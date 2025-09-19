Arcpirító: így számolt be az ellenzéki sajtó Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyéről

A HVG ezzel szemben más logikát követett: a portál már a leadben félrevitte a hangsúlyt, amikor arra koncentrált, hogy Ruszin-Szendinek volt-e engedélye a fegyverre.

A jogvita lényege azonban nem ez, hanem az, hogy gyülekezési jogot fegyverrel nem gyakorolhatott volna, erre engedélye bizonyosan nem volt. A felépítés is beszédes: nem a rendőrségi közleménnyel indítanak, hanem a politikus reakciójával, a rendőrség álláspontját csupán röviden említik, később. A cikk kiemelt helyen hozza Magyar Péter reakcióját is, amely így súlyosabb hangsúlyt kap, mint maga a hatósági álláspont, ami az egész ügy középpontját jelentő dokumentum.

A Magyar Hang beszámolója szinte teljesen Magyar Péter Facebook-posztjára épül, és a portál elsődlegesen ennek hangütését veszi át. Már a bevezetőben Magyar szavaiból indul ki, és rögtön hozzák is a narratívát: a történteket „propagandának” minősítik. Még Deutsch Tamás reakcióját is bevonják a cikkbe, miközben a rendőrség közleményét és a szabálysértési eljárás pontos részleteit nem ismertetik. Így az olvasó lényegében a politikai kommunikációs térben marad, miközben a jogi és ténybeli hátteret alig ismeri meg a cikkből.

A 444 beszámolója szintén a politikusok közléseit helyezi előtérbe: előbb Magyar Pétert idézik, majd Ruszin-Szendi saját szavait, és csak mellékesen említik a rendőrségi közleményt.

A politikus mentegetéséhez egy név nélküli forrást is felhasználnak, amely szerint a Tisza hónapok óta biztosít személyi védelmet számára, így nem volt oka fegyvert hordani. A hangsúly így a személyes narratíván van (Ruszin-Szendi a frontvonalban áll, ahol szüksége van védelemre), arról, hogy ezt eddig minden magyar politikus megoldotta oldalán logó kézilőfegyver nélkül a rendszerváltás óta a 444 is, a többi vizsgált portálhoz hasonlóan, hallgat.