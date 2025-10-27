Ft
10. 27.
hétfő
dédapa Tisza Párt kádári diktatúra Magyar Péter nagyapa Toroczkai László

Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni?

2025. október 27. 06:07

Magyar Péter eközben dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, legfelsőbb bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával.

2025. október 27. 06:07
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Azt gondolom, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni felmenői tetteiért és senki sem kovácsolhat előnyt felmenői érdemeiből. Gusztustalannak tartottam, amikor a független-objektív tényfeltárók a még hivatalba sem lépett köztársasági elnököt a negyven éve halott apjának a nyolcvan évvel ezelőtti tetteivel savazták, továbbá amikor a kormánypropaganda a DK elnökét, vagy a volt miniszter Tisza Pártot megszemélyesítő volt férjét találta meg a nagyapjával. Most viszont – az áradásnak hála – ebben is sikerült szintet lépni. 

Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni? 

S mennyire kell gátlástalannak lenni ahhoz, hogy ezt egy olyan figura tegye, aki viszont mióta az eszét tudja lépten-nyomon dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, azonkívül legfelsőbb bírósági bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával, valamint az ugyancsak a nyolcvanas években MTA Tudományos Minősítő Bizottsági titkári tisztséget (valamennyi felsorolt pozíció anno szigorúan káderhatásköri listás volt, utóbbiról bizonyosan a pártközpontban döntöttek) betöltött keresztapjával?”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

nogradi
2025. október 27. 09:14
Fosol Bandi, elő a dédapáddal.
kimirszen
2025. október 27. 09:12
valaki-954 2025. október 27. 08:00 Emlékezz csak Magyar Bálint hencegésére főúri elődeivel. Szégyenkezzen Szemere Bertalant miatt?
uszoda
2025. október 27. 08:57
tényfeltárók a még hivatalba sem lépett köztársasági elnököt a negyven éve halott apjának a nyolcvan évvel ezelőtti tetteivel savazták, továbbá amikor a kormánypropaganda a DK elnökét, vagy a volt miniszter Tisza Pártot megszemélyesítő volt férjét találta meg a nagyapjával. Schiffer igazsága helytálló. Nem a tettek öröüklődnek hanem csak a mebtalitás. Pszichológiai tény hogy szociopatákből vagy hősök, vagy börtöntöltelékek lesznek. ( a körülményektől függően esetleg ügyvédek )
Majdmegmondom
2025. október 27. 08:49
No de mit várhatunk egy olyan embertől, aki egyik nap kijelent valamit, másnap ugyanazt letagadja??? Eddig kb 43-szor. Miben hisznek Orbán-fóbiás rajongói, hogy egy ilyen kis csatakos férget istenítenek? Mit gondolnak, őket nem fogja becsapni???
