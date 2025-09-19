Betelt a pohár: a honvédelmi miniszter feljelentést tett a tiszás gyűlöletkeltés és az agresszió miatt (VIDEÓ)

„Most álljunk meg egy percre, és beszéljünk a «szeretetországról»” – kezdte péntek reggeli videóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf, melyben bejelentette: internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen.

A feljelentést így indokolta a honvédelmi miniszter: „Nem azért tettem, minthogyha én sértve érezném magamat, vagy nem viselném el az internetes agressziót, hanem azért, mert azt gondolom, hogy egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni”.

„Ezért felelősséget is érzek és fontosnak tartom, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított”.

Egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét, nem szolgálja közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.