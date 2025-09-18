Ft
09. 19.
péntek
Ruszin-Szendi Slava Ukrajna toka tábornok

Ruszin-Szendi Úr, a közbeszéd eldurvult, minden érintett tele gatyával közlekedhetne – mégsem jut eszébe, hogy fegyvertartási engedélyt kérelmezzen!

2025. szeptember 18. 22:15

Lám, ez a Tisza szeretetországa. Amiből csak éppen a szeretet hiányzik.

2025. szeptember 18. 22:15
null
Horváth K. József
Horváth K. József

A szeretet sosem erőltet. A szeretet intelligens, és csak azt hozza, amire szükséged van, mondja Deepak Chopra, indiai-amerikai író. Ruszin-Szendi Romulusz, Pojáca Peti balkezeként – neki ugyanis ebből kettő van, a jobb meg hiányzik – szeretetországot hirdet, nem túl intelligensen, miközben pisztollyal az oldalán közlekedik. 

Azt nem tudom, hogy amikor Kötcsén lapunk munkáját végző riporterét lökdöste el magától, hogy ne zaklassa őt a kérdéseivel, nála volt-e a fegyvere. 

Az mindenesetre kiderült, Tiszáéknál hogyan működik az intelligencia, a szeretetország, amit ígérgetnek.

Nem úgy, ahogy Kosztolányinál a tenyérviszketés: „Nekem viszket a tenyerem, s fölpezsdül bennem a vér...", ami a magyar identitás felébredését, a nemzeti érzés erősödését jelenti. Ruszin-Szendinek szintén gyakran viszket, de nála a tenyérviszketés valószínűleg az uniós identitás, a brüsszeli internacionalista érzés felébredését, védelmezését jelentheti, amire – mint mondta – ki is van képezve. Biztos ezért éltethette ukránul Ukrajnát Magyarország helyett. 

Nem véletlenül írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, hogy 

„Ruszin-Szendi fegyverviselése olyannyira állandó és folyamatos volt, hogy baráti vacsorákra is azzal ment, sőt a belsős pletykák szerint a zsírleszívás “orvosi” indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben.”

Nyilván a szeretet jegyében kellett a rendszeres fegyverviselés. 

Emlékszem, annak idején mennyire megdöbbentem, amikor az Esti Hírlapnál beléptem az egyik szobába, s egy nyitva maradt táskában megláttam egy pisztolyt. Földbe gyökerezett a lábam, s mikor kollégámat kérdeztem, csodálkozva nézett rám. Hát nem tudtad? Laci BM-es. 1984-et írtunk, s ekkor találkoztam először testközelben a kommunizmus valóságával. Lacival jóban voltam, utána kezdtem csak elgondolkodni rajta, mi lett volna, ha rosszban vagyok. 

Schiffer András egyenesen a régi Lenin-viccet idézte Ruszin-Szendivel kapcsolatban.

Lenin ugye kedvesen visszadobta a játszótéren a gyerekeknek az elgurult labdát, pedig le is lövethette volna őket.

Schiffer meg azt mondja, Ruszin-Szendi „nevetve arrább tolta az újságírókat, pedig le is lövethette volna őket.” Orbán Viktor a maga pozíciójából szemlélve fogalmazta meg a lényeget: 

Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak.”

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint két rendőr csengetett be hozzá ma reggel, határozatot mutattak fel, majd lefoglalták a fegyverét. 

Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról. A május 8-án tartott nyilvános rendezvényen elhangzott beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki. Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre.

Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Nyilván tudná a fegyvert használni. Hogy mire, az kérdés. Azt mondta, a sok fenyegetés miatt tartotta magánál a fegyvert. Hogy ez mennyire volt indokolt, nem tudom. 

A mai közbeszéd annyira eldurvult, hogy minden érintett tele gatyával közlekedhetne, mégsem jut eszébe, hogy fegyvertartási engedélyt kérelmezzen. 

Még a miniszterelnök esetében sem került fegyver a díszletek közé. Majka koncertjén a gyilkos gondolat azonban már megfogant, s egy fordított mikrofonnal ledurrantották Bindzsisztán miniszterelnökét. Krúbi egyszerűen csak akasztással viccelődött. Mindez annak következménye, hogy a Tisza párt másfél év alatt meghonosította a durva, erőszakra buzdító közbeszédet, a gyűlölködés napi gyakorlatát.

Talán rossz a lelkiismerete, kedves Ruszin-Szendi úr, hogy fegyverrel járt, amiért még szabadágvesztés büntetést is kockáztatott? 

Lám, ez a Tisza szeretetországa. Amiből csak éppen a szeretet hiányzik. Helyette lenne benne Toka tábornok, akinek nyomja a hasát a pisztoly, és Pojáca Peti, aki pedig nem Magyarországot, hanem saját magát szereti. Ezért aztán apad is a Tisza rendesen.

***

(Fotó: Ujvári Sándor, MTI/MTVA)

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. szeptember 18. 23:57
1. Muzulmán terroristák ellen harcolt Irakban és Afganisztánban, vezető beosztásban. 2. Az engedélyt a fidesz által kézi vezérelt rendőrségtől kapta, amelynek vezetője egy őskommunista. Van még kérdés?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 18. 23:37
Lucille-Sandy a New Kids on the Glock FRONTembere 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!