feljelentés Tisza Párt Szalay-Bobrovniczky Kristóf agresszió

Betelt a pohár: a honvédelmi miniszter feljelentést tett a tiszás gyűlöletkeltés és az agresszió miatt (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 10:12

Elfogyott a türelme, nem tűri tovább a Tisza embereinek magatartását Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

2025. szeptember 19. 10:12
null

„Most álljunk meg egy percre, és beszéljünk a «szeretetországról»” – kezdte péntek reggeli videóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf, melyben bejelentette: internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

A feljelentést így indokolta a honvédelmi miniszter: „Nem azért tettem, minthogyha én sértve érezném magamat, vagy nem viselném el az internetes agressziót, hanem azért, mert azt gondolom, hogy egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni”.

„Ezért felelősséget is érzek és fontosnak tartom, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított”.

Egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét, nem szolgálja közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

„Hiszen nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami” – zárta bejelentését a miniszter.

A videóban illusztráció gyanánt gyűlölködő tiszás Facebook-kommenteket, Magyar Péter indulatos felszólalásait és Ruszin-Szendi Romulusz agresszív megnyilvánulását láthatjuk, melyet Móna Márk ellen tanúsított.

A Tisza Párt és általában az ellenzéki pártok és celebek által elkövetett agresszív megnyilvánulásokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban Ruszin-Szendi fegyverviselési botrányával kapcsolatban így nyilatkozott:

„Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kéne vinnem. Nem hordhat magával egy értelmes ember fegyvert, ha közösségbe megy” – mondta Orbán Viktor. Emlékezetes, hogy a volt vezérkari főnök így nyilatkozott: „Neki viszket a tenyere, meg le tudná ezt rendezni”.

Nyitókép: YouTube

pemahe
2025. szeptember 19. 11:19
Ruszin-Szendiknek félelmetes fegyverek helyett csak alma lapul az övcsatjuk alatt? ----- neked meg mosogatólé lötyög az agyad helyén.... ugyanis Most érkezett: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét Ruszin-Szendi Romulusz otthonában reggel rendőrök jelentek meg. P A R A N O I A csúcsfoka rettegni, hogy disznótorhoz majd épp ezt használja..... (beszarás az orbitális kismalac beszarása)
Picnic Niki
•••
2025. szeptember 19. 11:04 Szerkesztve
Ki kezdett el poloskázni? Az nem gyűlöletkeltés, hanem az orbáni szeretet megnyilvánulása, mi?
kistv
2025. szeptember 19. 10:44
Hogy örülhet a rendőrség. Pedig elég lenne csak ide a mandiner komment szekciójába bejönniük, ha gyorsan akarnak jó sok gyűlölet kommentelőt elkapni.
belbuda
2025. szeptember 19. 10:38
Jó testőrei vannak...😂😂😂😂 és azt is a Magyar Pétertől tudjuk...😂😂😂😂
