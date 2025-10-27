Ft
10. 27.
hétfő
korrupció katyvasz mélyrepülés Magyarország index Politico Szlovákia

Nagy a pánik Brüsszelben: megjelent a friss jelentés, az Európai Unió kétharmada mélyrepülésben van

2025. október 27. 11:43

A Politico nem sokat bízott a fantáziára: Szlovákia és Magyarország romlott a legjobban Európában, míg világszinten Oroszország.

2025. október 27. 11:43
null

Belengette a Politico: a World Justice Project rendkívül szakmai jogállamisági indexében – amely hivatalosan csak később jelenik meg, de „valahogy” a Politico már megszerezte – az Európai Unió tagállamainak több mint kétharmadában romlott a jogállamiság helyzete. A legnagyobb visszaesést elszenvedő országok kilétét sem hagyja kétségek között a lap: Szlovákia és Magyarország teljesített a legrosszabbul Európában, a világon pedig Oroszország.

Sőt, az is kiderült, hogy Bulgária és Magyarország voltak az EU leggyengébben teljesítő országai.

Dánia ismét az első helyen végzett, míg a legnagyobb javulást Írország és Lengyelország mutatta.

Jogállamisági index: nem túl szakmai

Amikor tavaly novemberben kijött az akkori jogállamisági index, Varga Mátyás Zsolt kollégánk egy publicisztikában kifejtette, hogy „a kutatás maga instabil alapokon nyugszik, [...] ugyanis – igen, még a WJP saját kutatási útmutatója szerint is – a jogállamiságnak nincs nemzetközileg elfogadott definíciója, így ebben – szintén az útmutató szerint – óriási lokális eltérések lehetnek. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a felmérés válaszadóit emlékeztették a tavalyi válaszaikra, nehogy heveny önellentmondásba kerüljenek, a kérdéses módszertani döntések sorát pedig csak bővíti az, hogy az egész index – a saját bevallásuk alapján – arra lett kitalálva, hogy »megbízható és független adatforrást nyújtson a döntéshozók, vállalatok, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és más érintettek számára annak értékeléséhez, hogy egy ország mennyire tartja be a jogállamiság elveit az alapján,

ahogyan azt az átlagember érzékeli és megtapasztalja«.

A World Justice Project jogállamisági jelentése amúgy 2 kérdőíven nyugszik, »annak érdekében, hogy a jogállamiságot az átlagemberek által megtapasztalt módon hűen ábrázolhassuk«: egy általános lakossági felmérésből, és egy képzett válaszadói kérdőívből. Utóbbiban – újfent, a módszertan szerint – országonként átlagosan 25 ember vett részt, előbbiben pedig Magyarországról két adatgyűjtés eredményét mosták össze: egy 2017-ben és egy 2024-ben készültét.”

Azaz ennek értelmében megkérdeztek 25 „képzett válaszadót”, majd a válaszaikat összemosták 2017 és 2024-es közvéleménykutatásokkal,

és kiszámolták ebből a katyvaszból, hogy Magyarországon a jogállamiság érzékelése bizony nem jó, míg Ruandában – láss csodát – messze jobb.

Azt is kiderítette kollégánk, hogy a WJP jogállamisági indexnél nyolc tényező alapján értékelik a jogállamiság mértékét az adott országban. Ezen tényezők között szerepel a kormányzat és annak tisztségviselőinek a törvények betartása, a korrupció hiánya, a kormányzati transzparencia, az emberi jogok tiszteletben tartása, a közbiztonság, a törvények igazságos betartatása, a civil igazságszolgáltatás hozzáférhetősége, és a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága is. 

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

recipracio-2
2025. október 27. 13:12
Nagyon nehezen fogjátok fel a valóságot,általánossá vált bicskanyitogató viselkedésetek, a folyamatos tolvajlások, a hazudozások,mindenki ledorongolása, aki nem ismételgeti a fideszes paneleket, a maffiaállam kialakítása, a göbbelszi totális propaganda átvétele és a többi disznóság lenullázta az előzőekben elért eredményeket megbecsülést valamint a bizalmat. Magyarul is fogalmazhatok a gyengébbek kedvéért. Szar emberek lettetek a pénzek, birtokok, vagyonok hajkurászása közben, az államhatalmat saját aljas céljaitokra is felhasználjátok, alkalmatlanok vagytok egy ország felelős vezetésére. Ennyi Orbán tehetsége :más tollával dicsekedni -más farkával -a magyar adófizetők- simogatni a csalánt és nincs az a mennyiségű saját sz.ra amit ne tudna más-másokra kenni ,szétcseszett egy országot ,páriává tette magát az EU /a politikában .nemzetközi politikai súlyát -szavainak erejét - a Pápa nemi szervéhez lehet hasonlítani: "Van, de minek?"Tényleg a magyaroknál vezetik a leghülyébbek a buszt?🤣
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. október 27. 13:08
Szíjjártó Péter személyében 🇭🇺Magyarországnak nincsen külügyminisztere. 🇷🇺Oroszországnak viszont kettő is van!
Válasz erre
0
1
pipa89
2025. október 27. 13:06
Hi, von der Pfeizer! Kihúzhatnád a fejed a Pénzmaffia hátsó fertályából, úgy talán leesik, hogy a segg sötétben ezért nem láttad eddig a valóságot. Mi, magyarok és szlovákok a csehekkel együtt tudjuk, hogy milyen volt a keleti barakkban, ezért elhiheted, hogy rohadtul tele vagyunk azzal, hogy négy évtizednyi moszkvai irányítást sikerült lecserélnünk a brüsszeli csahos kutyákra. Egyet tehettek, elmentek oda, ahová kívánom! Ursulát pedig vigye el a farkas!
Válasz erre
1
0
Jóska
2025. október 27. 12:56
Ja,persze! A gengszter soros maffia,a nyílt társadalom bajnokai,3 méteres betonfallal,15 méterenként kamerázva,24 órás felfegyverzett őrséggel hirdetik a határok lebontását és a szabad mozgást. A jó durva anyjukat!Azt!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!