Ruszin-Szendi Úr, a közbeszéd eldurvult, minden érintett tele gatyával közlekedhetne – mégsem jut eszébe, hogy fegyvertartási engedélyt kérelmezzen!

Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!
Amikor a politikusok pisztollyal mászkálnak a rendezvényeken és fellöknek minket a kérdéseink miatt, akkor elgondolkodik az ember, hogy feladja a riporteri munkát. Móna Márk írása.
Lám, ez a Tisza szeretetországa. Amiből csak éppen a szeretet hiányzik.
A szeretet sosem erőltet. A szeretet intelligens, és csak azt hozza, amire szükséged van, mondja Deepak Chopra, indiai-amerikai író. Ruszin-Szendi Romulusz, Pojáca Peti balkezeként – neki ugyanis ebből kettő van, a jobb meg hiányzik – szeretetországot hirdet, nem túl intelligensen, miközben pisztollyal az oldalán közlekedik.
Azt nem tudom, hogy amikor Kötcsén lapunk munkáját végző riporterét lökdöste el magától, hogy ne zaklassa őt a kérdéseivel, nála volt-e a fegyvere.
Az mindenesetre kiderült, Tiszáéknál hogyan működik az intelligencia, a szeretetország, amit ígérgetnek.
Nem úgy, ahogy Kosztolányinál a tenyérviszketés: „Nekem viszket a tenyerem, s fölpezsdül bennem a vér...", ami a magyar identitás felébredését, a nemzeti érzés erősödését jelenti. Ruszin-Szendinek szintén gyakran viszket, de nála a tenyérviszketés valószínűleg az uniós identitás, a brüsszeli internacionalista érzés felébredését, védelmezését jelentheti, amire – mint mondta – ki is van képezve. Biztos ezért éltethette ukránul Ukrajnát Magyarország helyett.
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
Nem véletlenül írta Kocsis Máté a közösségi oldalán, hogy
„Ruszin-Szendi fegyverviselése olyannyira állandó és folyamatos volt, hogy baráti vacsorákra is azzal ment, sőt a belsős pletykák szerint a zsírleszívás “orvosi” indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben.”
Nyilván a szeretet jegyében kellett a rendszeres fegyverviselés.
Emlékszem, annak idején mennyire megdöbbentem, amikor az Esti Hírlapnál beléptem az egyik szobába, s egy nyitva maradt táskában megláttam egy pisztolyt. Földbe gyökerezett a lábam, s mikor kollégámat kérdeztem, csodálkozva nézett rám. Hát nem tudtad? Laci BM-es. 1984-et írtunk, s ekkor találkoztam először testközelben a kommunizmus valóságával. Lacival jóban voltam, utána kezdtem csak elgondolkodni rajta, mi lett volna, ha rosszban vagyok.
Schiffer András egyenesen a régi Lenin-viccet idézte Ruszin-Szendivel kapcsolatban.
Lenin ugye kedvesen visszadobta a játszótéren a gyerekeknek az elgurult labdát, pedig le is lövethette volna őket.
Schiffer meg azt mondja, Ruszin-Szendi „nevetve arrább tolta az újságírókat, pedig le is lövethette volna őket.” Orbán Viktor a maga pozíciójából szemlélve fogalmazta meg a lényeget:
Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak.”
Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzése szerint két rendőr csengetett be hozzá ma reggel, határozatot mutattak fel, majd lefoglalták a fegyverét.
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
Utánanéztünk, jogi szempontból milyen gyanút vethet fel, ha kiderül, hogy Ruszin-Szendi valóban nem rendelkezett érvényes fegyverviselési (vagy akár fegyvertartási) engedéllyel a tiszás rendezvény idején.
Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról. A május 8-án tartott nyilvános rendezvényen elhangzott beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki. Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre.
Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Nyilván tudná a fegyvert használni. Hogy mire, az kérdés. Azt mondta, a sok fenyegetés miatt tartotta magánál a fegyvert. Hogy ez mennyire volt indokolt, nem tudom.
A mai közbeszéd annyira eldurvult, hogy minden érintett tele gatyával közlekedhetne, mégsem jut eszébe, hogy fegyvertartási engedélyt kérelmezzen.
Még a miniszterelnök esetében sem került fegyver a díszletek közé. Majka koncertjén a gyilkos gondolat azonban már megfogant, s egy fordított mikrofonnal ledurrantották Bindzsisztán miniszterelnökét. Krúbi egyszerűen csak akasztással viccelődött. Mindez annak következménye, hogy a Tisza párt másfél év alatt meghonosította a durva, erőszakra buzdító közbeszédet, a gyűlölködés napi gyakorlatát.
Azért van ebben valami furcsa. Mármint abban, hogy Azahriah és a többi „elnyomott” stílusa, megnyilvánulása durvább, erősebb, már-már fenyegetőbb, mint a „diktatúráé”. Ungváry Zsolt írása.
Talán rossz a lelkiismerete, kedves Ruszin-Szendi úr, hogy fegyverrel járt, amiért még szabadágvesztés büntetést is kockáztatott?
Lám, ez a Tisza szeretetországa. Amiből csak éppen a szeretet hiányzik. Helyette lenne benne Toka tábornok, akinek nyomja a hasát a pisztoly, és Pojáca Peti, aki pedig nem Magyarországot, hanem saját magát szereti. Ezért aztán apad is a Tisza rendesen.
***
A rendőrség lefoglalta a Tisza Párt politikusának fegyverét, majd visszavonta fegyvertartási engedélyét is.
(Fotó: Ujvári Sándor, MTI/MTVA)
A közélet itthon is egyre feszültebb, durvább, még ha a tengerentúli véres megoldások, hála Istennek, nálunk ismeretlenek is. Maradjon is így! Kacsoh Dániel írása.
***