szerint tíz év múlva már a tervezett új, 3-as terminált is birtokba vehetik az utasok.

Budapest belvárosából a fejlesztéseknek köszönhetően 20-30 percre rövidül a repülőtérre az eljutási idő. 

A miniszterek kiemelték, az állam igenis jó gazda, mivel a reptér állami visszavásárlása óta 80 százalékkal visszaesett a járatkésések száma és véget ért a korábbi káosz.

Az újabb támadás már Ursula von der Leyennek is sok volt 

A Der Spiegel információi szerint 35 európai parlamenti képviselő – köztük Katarina Barley, az EP alelnöke – levélben szólította fel Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy mentse fel Várhelyi Olivért, az EU egészségügyi biztosát, mert szerintük Várhelyi brüsszeli nagykövetként közel állt a 2015–2017 közötti állítólagos „magyar kémhálózathoz”.

Von der Leyen egyelőre kitart Várhelyi mellett, mivel nincs bizonyíték szabályszegésre, és aggályosnak tartja, ki lehetne Magyarország következő jelöltje

– jegyzi meg a beszámoló.

Itt az újabb jogállamisági jelentés

Szlovákia és Magyarország romlott a legjobban Európában, míg világszinten Oroszország – legalábbis ami a jogállamiságot illeti. A Politico előre belengette: a World Justice Project rendkívül szakmai jogállamisági indexében – amely hivatalosan csak később jelenik meg, de „valahogy” a Politico már megszerezte – 

az Európai Unió tagállamainak több mint kétharmadában romlott a jogállamiság helyzete. 

A legnagyobb visszaesést elszenvedő országok kilétét sem hagyja kétségek között a lap: Szlovákia és Magyarország teljesített a legrosszabbul Európában, a világon pedig Oroszország.

Sőt, az is kiderült, hogy Bulgária és Magyarország voltak az EU leggyengébben teljesítő országai.

Dánia ismét az első helyen végzett, míg a legnagyobb javulást Írország és Lengyelország mutatta.

Vörös vonal a befagyasztott orosz vagyon felhasználása

Orbán Viktor mellett a szlovák, a német és a belga kormányfő sem támogatta a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználását, így az Európai Bizottság elnökének új utat kell választania. A Politico négy „problémás” EU-vezető közé sorolta 

  • Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, 
  • Robert Fico szlovák kormányfőt, 
  • Friedrich Merz német kancellárt 
  • és Bart De Wever belga miniszterelnököt az orosz befagyasztott vagyon ukrajnai felhasználása kapcsán.

A csúcson De Wever tiltakozott a besorolás ellen, de végül ő akadályozta meg leginkább a döntést: Belgium – mint az Euroclear letétkezelője – jogi és pénzügyi garanciákat követelt, így a döntést decemberre halasztották.

Ha Százhalombattán történik valami, azt Ukrajnában is megérzik

Az üzemanyagpiaci szakértő szerint többek között a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset miatt álltak le az ukrajnai benzinkutak, és ha nem javulnak a körülmények, tömegesen zárhatnak be. 

Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő szerint Ukrajnában súlyos üzemanyaghiány fenyeget, miután tűz ütött ki a MOL magyarországi finomítójában, valamint hasonló incidensek történtek szlovákiai és romániai finomítókban is. Az Unian ukrán lap kiemeli, 

az ukrán import jelentős része ezekből az országokból érkezik, így a zavarok miatt több ukrán benzinkút már leállt.

A cikk szerint a helyzetet tovább nehezítik az importkorlátozások Bulgária és Moldova irányából. A szerző megjegyzi, Magyarország szerepe kulcsfontosságú az ellátásban, amennyiben nem javulnak a körülmények, néhány héten belül tömegesen állhatnak le ukrán kutak. 

Schiffer András nem kímélte Magyar Pétert, aki szintet lépett a lejáratásban

„Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni?” – teszi fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Schiffer András. Az ügyvéd, korábbi politikus arra reagált, hogy Magyar Péter személyeskedő módon támadta Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét. 

Schiffer kiemelte, „azt gondolom, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni felmenői tetteiért és senki sem kovácsolhat előnyt felmenői érdemeiből.” 

Gusztustalannak tartottam, amikor a független-objektív tényfeltárók a még hivatalba sem lépett köztársasági elnököt a negyven éve halott apjának a nyolcvan évvel ezelőtti tetteivel savazták, továbbá amikor a kormánypropaganda a DK elnökét, vagy a volt miniszter Tisza Pártot megszemélyesítő volt férjét találta meg a nagyapjával. 

Hozzátette: „Most viszont – az áradásnak hála – ebben is sikerült szintet lépni.”

Schiffer András

Facebook

Idézőjel

Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni?

Magyar Péter eközben dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, legfelsőbb bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

