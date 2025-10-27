Nagy a pánik Brüsszelben: megjelent a friss jelentés, az Európai Unió kétharmada mélyrepülésben van

Belengette a Politico: a World Justice Project rendkívül szakmai jogállamisági indexében – amely hivatalosan csak később jelenik meg, de „valahogy” a Politico már megszerezte – az Európai Unió tagállamainak több mint kétharmadában romlott a jogállamiság helyzete. A legnagyobb visszaesést elszenvedő országok kilétét sem hagyja kétségek között a lap: Szlovákia és Magyarország teljesített a legrosszabbul Európában, a világon pedig Oroszország.

Sőt, az is kiderült, hogy Bulgária és Magyarország voltak az EU leggyengébben teljesítő országai.

Dánia ismét az első helyen végzett, míg a legnagyobb javulást Írország és Lengyelország mutatta.

Jogállamisági index: nem túl szakmai

Amikor tavaly novemberben kijött az akkori jogállamisági index, Varga Mátyás Zsolt kollégánk egy publicisztikában kifejtette, hogy „a kutatás maga instabil alapokon nyugszik, [...] ugyanis – igen, még a WJP saját kutatási útmutatója szerint is – a jogállamiságnak nincs nemzetközileg elfogadott definíciója, így ebben – szintén az útmutató szerint – óriási lokális eltérések lehetnek. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a felmérés válaszadóit emlékeztették a tavalyi válaszaikra, nehogy heveny önellentmondásba kerüljenek, a kérdéses módszertani döntések sorát pedig csak bővíti az, hogy az egész index – a saját bevallásuk alapján – arra lett kitalálva, hogy »megbízható és független adatforrást nyújtson a döntéshozók, vállalatok, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és más érintettek számára annak értékeléséhez, hogy egy ország mennyire tartja be a jogállamiság elveit az alapján,