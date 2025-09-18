Ruszin-Szendi Úr, a közbeszéd eldurvult, minden érintett tele gatyával közlekedhetne – mégsem jut eszébe, hogy fegyvertartási engedélyt kérelmezzen!

Schiffer András egyenesen a régi Lenin-viccet idézte Ruszin-Szendivel kapcsolatban.

Lenin ugye kedvesen visszadobta a játszótéren a gyerekeknek az elgurult labdát, pedig le is lövethette volna őket.

Schiffer meg azt mondja, Ruszin-Szendi „nevetve arrább tolta az újságírókat, pedig le is lövethette volna őket.” Orbán Viktor a maga pozíciójából szemlélve fogalmazta meg a lényeget:

Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak.”

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint két rendőr csengetett be hozzá ma reggel, határozatot mutattak fel, majd lefoglalták a fegyverét.